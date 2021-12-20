«Россия должна стоять на коленях». Пойдет ли Запад на диалог с Москвой

В МИД РФ констатировали нежелание США и НАТО работать вместе с Россией в сфере безопасности. Разочарование ведомства вызвала реакция Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности, где инициативу РФ сочли «повышением ставок» в этой сфере. Однако эксперты не исключают, что диалог по безопасности все же будет запущен, поскольку в противном случае Москва пойдет на размещение ракет у границ НАТО и США.

У США и НАТО нет желания вести необходимую работу в области безопасности, на что указывают заявления со стороны ряда стран Запада о «повышении ставок» Россией после публикации инициативы Москвы по вопросам гарантий безопасности, считает замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Рассуждения о том, что кто-то «повышает ставки», свидетельствуют о нежелании и отсутствии политической воли серьезно работать в том направлении, которое просто императивно», — заявил замглавы МИД РФ.

По словам Рябкова, отсутствие реакции или негативный ответ на российские предложения по гарантиям в сфере безопасности станет показателем осознанного намерения США сохранить кризис в двусторонних отношениях.

«Если они не реагируют на наши предложения или реагируют негативно — это значит, [что] тем самым они проводят осознанную линию на неулучшение отношений, на сохранение кризисных явлений, на нагнетание напряженности. С этим мы не можем согласиться.

Мы привыкли работать по позитивной, конструктивной повестке дня. Предложения, которые переданы США и НАТО, — очередное подтверждение того, что именно так мы и будем действовать», — указал замминистра.

При этом Москва ориентируется на то, что в Вашингтоне осознают сложную ситуацию в сфере безопасности, продолжил Рябков, рассчитывает на внятную и быструю реакцию в отношении инициативы РФ.

Как встретили предложения России

Проекты по гарантиям безопасности Москва направила США и НАТО в середине декабря, впоследствии инициативы были официально опубликованы МИД России. Список необходимых мер содержит множество взаимных условий,

в том числе отказ от планов альянса по расширению за счет Украины или развертыванию ракет средней и меньшей дальности у границ друг друга. Ультиматум или приглашение к диалогу. Что стоит за предложениями Москвы к США и НАТО В России с разочарованием восприняли реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям... 17 декабря 20:00

В США и НАТО пока отреагировали на эти предложения достаточно сдержанно. Так, в Вашингтоне призвали подключить к диалогу Евросоюз. В НАТО же собираются обсудить российские предложения до конца декабря, чтобы дать официальную реакцию.

При этом в ЕС проекты России вызвали смешанную реакцию, в частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Брюссель должен быть неотъемлемой частью дискуссии по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе. А в Германии инициативу Москвы сочли неприемлемой по своей сути — по крайне мере, такое мнение выразил Михаэль Рот, председатель комитета бундестага по внешней политике.

Позицию члена немецкого парламента отчасти разделяют в Прибалтике, в частности, схожую оценку предложений Москвы дали в Латвии. По мнению замминистра иностранных дел республики Анджея Вилумсонса, требования России просто невозможны.

«Логика требования гарантий безопасности Россией непонятна, потому что в последние десятилетия безопасности России никто не угрожает <…> Под угрозой оказались соседи России, чья территориальная целостность была нарушена. И то, что произошло в ответ на эти угрозы — наращивание сил НАТО на восточном фланге, в странах Балтии, Румынии, Болгарии и Польше — это второстепенный вопрос, который возник только после оккупации Крыма и дестабилизации Донбасса», — выразил позицию Риги дипломат.

По информации Bloomberg, этот подход разделяют и в Белом доме. Источники агентства утверждают, что как минимум часть требований России в администрации президента США называли «неприемлемыми», пообещав дать ответ на инициативу в ближайшее время.

Есть ли шанс на диалог

В подобных условиях сложно сказать, удастся ли запустить переговоры между Москвой, НАТО и США.

В России уже не раз указывали на серьезность ситуации, отмечая угрозу повторения «карибского кризиса» из-за роста напряженности в отношениях сторон, не исключая военный ответ в случае отказа от диалога по этим вопросам. «Натовцы продолжают наступать на больные точки России, подошел момент истины» Глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов считает, что НАТО придется серьезно... 20 декабря 14:36

В частности, в России пока не приняли решения в отношении отказа или сохранения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности у европейских границ, которому Москва следует в одностороннем порядке после прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между РФ и США.

Как заявил «Газете.Ru» председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, предложения России в сфере безопасности направлены на то, чтобы противостояния и обострения не было.

«Наша задача тут очень простая, мы хотим перевести диалог в конструктивное русло. И именно на этом надо строить все комментарии. Вероятно, если контакты будут продолжены, то будет найден соответствующий краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный путь к укреплению международной безопасности на условиях, которые приемлемы для всех здравомыслящих сторон. Шанс на переговоры, безусловно, есть. Злобные комментарии по поводу переданных документов можно рассматривать как своего рода начало негативной проработки всего этого сюжета. Но мы настроены конструктивно, у нас понятная повестка дня — мы хотим сделать мир более безопасным, чтобы людям дышалось легче», — добавил сенатор.

В то же время экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич считает, что подвигнуть США на переговоры может появление ответных мер со стороны России.

«Когда Россия предпримет немножко ответных мер, они сразу перейдут к диалогу. Запад сегодня в силу неких обстоятельств расценивает Россию как недееспособную страну, экономику которой порвали в клочья из-за санкций. По их мнению, российская сторона должна стоять на коленях, опустив голову и молча слушать, что ей говорят, безропотно выполняя все указания.

Однако Россия на коленях не стоит, демонстрирует свой суверенитет, говорит о «красных линиях» и предупреждает, что наша толерантность уже заканчивается, обещая поставить любого на место.

При этом на сегодняшний день администрация президента США все больше понимает, что кредит доверия уже полностью израсходован и нужно что-то делать, иначе может случиться непоправимое», — отметил Клинцевич.

С этим отчасти согласен и руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. По его мнению, на самом деле США уже пошли на диалог с Россией, о чем свидетельствуют переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

«В нынешней обстановке это было неожиданностью, поскольку могло случиться так, что они бы разругались и разошлись с желанием как-то отомстить друг другу. Этого не произошло, наоборот, была достигнута договоренность по созданию механизма для переговоров и обсуждения тех же гарантий безопасности.

А после этого Байден пошел на совершенно беспрецедентный шаг, он впервые в новейшей истории США заявил, что американская армия ни в каких обстоятельствах не будет защищать Украину — это очень важный сигнал, который создает основу для обсуждения всех тех вопросов, которые подняла Россия»,

— подчеркнул эксперт. «Нас критикуют за то, что они очень откровенные». Позиция РФ по соглашениям с НАТО и США Российские предложения по гарантиям безопасности составлены так, чтобы все было абсолютно понятно... 19 декабря 22:22

Каким будет военный ответ России

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что в случае провала переговоров и продолжения наращивания напряженности шанс на военный ответ со стороны Москвы действительно присутствует. По мнению главреда журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, РФ даст адекватный ответ в случае продолжения наращивание группировки войск и высокоточных средств вооружений у своих границ.

«Вероятно, это будет размещение вооружений вблизи границ НАТО и не только, поскольку у России есть где на востоке разместить ракеты так, чтобы территория США была в зоне досягаемости. По сути, история повторяется просто в другом виде — «карибский кризис» начался с того, что США разместили ракеты «Юпитер» средней дальности в Турции, а второй ракетный кризис разразился, когда СССР начал размещение ракет средней дальности в западной части своих групп войск за рубежом», — пояснил эксперт.

В то же время Алексей Арбатов из ИМЭМО РАН считает, что реакцией России станет размещение войск, вооружений и создание угрозы тем государствам, которые не считаются с интересами безопасности РФ.

«К примеру, это может быть размещение ракет средней и меньшей дальности вблизи границ стран НАТО или дальнейшее наращивание военной группировки в Крыму и рядом с украинскими границами — в качестве демонстрации того, что Россия не потерпит принятия Украины в НАТО. Если такой процесс реально начнется, то нынешняя позиция Москвы по применению силы в отношении украинской стороны, скорее всего, может измениться», — резюмировал эксперт.