«Цель — арест активов». Что ждет Порошенко на Украине

Прокуратура Украины намерена просить ареста для экс-президента Петра Порошенко. При этом предусматривается возможность освобождения под залог в $37 млн. Для того, чтобы избрать политику меру пресечения, суд разрешил его задержать. Адвокаты бывшего главы государства предупредили, что активы Порошенко могут арестовать через решение СНБО. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко, передает в пятницу, 24 декабря, агентство «Украинские новости» со ссылкой на источники. Адвокаты Порошенко выступили с заявлением после обвинений в адрес экс-президента Уголовное дело о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко... 25 декабря 09:21

Отмечается, что суд принял такое решение в целях осуществления привода бывшего главы государства для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь, прокуратура Украины подтвердила, что намерена просить ареста для Порошенко. При этом предусматривается возможность освобождения под залог в $37 млн (1 млрд гривен). Соответствующее ходатайство подписал и.о. генпрокурора республики Алексей Симоненко, пишет агентство «Укринформ».

Суть дела

Расследование в отношении Порошенко проводится по статьям УК «финансирование терроризма», «госизмена», а также «создание террористической организации».

Как утверждает начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолий Бунич, якобы Порошенко использовал свои полномочия на посту президента «для разрыва контактов на поставку угля из ЮАР и по требованию России способствовал подписанию контрактов на поставку угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса». Не тот уголь. В чем заключается госизмена экс-президента Украины Петра Порошенко Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля... 21 декабря 17:12

Уголовное дело о государственной измене в отношении бывшего президента Украины указывает на то, что генпрокуратура страны «выполняет прихоти» Офиса действующего главы государства Владимира Зеленского — соответствующую оценку на брифинге высказал адвокат Порошенко Илья Новиков.

Он полагает, что такое положение вещей говорит о том, что на Украине «происходит госпереворот в форме уничтожения генпрокурора», офис которого должен быть независим, в том числе от президента.

Новиков напомнил, что Порошенко публично пообещал вернуться на Украину в январе 2022 года. Также он сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны страны в ближайшее время может ввести санкции против бывшего президента. Порошенко отправили подозрение, в котором тот обвиняется в госизмене и финансировании терроризма — последний пункт, как пояснил его адвокат, касается статьи 258 УК, за счет него против политика могут ввести санкции. Украинский суд разрешил задержать Порошенко Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает агентство... 25 декабря 09:21

«Смысл в том, чтобы решением СНБО, которое будет утверждено указом президента, арестовать активы», — цитирует Новикова «Страна.ua».

В свою очередь, адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что защита экс-президента обратилась в Государственное бюро расследований с заявлением о препятствовании их деятельности.

«Сейчас мы боремся не за права конкретно Порошенко, а за сохранение верховенства права», — приводит его слова «5 канал».

Сам политик ранее выразил уверенность, что в открытом против него уголовном деле нет достаточных доказательств, назвав его «сумасшествием», передает ТАСС. Порошенко прокомментировал открытое против него дело о госизмене Пятый президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что в открытом против него уголовном деле... 25 декабря 09:21

«Это сумасшествие. Я пятый президент государства и вы должны иметь перед тем, как что-то провозглашать, убедительные доказательства и для общества, и для наших международных партнеров.

Я приеду — поговорим», — заявил Порошенко.

Он возглавлял Украину с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019-го. Сейчас политик является депутатом Верховной рады IX созыва, председателем партии «Европейская солидарность».

Порошенко покинул страну 17 декабря, отправившись в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник Госбюро расследований попытался вручить экс-президенту повестку по уголовному делу, однако Порошенко проигнорировал его, сел в машину и уехал.