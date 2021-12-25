«Недовольство будет нарастать»: почему Абхазию охватил протест

Во вторник в Абхазии прошел митинг оппозиции, закончившийся беспорядками у парламента. Акция с требованием отставки президента прошла на фоне веерных отключений электричества. В администрации главы государства считают, что претензии оппозиции к власти несостоятельны и необъективны. Почему люди вышли на митинг и возможен ли в Абхазии новый переворот — разбиралась «Газета.Ru».

Бывший вице-премьер Абхазии и экс-кандидат в президенты, а теперь один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба заявил «Газете.Ru», что главная причина прошедших в республике протестов — желание добиться реформ в стране. Он участвовал в переговорах с администрацией президента Абхазии и рассчитывает на продолжение диалога. «Мы не торопимся»: что означают слухи о признании Абхазии и Южной Осетии На этой неделе появились сообщения о намерении Белоруссии признать независимость Абхазии и Южной... 14 ноября 21:38

«У меня состоялся телефонный разговор с президентом Асланом Георгиевичем Бжания, мы договорились, что новая встреча пройдет в понедельник, 27 декабря. Мы — во всяком случае, я точно — будем стараться делать все, чтобы урегулировать сложившийся политический кризис. Что касается главных требований оппозиции, то если обобщить, они заключаются в том, что стране давно необходимы реформы, изменения, движение вперед и динамика, которые позволят молодому и еще неокрепшему абхазскому государству влиться в круги нормальных стран. Не отставать и не быть постоянно с протянутой рукой, что нас всех не устраивает. А для этого нужна динамика и эффективная государственная модель управления», — рассказал Ардзинба.

По его словам, в оппозиции уверены, что власть в целом работает крайне неэффективно, поэтому стране необходимы кадровые и структурные изменения в правительстве, а также новая система парламентских выборов.

close 100% Адгур Ардзинба Томас Тхайцук/Sputnik/РИА «Новости»

«Власть должна быть заинтересована в том, чтобы реализовать все эти вещи и многие другие. Если она не будет заинтересована в решении этих вопросов, то политическая ситуация будет ухудшаться, а недовольство граждан — расти. В таком случае, наверное, будут уже другие публичные акции, которые, к сожалению, иногда могут выходить из-под контроля. Наши [оппозиционные] организации будут продолжать диалог с властью, как и свою политическую деятельность. Если этот диалог будет результативным, то необходимости в политических акциях публичного характера не будет.

А если результатов не будет, то количество недовольных будет расти и в феврале будущего года, наверное, мы будем вынуждены опять прибегать к такого рода методам политической борьбы. Хотя мы этого не хотим, мы хотим диалога и цивилизованного общения», — добавил Ардзинба.

Акция протеста в Сухуме прошла на фоне постоянных отключений электричества, перебоев с водоснабжением, незавершенного ремонта дорог, который начался полтора года назад.

«Граждане, конечно, недовольны таким результатом, потому что в каждом доме без исключения он чувствуется. И это недовольство будет нарастать. Когда у нас была война с Грузией и последующие тяжелые условия, люди знали, ради чего они это терпят — мы отстаивали свою независимость. Сегодня же они не понимают, почему они в 21 веке должны жить в условиях каменного века. Не знают, ради чего они все это терпят», — подчеркнул Ардзинба.

Почему оппозиция вышла на протест

Поводом для демонстраций стал целый ряд причин.

Первая из них — ухудшение криминогенной ситуации в республике, где за последнее время произошло сразу несколько резонансных инцидентов с участием местных жителей, милиции и даже депутатов парламента.

В августе в ОВД Гагры при невыясненных обстоятельствах скончался подозреваемый в нападении на начальника ОВД. Затем во время нападения на сотрудников правоохранительных органов ответным огнем был убит один из «мстителей» за умершего в отделе милиции. Эти события вызвали в абхазском обществе сильное недовольство работой правоохранительных органов.

close 100% Во время протестов в Сухуме, 21 декабря 2021 года Телеграм-канал «RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА»

Затем стрельба произошла уже на набережной в центре абхазской столицы. Причем открыли огонь из пистолета депутаты парламента, отмечавшие День победы и независимости республики. Находившийся неподалеку от места происшествия глава МВД Дмитрий Дбар и его коллеги при задержании применили силу к депутатам, а один из парламентариев в отместку той же ночью разрядил автомат Калашникова в сторону здания МВД.

Второй причиной протеста стала фактическая легализация майнинга, что усугубило многолетнюю проблему с электричеством.

Абхазия не первый год живет в условиях веерных отключений из-за зимних перебоев на грузинской ИнгурГЭС и изношенности сетей, но в результате бума как среди местных, так и среди приезжих майнеров, которых привлекают низкие тарифы, в этом году ситуация серьезно усугубилась — население сидит без света по 6-8 часов в сутки. Что произошло в Сухуме? Митинг в Сухуме собрал около 500 сторонников оппозиции, объединенной организацией Народно-патриотический союз Абхазии (НПСА). Люди собрались в центре столицы 21 декабря и выразили протест властям за их «провальную работу» по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, необдуманной внешней политики и политических преследований. Читать дальше

В-третьих, ветеранские организации как всегда остро отреагировали на намеки действующей власти о возможности многоуровневых переговоров между абхазским правительством и властями Грузии. Кроме того, оппозиция вновь активно начала распространять слухи о том, что сам Аслан Бжания якобы не принимал участие в войне с грузинами.

В-четвертых, негативную реакцию вызвали несколько последних заявлений президента. В частности, Бжания сообщил о необходимости «поделиться суверенитетом» республики с ее самым надежным партнером — Россией, которая предоставляет Абхазии половину бюджета, и создать условия для российских инвестиций в республику. Вопрос о разрешении продавать россиянам недвижимость (один из самых острых в стране) прямо Бжанией не поднимался, но и этого было достаточно для обвинений его в предательстве и «торговле Родиной».

close 100% Во время протестов в Сухуме, 21 декабря 2021 года Телеграм-канал «RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА»

И наконец, стоит учитывать, что лидеры сегодняшней оппозиции сами находились у власти и не скрывают, что хотели бы к ней вернуться.

Адгур Ардзинба возглавлял Минэк при прошлом президенте Рауле Хаджимбе, правление которого завершилось в результате акции протеста тогдашней оппозиции — нынешнего президента Бжания и его соратников. Кроме того, Ардзинба после отставки Хаджимбы сам боролся за президентское кресло и уступил Бжании. Активами Кана Кварчия — дважды бывшего депутата и экс-мэра Сухума, а ныне еще одного лидера оппозиции — в конце осени заинтересовалась прокуратура. Кто такой Кан Кварчия? Кан Кварчия — бывший депутат и мэр Сухума, он также входит в абхазский оппозиционный НАПС. Политик стал одним из тех, кто в ходе последнего митинга призвал активистов штурмовать здание парламента, несмотря на кордоны силовиков вокруг ключевых объектов правительственного квартала Сухума. Более того, в преддверии демонстрации Кварчия выступил с неоднозначным заявлением, потребовав от людей «вооружиться» перед акцией. Читать дальше

Что говорят власти

Как заявила «Газете.Ru» пресс-секретарь президента Абхазии Марианна Квициния, протестные волнения в столице не привели к каким-либо серьезным изменениям в работе главы государства.

«У президента обычный рабочий день, проводит встречи, совещания. Что касается событий 21 декабря, то несанкционированный оппозиционный митинг проходил в мирном русле, пока в его ход не вмешались деструктивные силы, управляемые председателем одной из общественных организации Каном Кварчия. Акция перешла в массовые беспорядки, были неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий. Органам правопорядка удалось предотвратить наихудшее развитие событий», — рассказала Квициния.

close 100% Кан Кварчия на митинге оппозиции в Сухуме, 21 декабря 2021 года Телеграм-канал «RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА»

Что касается переговоров с оппозицией, то в администрации президента отметили несостоятельность требований активистов по отношению к главе государства.

«В АП считают, что претензии представителей оппозиционных движений необъективны. Тем более, что нынешние оппоненты власти более пяти лет непосредственно занимались государственным управлением, но не смогли по факту проявить сколько-нибудь значимых инициатив, тем более в их реализации», — подчеркнула пресс-секретарь президента Абхазии. «Мы, мягко говоря, не одобряем». Зачем в Турции чтят память о чеченских сепаратистах Глава Чечни Рамзан Кадыров очень резко отреагировал на открытие в пригороде Стамбула парка имени... 22 декабря 21:13

Ждать ли эскалации ситуации

Президент Фонда содействия развитию Республики Абхазия Виталий Лабахуа считает, что политическая жизнь в Абхазии формируется двумя ярко выраженными противоборствующими силами, которые уже более 10 лет противостоят друг другу.

«Происходящее в стране на сегодняшний день — лишь попытка проигравшей на выборах стороны каким-то образом вернуть себе власть с целью извлечения каких-то дивидендов и преференций от этого. Может ли в текущей ситуации произойти дестабилизация ситуации и смена власти? Скорее всего, нет.

Народ устал от постоянного напряжения и конфликтов, поэтому оппозиции просто не хватит сил для того, чтобы свергнуть правительство и прийти к власти с помощью давления. Единственный вариант для них — законные, правомерные и конституционные выборы», — отметил эксперт.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев уверен, что в Абхазии продолжается длительный кризис государственности, который пока преодолеть не получается.

«В прошлый раз президента свергла толпа в 100 человек, вероятно, всем кажется, что это можно повторить в любой момент. Однако исход зависит от каких-то мелких факторов, а народная поддержка [протестов] тут весьма условная, поскольку это клиентелла той или иной стороны — она не охватывает все общество. И чья клиентелла окажется сильнее в определенный момент, вещь абсолютно случайная», — резюмировал Силаев.