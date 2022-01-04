«Это инструмент борьбы Запада с Россией». Что ждет Донбасс в ближайшее время

Военнослужащий Народной милиции ДНР в окопе в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения в южной части ДНР

Перспективы решения вооруженного конфликта в Донбассе вот уже почти восемь лет остаются туманными и далекими, а сегодня ситуация усугубляется непрекращающимися заявлениями со стороны Киева о якобы «угрозе вторжения» со стороны России. Эксперты рассказали «Газете.Ru», стоит ли ждать обострения конфликта, как будет реагировать Запад и что станет с минскими соглашениями.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжает ежегодно уносить десятки жизней. Как сообщил заместитель управляющего делами аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Роман Савченко, военные действия стали причиной гибели 76 человек в самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала 2021 года.

Число жертв по сравнению с прошлым годом возросло на 46%.

Такая ситуация сохраняется, несмотря на то что 27 июля 2020 года на юго-востоке Украины вступил в силу режим всеобъемлющего прекращения огня. Киев, Донецк и Луганск обязались не применять оружие и отказаться от любых провокаций. Тем не менее, уже осенью боестолкновения и обстрелы населенных пунктов народных республик на линии соприкосновения возобновились.

Сейчас ситуация подогревается заявлениями о якобы существующих у России намерениях вторгнуться на территорию Украины. Как предположил глава МИД РФ Сергей Лавров, Запад пытается спровоцировать вооруженный конфликт на Украине, обвинив в этом Россию.

Западные страны накачивают Украину вооружениями, с 2014 года поставили Киеву боеприпасов и систем, в том числе ударных, на $2,5 млрд, отметил Лавров. Он обратил внимание, что в ЕС уже призывают ввести антироссийские санкции превентивно и снять их, если конфликт не начнется.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз выражал намерение встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

В Кремле предупредили, что готовы обсуждать двусторонние отношения, но не будут общаться с ним в качестве стороны конфликта в Донбассе. «Вопрос урегулирования — вопрос не к Путину. Путин говорит, что, если вы хотите общаться, давайте поговорим про двусторонние отношения», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Вашингтон против Киева: зачем США понадобилась автономия Донбасса США могут надавить на Украину и заставить руководство страны официально уступить часть автономии... 10 декабря 09:13

Взгляд из России

Будущее Донбасса, по мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, представляется одинаково — ситуация останется такой же нестабильной, как и сейчас. Каждый год весной и осенью должностные лица в Киеве и высокие чины украинской армии поднимают вопрос об «агрессии России», но обычно потом ситуация затухает, обратил внимание политолог Андрей Суздальцев.

«Но, учитывая, что в Донбассе сконцентрировано сейчас 3/4 украинской армии, не исключено, что после прекращения предновогодних праздников может быть какое-то обострение. Хотя трудно представить, что украинская армия пойдет в наступление, о чем мечтает уже не первый год», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Как он отметил, украинский кризис стал практически мировым.

Россия не скрывает, что, если будет наступление в Донбассе, она выступит в его защиту, напомнил Суздальцев. «Но, так как недавно выяснилось, что НАТО не будет помогать Украине, напряженность должна падать», — отметил он.

По мнению Андрея Суздальцева, ситуация с минскими соглашениями не изменится, так как для Украины это основа для введения санкций против России, хотя сам Киев постоянно их нарушает. Не хотят ссориться с Россией: почему Германия отказывает Украине в оружии Ангела Меркель в период своего канцлерства ответила категорическим отказом на просьбу Владимира... 14 декабря 21:07

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько также считает, что опасность обострения конфликта будет сохраняться в ближайшие два-три месяца, но в итоге Донбасс окажется в той же ситуации, что и раньше: там будут продолжаться военные действия малой и средней интенсивности.

«Но в целом, я считаю, что ввиду угрозы ответа со стороны России Украина, скорее всего, не бросит войска в Донбасс, особенно ввиду последних заявлений Байдена, что США не будут вмешиваться в этот конфликт с помощью военных инструментов, даже в случае нападения России на Украину», — отметил эксперт в комментарии «Газете.Ru».

Как он полагает, в вопросе минских соглашений ничего не изменится, потому что каждая сторона использует их в свою пользу: для Украины — это инструмент санкционного давления на Россию, для России — это способ напомнить Украине, что она эти соглашения не выполняет.

Взгляд из Украины

Глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что обострение ситуации на Украине возможно, но только со стороны России. Как он утверждает, сейчас ситуация обострилась, российские войска концентрируются на украинских границах, в том числе возле Донбасса.

«В Киеве — не самоубийцы. Там еще в 2014 году поняли, что любая попытка решить проблему Донбасса военным путем станет причиной российского вторжения.

Есть, конечно, сторонники военного решения проблемы, но это люди не во власти, это представители военно-патриотического лагеря. Если российского вторжения не будет, ни одна из сторон конфликта в Донбассе не имеет перевеса — там паритет», — сказал эксперт «Газете.Ru». «Нет консенсуса». Какие страны не хотят видеть Украину в НАТО Переговоры о вступлении Украины в НАТО ведутся уже более десяти лет, но существенного прогресса... 15 ноября 20:23

Как он отметил, Запад сейчас поддерживает Украину сдерживанием «российской агрессии».

«За Украину никто воевать не будет, мы это поняли еще в 2014 году, никаких иллюзий на этот счет нет. Но легкой прогулки для Москвы точно не будет. Но мы уверены, что Запад будет реагировать на российскую агрессию, во всяком случае те западные страны, которые сейчас оказывают поддержку Украине», — отметил он.

Говоря о минских соглашениях, он отметил, что их политическую часть выполнить невозможно, в частности, пункт об особом статусе для самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР).

«Это должны поддержать 2/3 депутатов парламента. Этого не было при Порошенко, этого нет и сейчас. Этот пункт поддерживает только «ОПЗЖ», но там полсотни депутатов. Поэтому выполнить этот пункт просто нереально. К тому же, согласно опросам, против этого выступают и сами украинцы», — констатировал Фесенко.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский выразил мнение, что обострение в Донбассе может произойти только в результате форс-мажора, то есть срыва, например, переговоров между Кремлем и Белым домом.

При этом наиболее вероятным сценарием он назвал поиск компромисса, в котором заинтересованы и Москва, и Вашингтон.

«Дальше, я думаю, ситуация будет двигаться в сторону замораживания. Я не верю в возможность реализации минских соглашений даже под давлением США, хотя оставляю за этим очень небольшую вероятность. Минские соглашения уже скорее мертвые, чем живые», — сказал эксперт.

Взгляд из ЛДНР

Депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила «Газете.Ru», что республика готова к обострению, ее вооруженные силы находятся в полной боевой готовности.

«Были заявления о возможной провокации с химоружием. Это нас, конечно, будоражит и волнует, но мы предприняли все нужные меры для защиты в случае такой провокации. Исходя из заявлений официальных лиц Украины и непрекращающихся обстрелов, мы опасаемся эскалации вооруженного конфликта.

От Украины мы можем ожидать всего», — сказала она.

Депутат обратила внимание, что Германия «поворачивается в сторону Донбасса», говорит Украине о необходимости мирного урегулирования конфликта. Но надеяться, что Запад поддержит Донбасс, не приходится, признала Елена Шишкина.

«ДНР — это инструмент борьбы Запада с Россией. Какого-то яркого поворота в сторону Донбасса я не ожидаю, для этого нет никаких оснований. Республики выполнили все функции, которые от них зависели. Все остальное должна решать Украина. Она должна дать особый статус Донбассу, отвести силы и средства от линии соприкосновения. Тогда возможно мирное урегулирование», — отметила она.

Как отметил доцент кафедры истории отечества, доктор исторических наук, доцент Луганского государственного педагогического университета Дмитрий Крысенко, вероятность провокации со стороны Киева никогда не исчезала, локальные провокации не прекращались в течение всего конфликта. По его словам, можно ожидать попытки локального наступления на фронте.

«Минские соглашения сыграли определенную позитивную роль на том отрезке, который прошел, но это временное явление», — сказал эксперт «Газете.Ru».