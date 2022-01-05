Правительство – в отставку. В Казахстане нашли виновных в «допущении протестной ситуации»

Полиция во время столкновения с протестующими в центре Алматы, Казахстан, 5 января 2022 года

В Казахстане ушло в отставку правительство, соответствующее постановление подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Врио премьер-министра назначен Алихан Смаилов, бывший первым вице-премьером. Исполнять обязанности действующие члены казахстанского правительства продолжат до утверждения нового состава кабинета министров. По словам Токаева, именно на правительстве лежит «особая вина» за массовые протесты в республике.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку премьер-министра Аскара Мамина и его правительства на фоне массовых протестов, начавшихся из-за повышения цен на сжиженный газ. Соответствующий указ опубликован на сайте казахстанского главы.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича»,

— говорится в тексте документа.

Члены казахстанского правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина. Указ вступил в силу со дня подписания, 5 января.

«Согласно конституции, отставка премьер-министра означает прекращение полномочий всего правительства», — говорится в сообщении на сайте президента РК.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, правительство особенно виновато в «допущении протестной ситуации». В ходе совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране казахстанский лидер заявил, что кабмин не справился с «одной из главнейших задач исполнительной власти – сдерживанием инфляции». Эта задача станет для нового премьера и его кабмина ключевой.

Токаев также возложил ответственность за протесты на Минэнерго РК и компании «Казахгаз» и «КазМунайГаз». Правоохранительные органы Казахстана уже задержали директора газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен. Накбергена Тулепова обвиняют в повышении отпускных цен на газ без причины.

Для стабилизации ситуации Токаев поручил правительственной комиссии принять ряд неотложных мер. Цены на сжиженный газ, бензин и дизель будут в течение 180 дней регулироваться государством. Кроме того, ценовое регулирование вводится по социально значимым продовольственным товарам, решения будут приниматься акимами регионов.

Токаев сообщил, что необходимо разработать закон «О банкротстве физических лиц», возможно будет введен мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения на 180 дней («необходимость» должна быть «рассмотрена», говорится в сообщении на сайте президента). Рассмотреть также могут вопрос субсидирования аренды по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения Казахстана. Наконец, Токаев поручил создать общественный фонд для решения проблем здравоохранения и детей.

Президент РК выразил благодарность силовикам и акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву за работу по стабилизации и выправлению ситуации с протестами. По словам Токаева, это произошло после введения режима чрезвычайного положения.

4 января президент ввел режим ЧП в Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он вступил в силу 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года. Как сообщает »Sputnik Казахстан», Токаев заявил, что он

надеется на «проявление благоразумия граждан». Кроме того, глава республики призвал не поддаваться «на провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности».

Режим ЧС устанавливает ограничение на свободу передвижения, запрещает организовывать и проводить мирные собрания, любые массовые мероприятия, а также праздновать рождение детей, свадьбы, и проводить похороны. Запрещаются также забастовки на предприятиях.

В целом режим ЧП предполагает также усиление охраны общественного порядка и особо важных государственных и стратегических объектов, транспорта и объектов социального обеспечения.

При этом до 19 января в Алма-Ате и Мангистауской области приостанавливается деятельность сетей и средств связи, за исключением правительственной.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области (бывший Новый Узень Мангышлакской области — «Газета.Ru») после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

В Алма-Ате возмущенные казахстанцы избили полицейских, сожгли несколько машин силовиков. В ответ в толпу стреляли гранатами со слезоточивым газом, светошумовыми патронами и возможно, резиновыми пулями. Введены были военные бронетранспортеры, которые в какой-то момент развернулись под натиском протестующих.

К утру 5 января площадь Республики в Алма-Ате, где происходили столкновения, была огорожена бронемашинами. В городе не работает мобильный интернет, заблокированы мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal. На время действия ЧП создана алма-атинская комендатура, ее возглавил начальник полиции Канат Таймерденов.

В среду утром в ряде городов республики протесты продолжились.