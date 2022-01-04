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Люди жгут машины, Токаев ввёл режим ЧП: что происходит в Казахстане, охваченном «газовым» протестом

Несмотря на уступки казахских властей, которые согласились снизить цены на газ, протесты в Казахстане не прекратились. Бунтуют как регионы, так и города-миллионники.

В Актау демонстранты пытаются штурмом взять здание областной администрации. В столице страны, Нур-Султане, демонстрантов разгоняют слезоточивым газом.

В Алматы протестующие жгут полицейские машины. Силовики пытаются оттеснить митингующих из центра города.

Предположительно, полиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Протестующие призывают отправить правительство в отставку.

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