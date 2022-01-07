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Политика

Операция «антитеррор»: в Казахстане продолжаются погромы

В Казахстане в ходе спецопераций задержано свыше 3 тыс. человек — онлайн

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Pavel Mikheyev/Reuters
Власти Казахстана обьявили красный уровень террористической опасности на территории всей страны. По словам президента, спецоперация будет продолжаться до окончательного уничтожения «всех боевиков». И хотя власти заверяют, что конституционный порядок восстановлен во всех регионах, в Алма-Ате продолжаются бои. О событиях шестого дня казахстанских погромов — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
11.16

На Байконуре введен «синий», то есть повышенный уровень террористической опасности, сообщил источник РВНП.

Такой режим устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта.

11.10

В стране восстанавливается авиасообщение. Аэропорты Казахстана с 15.00 по местному времени (12.00 мск) возобновляют полеты в Атырау, Шымкент, Туркестан, Москву и Дубай, сообщает телеканал «Хабар-24».

11.03

10.55

Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алматы, они также обеспечивают безопасность расположенного в Алматы генконсульства РФ и других важных объектов, сообщает Минобороны РФ.

10.49

Вооруженные банды отступают из Алматы в Алматинскую область, сообщает «Sputnik Казахстан». Однако ситуация обостряется в самой Алматинской области. СМИ сообщают, что в Талдыкоргане была предпринята попытка штурма СИЗО. Атаку удалось отбить.

10.46

Названо имя командующего действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.

В минобороны РФ сообщили, что на должность назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

10.41

Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что Казахстан справится с текущей ситуацией.

«Мы уверены в том, что наши казахстанские союзники и друзья справятся с возникшими проблемами. Так и будет. Россия и страны ОДКБ подставляют плечо, что и должны делать союзники», — сказал он.

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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко

Пресс-служба МИД РФ
10.37

Предварительная сумма ущерба от беспорядков в Алма-Ате составила 44 миллиарда тенге (около $100 млн). Такую оценку приводит НПП «Атамекен».

10.32

10.28

Еще одна горячая точка на карте республики — город Талдыкорган, где ранее протестующие снесли памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву.

Как сообщает «Sputnik Казахстан», в городе слышны выстрелы.

«Центральная площадь Талдыкоргана выглядит плачевно — следы от пожара очищаются, но здание областного акимата черное от копоти. Разбитые и раскуроченные спецмашины с площади так и не убрали», — передает издание.

10.22

Глава Роскосмоса сообщает, что обстановка на Байконуре по-прежнему спокойная.

10.17

Кроме того, Абаев заявил, что со стороны протестующих действовали снайперы «со специальными винтовками».

«Бандиты занимались мародерством, а вторая, организованная группа террористов, осуществляла точечные нападения на оружейные магазины», — сказал он в эфире телеканала «Хабар 24».

Абаев уточнил, что «захватчики» действовали профессионально, по всей видимости, используя собственную связь. Также, по его словам, они несколько раз попытались выйти в эфир на телевидении.

10.13

Согласно заявлению первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Даурена Абаева, солдаты ОДКБ не участвуют в боевых операциях в стране.

Боевую часть операции по зачистке Алма-Аты осуществляют силы подразделений спецслужб Казахстана «Арыстан», «Арлан», «Беркут», а также министерства обороны.

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
10.05

Алма-Аты остается главной точкой противостояния властей с восставшими. По сообщениям СМИ, на площади Республики и в других районах города не стихает стрельба.

Журналисты пишут, что трупы погибших лежат прямо на дороге. Видно несколько расстрелянных машин, как минимум в двух из них тела людей.

В городе разграблены по меньшей мере шесть оружейных магазинов разграблены. Комендант Алма-Аты заявляет, что террористы оказывают ожесточённое сопротивление.

10.00

Здравствуйте, дорогие читатели!

Мы продолжаем следить за событиями в Казахстане, где уже шестой день власти продолжают борьбу с вышедшими из под контроля массовыми протестами.

Главные события ночи:

— на территории всей страны объявлен «красный уровень террористической опасности»

— власти сообщили о задержании 3 тыс. человек, ликвидации 26 и ранении еще 18 вооруженных террористов

— правоохранители за прошедшую ночь предотвратили несколько попыток ввоза оружия в Нур-Султан

— президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны, местные власти контролируют ситуацию

— в Алма-Ате продолжается стрельба.

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