Операция «антитеррор»: в Казахстане продолжаются погромы

10.17

Кроме того, Абаев заявил, что со стороны протестующих действовали снайперы «со специальными винтовками».

«Бандиты занимались мародерством, а вторая, организованная группа террористов, осуществляла точечные нападения на оружейные магазины», — сказал он в эфире телеканала «Хабар 24».

Абаев уточнил, что «захватчики» действовали профессионально, по всей видимости, используя собственную связь. Также, по его словам, они несколько раз попытались выйти в эфир на телевидении.