«Полное безобразие, наконец, должно закончиться»: что потрясет мир в 2022 году

Во время беспорядков в Алматы, 5 января 2022 года

2022 год уже поразил мир протестами и беспорядками в Казахстане, последствия которых затронут и другие страны. Но в новом году нас ждут и другие важные политические события. Так, сразу после праздников стартуют переговоры России, США и НАТО по вопросам безопасности в Европе. «Газета.Ru» узнала у российских международников, за чем стоит следить в новом году в первую очередь.

Казахстан в тренде

Новый год начался с неожиданных для сторонних наблюдателей протестов в Казахстане после резкого повышения цен на сжиженный газ. И хотя исход событий там пока не предрешен, уже очевидно, что они окажут большое влияние как на Центральную Азию, так и на Россию. «Была попытка государственного переворота»: эксперты и политики оценили ситуацию в Казахстане Протесты в Казахстане, спровоцированные резким скачком цен на газ, в считанные дни перетекли... 06 января 17:18

Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что Москва будет стремиться еще больше укрепить свои позиции в регионе, о чем косвенно говорит и отправка миротворческого контингента ОДКБ в бунтующую республику.

«Во-первых, Казахстан — мост, соединяющий Россию с остальными государствами Центральной Азии. Кроме того, эта страна — еще одни ворота в Китай, и в другие государства на юге. Угроза получить в лице Казахстана вторую Украину — значит быть отрезанными от всех этих возможностей.

Казахстан как дружественная страна просто необходима для обеспечения национальных интересов России — даже в большей мере, чем Украина. Поэтому в Кремле будут драться за него до последнего», — уверен эксперт.

Среди других факторов, из-за которых Казахстан останется в центре внимания Москвы в 2022 году, Грозин выделил ее экономические интересы: сбыт продукции промышленных предприятий, нахождение там космодрома Байконур и ряда испытательных полигонов.

«Ну и главное. На территории Казахстана проживает 3 миллиона этнических русских. А если считать с другими меньшинствами, которые связывают себя с Россией, — и все 4. Бросать их — неоправданно ни с морально-этической точки зрения, ни с какой-либо другой», — считает эксперт.

При этом Грозин не считает, что пример задействования сил ОДКБ в Казахстане может повториться в ближайшем будущем, так как «эти события уникальны, и больше похожи на «арабскую весну» 2011 году, чем на мирные протесты в Белоруссии».

close 100% Протестующие на улице в Алма-Ате, 6 января 2022 года Камшат Абдирайым/Sputnik/РИА «Новости»

Неспокойные соседи

Директор Центра Европейской информации МГИМО Николай Топорнин в разговоре с «Газетой.Ru» выделил и другие политические тренды у соседей России, за которыми нужно внимательно следить в 2022 году. В частности, речь идет об Украине и Белоруссии.

«Это, конечно, Донбасс и урегулирование там ситуации. Главное там — возможен ли прямой диалог между Путиным и Зеленским, ведь оба вроде бы готовы на это.

И, конечно, референдум по поправкам в Конституции Белоруссии в феврале. России как союзнику выгодно, чтобы там был царили мир и покой, а страна не развивалась», — выразил надежду эксперт МГИМО.

Топорнин уверен, что пандемия коронавируса и распространение штамма «омикрон» продолжит оказывать огромное влияние по всему миру как на быт людей (вполне вероятные новые локдауны), так на и экономику. Кроме того, аналитик отдельно напомнил о долгожданной регистрации вакцины «Спутник V» в ВОЗ. «Это инструмент борьбы Запада с Россией». Что ждет Донбасс в ближайшее время Перспективы решения вооруженного конфликта в Донбассе вот уже почти восемь лет остаются туманными и... 04 января 11:39

«Это полное безобразие должно уже в 2022 году закончиться. Ведь из-за этого у россиян большие проблемы с передвижением по миру», — заключил эксперт.

США пойдут на уступки России по Украине

Отношения в треугольнике США-Китай-Россия в 2022 году будут по-прежнему ключевыми для мировой безопасности. И, кажется, стороны наконец поняли необходимость появления четких правил новой большой игры — уже в январе между Москвой и Вашингтоном пройдут переговоры по гарантиям безопасности.

В одном из пунктов проекта обсуждений Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Константин Блохин в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что именно отношения США и России станут ключевыми для мировой политики в 2022 году.

«Я думаю, что наша задача — затормозить конфронтацию с США, хотя многие вещи из списка МИД России невыполнимы. На переговорах будут обсуждаться прежде всего две вещи — стратегическая стабильность и украинская тематика.

Главный вопрос в том, может ли Вашингтон пойти на компромисс с Россией. Запад после распада СССР потратил сотни миллиардов долларов на усиление инфраструктуры НАТО, США выходили из договора по ПРО и РСМД, меняли дружественные нам режимы на враждебные, пытались раскачать ситуацию в России изнутри. И вот готовы ли сейчас США остановиться? Я думаю, что вряд ли. Но точки соприкосновения есть», — считает эксперт.

Блохин надеется на компромиссы по вопросу ядерных вооружений, исходя из того, что президент США Джо Байден уже пролонгировал договор СНВ-3. Вакцинация, провалы Байдена, захват Афганистана: каким мы запомним 2021 год Уходящий год стал годом обновления во всех смыслах этого слова: во многих странах сменилась власть... 31 декабря 15:29

Более того, аналитик не исключает и уступок Вашингтона по Украине.

«США не заинтересованы в интеграции Украины в НАТО. Об этом писал и директор ЦРУ Уильям Бернс в своей книге: главная задача НАТО — не расширение, а консолидация. Ведь в США уже посчитали стоимость интеграции новых членов в альянс, в том числе Украины, и она колоссальная», — напомнил политолог.

Блохин отметил, что вступление Украины в НАТО повышает риск вовлечения стран Запада в конфликт с Россией: «Они не будут начинать Третью мировую из-за Украины, она американцам в НАТО не нужна. Так что вполне могут быть достигнуты какие-то договоренности касательно непринятия Украины в НАТО. Но сотрудничать США с Украиной все равно будут в любом случае».

close 100% Reuters

Решится судьба Байдена

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что российско-американские отношения — «весьма подвижные», что подтвердил и первый год Байдена у власти.

«У меня ощущение, что его администрация настроена на некий позитив в отношениях с Россией — недопущение обострения и доведения их до горящей фазы. Байден находится в сложном положении: в том числе из-за кризиса в экономике, это очень важный фактор. С другой стороны, в современных условиях растет опасность каких-то случайных неконтролируемых событий, которые могут осложнить отношения между нашими странами.

Так что задача-минимум у США по России — сохранить состояние «ни мира, ни войны». А задача-максимум — улучшение отношений, добиться их большей предсказуемости и нормализации. Хотя это не исключает элементов холодной войны. Но вполне возможно, что появятся элементы постоянного конструктивного диалога, в том числе и на высшем уровне», — считает Васильев.

Эксперт напомнил о главном внутриполитическом событии США 2022 года — промежуточных выборах в Конгресс в ноябре, которые, по его словам, будут решающими для администрации Байдена. На этом фоне Вашингтону просто невыгодно идти на обострение во внешней политике.

«Эти выборы могут определить судьбу Байдена — будет ли он «хромой уткой», или же получит мандат, чтобы продолжать свою политику. Сегодня у США хватает внутренних проблем, и грузить корабль американской государственности еще и напряженными отношениями с Россией и Китаем — невыгодно», — сказал Васильев. «Москва берет весь огонь на себя»: зачем Китаю дружба с Россией Лидеры России и Китая провели переговоры во второй раз за полгода. За эти шесть месяцев изменилось... 15 декабря 18:58

Дадут ли Китаю год тишины

Впрочем, в отношениях США и Китая в 2022 году далеко не все эксперты видят радужные перспективы.

Так, заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что многое будет зависеть от реакции на XX съезд Компартии Китая в октябре, в результате которого ее лидер Си Цзиньпин, вероятнее всего, останется на третий срок.

«Можно предположить, что будет возрастать идеологическое давление на Пекин перед съездом. Тезисы все те же — якобы Китай идет к тоталитаризму, обвинения в нарушении прав человека.

Вся эта кампания достигнет пика в конце года, когда американские СМИ, политики и аналитические центры обрушатся с критикой Китая, его политической системы, внешней политики, ситуации в Синьцзяне, на Тайване, в Тибете.

Это очень сильно будет мешать конструктивному диалогу США и Китая. А Пекин будет на это реагировать еще более болезненно», — прогнозирует он.

В КНР же заинтересованы в том, чтобы год съезда стал «годом затишья во внутренней политике». В частности, за полгода до съезда там будут свернуты любые обсуждения спорных тем по экономике и политике, будут публиковаться «только правильные статьи и книги». Делается это для того, чтобы КПК выглядела в глазах всего народа легитимной правящей силой.

При этом Ломанов не считает, что Китай и США рассорились навсегда, и допускает снижение напряженности в двусторонних отношениях уже в 2023 году.

Однако Тайвань останется в 2022 году местом, вокруг которого могут развернуться разные сценарии. Так, если его администрация и США будут продолжать спекулировать на теме независимости острова, то «Китай будет реагировать демонстративно, яростно, с большой долей национализма».

close 100% Представление во время празднования 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) в центре Пекина, 28 июня 2021 года Ng Han Guan/AP

Иран и Саудовская Аравия решат судьбу Ближнего Востока

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин призвал читателей «Газеты.Ru» наблюдать за ситуацией в Ливии, Тунисе и Йемене.

«Первые две страны — лакмусовая бумага, ситуация в них будет влиять на весь регион Средиземноморья, включая Восточное, которое больше всего интересует Россию.

Что будет в Ливии после отмены выборов президента в 2021 году — самый интригующий вопрос, и есть варианта два: либо снова война, либо нынешнее правительство Абделя Дбейды останется на 2-3 года, чтобы спокойно готовить следующие выборы. Предсказать невозможно», — говорит эксперт. Бесконечная третья мировая: кому адресованы слухи о новой войне Издание The Wall Street Journal предсказало начало третьей мировой войны в течение следующих пяти лет... 18 декабря 10:20

Дальнейшее же развитие ситуации в Йемене будет зависеть от переговоров Саудовской Аравии и Ирана, который, как считается, поддерживает повстанцев-хуситов.

«Эти переговоры повлияют на политический конструкт Ближнего Востока следующих 10-20 лет», — уверен Чупрыгин.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в разговоре с «Газетой.Ru» поделился надеждами о прорыве в 2022 году в вопросе восстановления иранской ядерной сделки, переговоры по которой уже идут.