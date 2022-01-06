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Политика

«Альтернативы Трампу нет»: как штурм Капитолия изменил Америку

В Минюсте США пообещали привлечь к ответственности причастных к штурму Капитолия

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Julio Cortez/AP
В США подводят промежуточные итоги состоявшегося ровно год назад беспрецедентного для истории страны штурма и захвата Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа. Результаты многочисленных расследований все еще неизвестны, при этом эксперты считают, что от них зависит будущее ближайших выборов в Конгресс и президентской гонки 2024 года. Почему события начала прошлого года остаются главной политической новостью в США — в материале «Газеты.Ru».

Следствие продолжается

Спустя год после штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа власти США арестовали более 700 человек. «По состоянию на сегодняшний день мы арестовали и предъявили обвинения более чем 725 лицам почти во всех 50 штатах и округе Колумбия за сыгранные ими роли в атаке 6 января», — заявил накануне министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

При этом, по его словам, следственные мероприятия еще не завершены. «Действия, которые мы предприняли к настоящему времени, не станут нашими последними», — заявил Гарленд, добавив, что все причастные к штурму понесут ответственность.

«Министерство юстиции сохраняет приверженность привлечению к ответственности в рамках закона всех виновных в событиях 6 января на всех уровнях независимо от того, присутствовали они в тот день (при штурме Капитолия) или были иным образом криминально ответственны за нападение на нашу демократию», — подчеркнул он.

Заявление генпрокурора было сделано в канун первой годовщины беспрецедентной для США акции.

6 января 2020 года сторонники на тот момент еще действующего президента Дональда Трампа, отказываясь верить в поражение своего кандидата на президентских выборах, взяли штурмом здание Конгресса, прервав заседание, на котором коллегия выборщиков должна была утвердить результаты подсчета голосов.

Толпа протестующих ворвалась в помещения парламента, разграбила офисы и обратила конгрессменов в бегство. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них — застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия. Более 50 полицейских получили ранения, 68 протестующих арестовали. Дональд Трамп, высказавшийся в Twitter поддержку митингующим, был заблокирован во всех социальных сетях.

Американские политики охарактеризовали эти события как государственную измену, восстание, акт внутреннего терроризма и попытку государственного переворота.

Практически сразу начались следственные действия. Комиссия Конгресса начала собственное расследование случившегося, однако его итоги до сих пор не увидели свет — в деле постоянно появляются новые подробности. Например, несколько недель назад комиссия заинтересовалась телефонным звонком Трампа, который он сделал за несколько часов до начала беспорядков. Как пишет The Guardian, ночью 5 января он позвонил из Белого дома некоторым из своих подчиненных в отеле Willard в Вашингтоне и призвал их «найти способы помешать Конгрессу официально подтвердить результаты президентских выборов».

В конце декабря телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщал, что Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию штурма Капитолия выпустит свой окончательный отчет лишь осенью 2022 года, а промежуточный отчет появится только к лету.

Было ли вообще преступление?

По словам профессора политологии Университета штата Теннесси Андрея Короткова, события 6 января все оценивают «в соответствие со своей партийной принадлежностью и эмоциональным отношением».

«Обе стороны пытаются трактовать те события по-разному. Большинство республиканцев говорят, что та акция стала проявлением возмущения, связанного с подозрениями в несправедливости результатов выборов. Демократы же пытаются представить все таким образом, чтобы дискредитировать как Трампа, так и республиканцев в целом», — пояснил Коротков «Газете.Ru».

Он также напомнил, что представители демократической партии отказались включать в комиссию Конгресса представителей республиканской партии, которых она предложила.

«Чисто номинально туда включили двух республиканцев, лично ненавидящих Трампа. Они занимают еще более ненавистную позицию в отношении Трампа, чем большинство демократов.

И эта комиссия всячески пытается доказать, что имело место попытка вооруженного переворота, которым руководил лично Трамп, чтобы, во-первых, дискредитировать экс-президента, а во вторых, лишить его возможности баллотироваться на выборы в 2024 году», — добавил Коротков.

Сам Коротков уверен, что признаков организованных действий в событиях 6 января не наблюдается. «Ясно, что все это было не подготовлено, поскольку не было ни оружия, ни попыток самоорганизоваться. Это был такой эмоциональный всплеск», — подчеркнул профессор.

Профессор факультета права НИУ ВШЭ и американист Александр Домрин и вовсе считает, что 6 января 2022 года не было никакого штурма — «просто группа мирно настроенных граждан вошла в парламент».

«Я много раз был в Конгрессе США. В отличие от российской Госдумы, там прямой доступ в парламент. Абсолютно любой человек может зайти в здание, войти на заседание Палаты представителей. Это не тот случай, когда демократы рассказывают, что произошел захват. Не было никакого захвата», — отметил Домрин в беседе с «Газетой.Ru».

Он также напомнил: нет никаких доказательств того, что Трамп провоцировал своих сторонников на беспорядки.

«Там полицейские убили четверых человек и скончался один полицейский, которого ударили огнетушителем. Но в целом это было мирной ненасильственной акцией. Но их нужно обвинить во внутреннем терроризме, за что в США очень суровое наказание. Это следствие раскола американского общества на сторонников и противников Трампа», — добавил эксперт.

Почему это все еще важно?

По словам профессора Короткова из Университета штата Теннесси, риторика демократов напрямую зависит от снижения популярности Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Их рейтинг одобрения, согласно последнему опросу Gallup, упал до рекордно низких для них 43% и 44% соответственно.

«По сути, мы видим усиливающуюся поляризацию мнений, как в Конгрессе, так и среди элит и по стране в целом, и в отношении событий 6 января, и относительно личности Трампа», — добавил эксперт.

Социологические данные, по словам Короткова, говорят о грядущем сокрушительном поражении демократов на президентских выборах в 2024 году.

Профессор также отметил, что в политических кругах США уже идет подготовка к промежуточных выборам в Конгресс — проходят праймериз, идет сбор денег. И многие демократы, которые вполне могли бы претендовать на место в парламенте, уже заявляют о снятии своих кандидатур.

«Причина понятна — они боятся, что Байден утащит их за собой в пропасть», — считает Коротков.

Кроме того, по его словам, многие демократы не хотят открытого противостояния с Трампом.

«Ясно, что Трамп очень силен и что он продолжает быть популярным среди рядовых американских избирателей, и это пугает не только демократов, но и сами республиканские элиты.

Если Трампу удастся провести своих кандидатов во время праймериз, а потом помочь им выиграть выборы, это обеспечит еще большую степень его контроля над партией и укрепит его лично в уверенности, что он сможет выиграть выборы 2024 года. Республиканской партии очень хочется, чтобы Трамп помог ей выиграть выборы в Конгресс, но очень не хочется, чтобы он стал их кандидатом на президентских выборах 2024 года», — пояснил Коротков.

Александр Домрин со своей стороны отметил, что перспективы Трампа вернуться в кресло президента США пока туманны, но альтернативы ему в Республиканской партии пока нет.

«Ни одной более-менее яркой личности, сравнимой с Трампом, среди республиканцев нет», — подчеркнул Домрин.

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