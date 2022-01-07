«Главный вопрос — где и в каком качестве сейчас находится Нурсултан Назарбаев»

С начала протестов, вспыхнувших в Казахстане, первый президент республики не делал публичных заявлений. Не комментировал Нурсултан Назарбаев и свою собственную отставку с поста главы Совета безопасности страны. По оценкам политологов, в Казахстане происходит передача власти в экстраординарной ситуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули территорию республики. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает Orda.kz со ссылкой на источник. В Киргизии прокомментировали информацию о прибытии в страну самолетов семьи Назарбаева Международный аэропорт Бишкека «Манас» ответил на информацию о приземлении самолетов... 07 января 15:44

Главный редактор портала Гульнара Бажкенова отметила, что с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи.

«Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними.

У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остается только старший брат Болат Назарбаев. Также в официальных сообщениях и выступлениях столицу не называют Нур-Султаном», — пишет Бажкенова в Telegram-канале издания.

После выступления президента Токаева, забравшего всю полноту власти в республике в свои руки, главный вопрос, на который нет ответа и который волнует все население Казахстана, — это где и в каком качестве сейчас находится Нурсултан Назарбаев, передает Telegram-канал Readovka. В Бишкек прилетел частный самолет родственников Назарбаева В аэропорт «Манас» Бишкека прилетел частный самолет Bombardier Global, который, предположительно... 07 января 15:44

«До сих нет какой-либо верифицированной информации о его судьбе после отставки с пожизненного поста главы председателя Совбеза. Вчера появлялась информация о полетах частных джетов, принадлежащих его семье, в Бишкек, но официально ее никто не подтвердил.

Без преувеличения, каждый рейс частного джета из Казахстана рассматривается именно на предмет того, не летит ли в нем Назарбаев, чтобы составить компанию сбежавшим из страны олигархам», — говорится в публикации.

Отставка Назарбаева...

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением в связи с массовыми протестами в стране — он объявил, что возглавит Совет безопасности. Токаев заявил, что председатель Совбеза отныне намерен «действовать жестко». Таким образом, Назарбаев, который должен был пожизненно занимать этот пост, был отправлен в отставку. «Страна.ua»: протесты в Казахстане координирует оппозиционер Аблязов со штабом в Киеве Протестами в Казахстане руководит казахский оппозиционер Мухтар Аблязов, штаб которого находится... 05 января 14:35

В тот же день появились сообщения о том, что Назарбаев готов покинуть страну.

«Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения», — написал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram-канале, ссылаясь на источник в МИДе.

6 января в аэропорт «Манас» Бишкека прилетел частный самолет Bombardier Global, который, предположительно, принадлежит родственникам экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В тот же день прилетел на техническую стоянку в Бишкеке другой самолет, также принадлежащий родственникам Назарбаева. Официально эту информацию в аэропорту не подтвердили. «На Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов. Кто не сдастся, будет уничтожен» Власти Казахстана обьявили красный уровень террористической опасности на территории всей страны... 07 января 16:47

Назарбаев, управлявший республикой в качестве первого президента с 1991 года, сложил полномочия главы государства в марте 2019-го. При этом политик, наделенный статусом лидера нации, сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

...и передача власти

Замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что отставка Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности повлечет смену его выдвиженцев нынешним главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

«Это продолжение процесса передачи власти в достаточно экстраординарной ситуации. Надо понять, в какой мере после смены фигур ему будут лояльны силовые структуры», — приводит его слова РИА «Новости». Оппозиционер Аблязов заявил, что является «лидером протестов» в Казахстане Бывший руководитель «Банк Туран Алем» Мухтар Аблязов, укрывающийся за границей во Франции, назвал себя... 07 января 13:25

«Политика Назарбаева — на мой взгляд, политика абсолютно взвешенная и разумная, внешняя политика была направлена всегда на выстраивание отношений и с Западом, и с Москвой, и она была 35 лет успешной. Но времена изменились. И я полагаю, что это изменение времен привело к тому, что внутри казахской элиты произошли серьезные конфронтационные моменты. Почему я могу делать такой вывод — потому что президент Токаев снял с поста главы Совета безопасности Назарбаева. Племянник Назарбаева Самат Абиш, бывший замглавы КНБ, который контролировал, курировал госбезопасность Казахстана, тоже пошел в отставку», — прокомментировал ситуацию политик Максим Шевченко в эфире «Эха Москвы».

По его оценкам, в Казахстане, произведен переворот: от власти отстранена семья Назарбаевых.

«Но это не значит, что они подвергнутся каким-то репрессиям. Уверен, что этого не будет. Думаю, что вмешательство Москвы и готовность прислать войска это ясный сигнал, который послал Путин и московская власть семье Назарбаевых в том числе. Думаю, что и Дариге Назарбаевой и Нурсултану Назарбаеву и многим другим будут даны из Москвы самые серьезные гарантии безопасности», — заключил Шевченко. Orda.kz: Назарбаев и его дочери покинули Казахстан Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан, пишет... 07 января 15:44

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

7 января власти Казахстана объявили красный уровень террористической опасности на территории всей страны. По словам президента республики, спецоперация будет продолжаться до окончательного уничтожения «всех боевиков». И хотя власти заверяют, что конституционный порядок восстановлен во всех регионах, в Алма-Ате продолжаются бои. О событиях шестого дня казахстанских погромов — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».