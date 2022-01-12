«Очень успешная миссия». Войска ОДКБ отправляются по домам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в среду в Алма-Ату и выступил на заседании оперативного штаба города. Лидер страны рассказал о пребывании в стране миротворцев из стран ОДКБ и процессе вывода этих сил. Токаев оценил миссию союзников, как «очень успешную».

«Психологическое значение»

«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней», — сказал президент Казахстана.

По его словам, деятельность миротворцев ОДКБ позволила стабилизировать обстановку.

«Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная», — убежден Токаев. ORDA: в Алма-Ате заметили кортеж Токаева Кортеж президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, предположительно, прибыл в Алма-Ату. Об этом сообщают... 12 января 16:21

После заседания оперативного штаба пресс-служба главы республики обнародовала сообщение, что именно решение президента Казахстана о направлении в крупнейший казахский город дополнительных сил, включая контингент ОДКБ, позволило отбить Алма-Ату у террористов.

«Острая фаза» позади

О завершении миссии ОДКБ и скором выводе миротворческого контингента президент заявил накануне, выступая в Мажилисе (нижней палате парламента). Тогда он также представил кандидатуру нового премьер-министра страны, озвучил несколько поручений, включая отмену утилизационного сбора, обложение бензина дополнительным акцизом и учреждение фонда «Народу Казахстана», в который пойдут деньги разбогатевших при Назарбаеве бизнесменов.

«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена», — сказал Токаев, выступая перед депутатами парламента.

По его словам, попытка государственного переворота провалилась. Удалось отстоять Алма-Ату и другие областные центры. Лидер страны пообещал, что в кратчайшие сроки они будут «восстановлены и станут еще краше».

Поторопился?

Решение казахского президента о выводе войск ОДКБ поприветствовали в США.

«Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию... Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», — подчеркнул пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин напротив, считает, что президент Казахстана слишком рано попросил миротворцев покинуть страну. «Пришло время отдать должное народу». Токаев предложил богачам поделиться деньгами Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник выступил в Мажилисе (нижней палате парламента) и... 11 января 12:41

«Это чисто казахстанское прагматическое соображение. Токаев чрезмерно быстро сказал «спасибо» ОДКБ и попросил их выйти, озвучил сроки вывода. На самом деле для стабилизации ситуации, из приличий неких (нужно было – «Газета.Ru»), чтобы миротворцы ОДКБ, которые туда пришли, по крайней мере месяц-другой там бы находились. Тогда ситуация не была бы столь напряженной. А сейчас возникает вопрос: вроде бы вошли, стабилизировали ситуацию — и тут же их попросили обратно», — приводит слова эксперта Telegram-канал RT.

В свою очередь, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Станислав Притчин заявил «МК», что Токаев так торопится с выводом миротворцев, так как их появление на территории республики — «большая репутационная нагрузка на Токаева и на власть страны».

«В Казахстане, особенно в националистических кругах, было много критики этого решения. Исходя из этого, для Токаева, чем быстрее закончить операцию ОДКБ, тем спокойнее, лучше для него и его имиджа как руководителя», — пояснил эксперт.

«Не имеем права»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сроки вывода войск ОДКБ, заявил СМИ, этот вопрос России не касается.

«Послушайте, это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой, это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться», — подчеркнул Песков.

В начале 2022 года в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газ. Несмотря на то, что власти пошли на уступки, беспорядки охватили всю республику. Протестующие жгли машины, здания администраций, нападали на представителей органов правопорядка и мародерствовали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января призвал страны, состоящие в ОДКБ, прислать миротворцев. Тогда же он заявил, что в беспорядках участвуют «международные банды», которые прошли серьезную подготовку за рубежом.

В ответ главы стран – участниц ОДКБ отправили в Казахстан около 2300 миротворцев. «Подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах. Выражаю признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым», — прокомментировал операцию миротворцев командующий международными силами генерал-полковник Андрей Сердюков.

Руководство ОДКБ неоднократно подчеркивало, что миротворцы не собираются подменять собой силы правопорядка, участвовать в пресечении незаконных акций и арестах нарушителей. Международный контингент взял под охрану ключевые объекты инфраструктуры и тем самым позволил местным силовикам действовать, не опасаясь удара с тыла.