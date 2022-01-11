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Как миротворцы патрулируют улицы Казахстана

Через два дня начнется вывод миротворческих сил из Казахстана, объявил 11 января президент республики Касым-Жомарт Токаев. По его словам, полностью военные союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) покинут страну примерно за десять дней.

Основной целью миротворцев из Армении, России, Таджикистана, Кыргызстана и Белоруссии была охрана стратегически важных объектов Казахстана. В частности, они следили за порядком на трех ТЭЦ, в аэропорту бывшей столицы республики Алма-Аты, на военных объектах.

9 января началось усиленное патрулирование улиц Алма-Аты. Военные тщательно осматривали улицы города, следили за правопорядком. Вокруг мегаполиса установили 13 КПП для контроля всех въездов и выездов из города. На блокпостах силовики проверяют автомобили.

Всего в миротворческой миссии приняли участие порядка 2,5 тыс. человек.

Как проходит работа миротворцев – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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