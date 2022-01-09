Многодетная мать, икона стиля, герцогиня: как менялась Кейт Миддлтон

9 января исполняется 40 лет самой известной королевской особе Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская (титул Миддлтон получила после свадьбы) известна благодаря замужеству с принцем Уильямом, внуком королевы Елизаветы II. Они познакомились во время учебы в престижном британском университете Сент-Эндрюс. За помолвкой и свадьбой в 2011 году с интересом следила вся Великобритания. При этом за время отношений у пары не все было гладко, Миддлтон даже уходила от Уильяма, лишний раз доказав, что находится с принцем не ради королевского статуса. В итоге пара в браке уже почти 11 лет, Миддлтон родила принцу троих детей: двух мальчиков и одну девочку.

Герцогиня Кембриджская, как член королевской семьи, часто находится на виду, ее поведение детально обсуждает пресса. При таком пристальном внимании Миддлтон удалось покорить сердца простых британцев, для которых она стала образцом стиля, сдержанности и элегантности. Миддлтон предпочитает классические образы, легко сочетая коллекции от кутюрье с вещами масс-маркета. При этом герцогиня может выходить в свет в одних и тех нарядах несколько раз, чем лишний раз заслужила уважение британцев за бережливость.

Как менялась Кейт Миддлтон — в фотогалерее «Газеты.Ru»