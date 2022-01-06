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Разграбленные магазины и падение Назарбаева. Последствия беспорядков в Казахстане

В среду, 5 января, акции протеста в Казахстане переросли в уличные беспорядки и погромы. Пострадали более тысячи граждан. По данным МВД Казахстана, восемь сотрудников полиции погибли, еще 317 ранены.

В Алма-Ате протестующие подожгли и захватили здание администрации города. Только за ночь на 6 января митингующие разгромили 120 магазинов, 180 ресторанов и сотню офисов.

Также протестующие устроили погром в захваченном аэропорту города, в том числе в зоне duty free.

В городе Талдыкорган протестующие снесли с постамента памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву: статуя разломалась пополам.

Митингующие решительно настроены против Назарбаева. Во время протестов они скандировали «Старик, уходи!». Казахстанцы считают, что Назарбаев передал Токаеву власть лишь формально.

Как выглядят последствия беспорядков на улицах Казахстана — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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