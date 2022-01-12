«Разговор по душам»: о чем говорили Россия и НАТО

Первая за два года встреча Совета Россия — НАТО оказалась «непростой, но важной» для альянса. В Москве же ее охарактеризовали как «разговор по душам». Продолжавшиеся более четырех часов переговоры, по мнению экспертов, стали самым откровенным разговором двух сторон, показавших как многочисленные противоречия между Россией и НАТО, так и их нежелание обострять конфликт.

Заседание Совета Россия — НАТО проходило в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе больше четырех часов. Это была первая встреча в данном формате за последние два года.

Позиция НАТО

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе имела место «непростая, но важная дискуссия». Он признал, что между сторонами существуют серьезные разногласия, которые нелегко преодолеть. Однако, по его словам, союзники по НАТО нацелены на достижение прогресса в отношениях с Россией. «НАТО придется искать другое зло»: может ли Россия вступить в альянс В Норвегии выступили с предложением принять Россию в НАТО. Что об этом думают в Москве и... 11 января 21:00

«Союзники по НАТО подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы найти политический путь для продвижения вперед... У нас была откровенная и открытая дискуссия по широкому кругу вопросов, конечно, с фокусированием на напряженности на Украине и вокруг нее... Но встреча была полезной», — отметил Столтенберг.

В альянсе приветствовали двусторонние консультации РФ и США по гарантиям безопасности, отметив, что ради безопасности в Европе нельзя упускать возможности для конструктивного взаимодействия.

К тому же в НАТО выразили готовность обсуждать с Россией взаимное ограничение в отношении ракет и вопросы ядерной политики.

Одной из главных новостей стало заявление Столтенберга о намерении альянса заново открыть представительство в Москве.

«Мы также сегодня четко сказали о том, что готовы заново открыть, восстановить представительство НАТО в Москве, как и российскую миссию при НАТО, потому что мы верим в диалог. Мы убеждены, что эти представительства — часть инфраструктуры, при помощи которой мы можем вести плодотворный диалог», — сказал он. Никаких предварительных условий для восстановления работы российской миссии при НАТО у альянса нет.

Однако позитивными новостями встреча не ограничилась. Так, Столтеберг признал, что несмотря на готовность к диалогу, риск возникновения вооруженного конфликта в Европе по-прежнему существует.

Впрочем, генсек альянса считает, что, если Москва готова к сотрудничеству и политическому решению вопросов, снижение напряженности между Россией и Западом возможно.

Говоря об итогах переговоров Столтенберг отдельно упомянул Украину, в очередной раз заявив, что альянс намерен оказывать поддержку Киеву, а Россия не может заблокировать вступление страны в НАТО.

«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по (альянсу) могут решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», — констатировал он.

Позиция России

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Процесс расширения Североатлантического альянса несет в себе неприемлемые риски, которым Москва будет противостоять, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания.

«Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша.

Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину», — обратил внимание дипломат.

По его словам, это серьезно ухудшает безопасность России и создает для нее неприемлемые риски, «которым мы будем противостоять».

Как отметил Грушко, заседание Совета было посвящено анализу всех факторов, влияющих на деградацию европейской безопасности, наблюдаемой в последние годы.

Замглавы МИД обратил внимание, что встреча выявила большое количество расхождений по фундаметальным вопросам. Он предупредил, что, если НАТО будет идти на сдерживание, РФ пойдет на контрсдерживание. Предложения России, направленные НАТО, по его словам, имеют комплексный характер, все элементы взаимосвязаны.

Грушко призвал НАТО предоставить России юридические гарантии нерасширения на восток.

Несмотря на перечисленные угрозы, в целом замминистра позитивно оценил прошедшие переговоры, назвав их «разговором по душам».

«Я думаю, [эта встреча] была абсолютно нужна. Во-первых, произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось бы в полный рост поставить эти вопросы, они всегда как-то были на втором плане, но в таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты», — сказал он.

Мнение экспертов

По мнению программного директор клуба «Валдай» Тимофея Бордачева, между Россией и НАТО раньше не было откровенных разговоров в таком формате.

«Впервые стороны говорили, исходя из своих интересов, и не делали вид, что существует какая-то правда. Стороны не скрывали, что их взгляды отличаются, — это самый важный результат», — сказал он «Газете.Ru».

Эксперт отметил, что рассчитывать на какой-то прогресс от этих переговоров нельзя было — изменения возможны только в рамках переговоров Россия — США, а в данном случае значение имел сам факт откровенного разговора.

«Субстантивных итогов быть не может, потому что НАТО — это не то место, где принимаются решения. Решения со стороны Запада принимаются только в Вашингтоне, а со стороны Москвы они уже приняты.

Суть была в том, что стороны четко обозначили свои позиции. Россия не оставила Западу простора для интерпретаций», — пояснил Тимофей Бордачев.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал Совет Россия — НАТО «гарниром» — «необходимым, но не решающим».

«Не произошло публичного скандала, тональность заявлений ровно такая, какая была до всего этого ажиотажа с концентрацией вокруг Украины. Это показывает, что в разрыве отношений, открытом конфликте никто не заинтересован, — это уже хорошо. А все остальное будет решаться не на этом направлении, а на двустороннем. А это — не более чем необходимый аксессуар», — сказал эксперт «Газете.Ru».