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Политика

Семь ножевых. Что известно о гибели россиянки в Казахстане

Гражданку России убили во время протестов в казахстанском Таразе

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Телеграм-канал Mash
Посольство России в Казахстане подтвердило факт гибели россиянки от рук мародеров. Мария Ким работала администратором кафе, участники акций атаковали ее у входа в заведение. Диппредставительство направило запрос в правоохранительные органы республики о необходимости тщательного и всестороннего расследования преступления. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Гражданка России была убита во время протестов в городе Тараз Жамбылской области Казахстана. Информацию о ее гибели подтвердило российское посольство в Алма-Ате.

Трагедия произошла 6 января. «От рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В. Ким, 1995 г.р. Преступление было совершено в момент, когда М.В. Ким покидала место своей работы», — говорится в сообщении дипведомства.

Российское представительство отмечает, что связалось с матерью погибшей и другими родственниками, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять расследование ее гибели под свой контроль.

«Направлен запрос в правоохранительные органы Республики Казахстан о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления. Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», — добавили в посольстве.

По информации Telegram-канала Mash, имя погибшей — Мария Ким, она работала администратором кофейни. Хозяин заведения, в котором работала женщина, отказался выслать машину за сотрудниками. Мародеры, пытавшиеся ограбить кафе, напали на россиянку в момент, когда она закрывала его двери.

На теле погибшей обнаружено семь ножевых ранений и следы от огнестрельного ранения в голову. Женщина умерла на месте происшествия до приезда врачей.

Как рассказала «Газете.Ru» школьная учительница Марии Людмила Степанова, отец погибшей родился в Казахстане. После школы девушка переехала к нему. «Добрая, отзывчивая, ответственная девочка. Спортсменка. Умница в учебе. Там училась, закончила учебу с красным дипломом. Там познакомилась со своим мужем. Приезжала к нам и мама, гостила, оформляла детские пособия и материнский капитал обналичила», — сообщила педагог. «Потом вроде ее бросил муж и не появлялся почти год до трагедии», — добавила она.

Женщина отметила, что знает о происшествии только со слов родственников. «Сказали, что шла с работы с тортиком в руках для детей. И не дошла 30 метров до дому. Что было, я не в курсе», — уточнила она.

В начале января в казахстанском городе Жанаозен Мангистауской области вспыхнули протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

В ходе беспорядков в стране были убиты более 160 человек. ООН сообщила о 1 тыс. пострадавших. Участники протестов атаковали около ста торговых центров и около 1300 объектов бизнес-инфраструктуры.

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