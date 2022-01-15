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Политика

«Две великие державы столкнутся в ужасной войне». Россия тут ни при чем

Эксперт по кризисным ситуациям объяснил, какие действия приведут мир к катастрофе

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Global Look Press
Две мировые державы — в одном шаге от катастрофы, так описывает колумнист The Economist отношения США и Китая. Издание пишет, что мир находится на грани ужасной войны. О чем именно идет речь — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты и Китай находятся в одном военном происшествии от катастрофы, утверждает колумнист британской газеты The Economist. Автор публикации вспомнил о трагических событиях 21-летней давности и написал про «уроки фатального столкновения китайского истребителя с американским самолетом-разведчиком».

Что случилось в 2001 году

Инцидент, о котором идет речь, произошел 1 апреля 2001 года, когда в небе над Южно-Китайским морем столкнулись истребитель ВМС КНР и американский самолет-разведчик.

«Китайский пилот погиб после того, как его самолет развалился на части. Существенно поврежденный американский военно-морской разведывательный самолет, неуклюжий винтовой EP-3 с 24 членами экипажа на борту, доковылял до китайского военного аэродрома на тропическом острове Хайнань и приземлился без разрешения», — говорится в статье.

Задержание экипажа Народно-освободительной армией Китая (НОАК) стало ранним испытанием для Джорджа Буша-младшего, который на тот момент был президентом США менее трех месяцев, напоминает издание.

Экипаж был освобожден всего через 11 дней после того, как посол США в Пекине Джозеф Пруэр подписал письмо, в котором говорилось, что его правительство «очень сожалеет» о смерти китайского пилота. Отмечая, что ЕР-3 совершил аварийную посадку, чтобы спасти свой экипаж, в письме отмечалось, что Америка также «очень сожалеет» о прибытии самолета на Хайнань без разрешения.

«Китай представил письмо как официальное извинение. Партийные начальники объявили летчика, капитан-лейтенанта Ван Вэя, революционным мучеником и хранителем моря и неба. Официальные СМИ призвали граждан направить свое горе на тяжелую работу, чтобы сделать Китай сильным, и страна двинулась дальше», — пишет The Economist.

Обозреватель издания констатирует, что в эпоху соперничества и недоверия сверхдержав «странно говорить о том, что отношениям Америки с Китаем улыбается удача». Но в одной важной области соперники разделяли долгую полосу поразительного везения, указал он. «Прошло два десятилетия с момента последнего рокового столкновения вооруженных сил Америки и Китая. Сегодня небо и моря вокруг Китая кишат растущим числом самолетов и военных кораблей с каждой стороны.

В Пекине говорят о том, когда произойдет еще одна авария, а не о том, случится ли она.

Официальные лица задаются вопросом, как справятся с таким кризисом две страны, вовлеченные в открытую идеологическую конкуренцию и преследуемые растущим национализмом», — следует из статьи.

Газета также приводит мнение эксперта по кризисным ситуациям — Чжан Туошен подчеркнул, что Китай и Соединенные Штаты принципиально расходятся во мнениях о том, как избежать несчастных случаев в воздухе.

По его словам, Пекин настаивает на том, чтобы США прекратили отправлять свою авиацию к границам страны. В Вашингтоне, в свою очередь, под «безопасностью» подразумевают «спокойное и предсказуемое поведение» во время сближения истребителей.

С 2021 года американские самолеты наблюдения зафиксировали несколько опасных инцидентов с бортами НОАК.

«В какой-то момент они приведут к катастрофе, а урегулировать эту проблему будет гораздо сложнее», — заключается в заметке.

«Под знаменем демократии развязывают войны»

В МИД Китая в декабре 2021 года заявили, что США считают себя «образцом демократии» и под этим предлогом якобы вмешиваются во внутренние дела других стран.

«Американская демократическая система не универсальна и далека от совершенства. Однако в течение длительного времени Соединенные Штаты игнорировали структурные недостатки своей собственной демократической системы и недостатки внутренней демократической практики. Они гордятся тем, что являются «образцом демократии» и под этим предлогом вмешиваются во внутренние дела других стран, под знаменем демократии развязывают войны, вызывая региональные беспорядки и гуманитарные катастрофы», — говорится в докладе ведомства.

По мнению Пекина, Вашингтон без учета различий в уровнях экономического развития, истории и культуры разных стран «навязывает» другим государствам свои ценности, политическую систему, а также планирует «цветные революции». МИД КНР также утверждает, что США активно пользуются санкциями «в качестве большой дубины, злоупотребляя своей финансовой гегемонией и технологическими преимуществами».

«Надеемся, что Соединенные Штаты совершенствуют свою собственную демократическую систему и практику и изменят подход к отношениям с внешним миром. Это принесет пользу не только американскому народу, но и народам всего мира», — отмечается в документе.

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