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Политика

«У нас слишком высокая напряженность на границе»

В Кремле призвали обнародовать доказательства готовящегося «вторжения» на Украину

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков дал интервью американскому телеканалу CNN, в котором заявил о высокой напряженности на границе России и Украины. Сложившуюся ситуацию он назвал «чрезвычайно опасной для континента». Представитель Кремля еще раз отверг любые обвинения в адрес Москвы в попытках эскалации конфликта в Донбассе и напомнил Вашингтону об обещаниях предоставить доказательства якобы готовящихся провокаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом CNN Фаридом Закария вновь подчеркнул, что Россия не планирует агрессии против соседней страны, а заявления США о подготовке в ближайшее время провокаций на Украине не имеют ничего общего с реальностью. Никаких доказательств якобы готовящейся операции так и не было предоставлено, несмотря на обещания советника по национальной безопасности Джейка Салливана, и приходится существовать «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи». Программа выйдет в эфир 16 января, выдержки из стенограммы интервью опубликовал Bloomberg.

«Пока это как-то не доказано чем-то, но чем-то видимым или чем-то очевидным, мы будем продолжать <...> считать, что это фейки», — заявил он в ответ на обвинения.

Песков также в очередной раз повторил призыв к НАТО гарантировать отказ от расширения в восточном направлении и принятия Украины в альянс.

Комментируя три раунда переговоров по гарантиям безопасности, прошедшие на этой неделе, он отметил, что между Россией и Западом есть «некое понимание». Тем не менее итог состоявшихся встреч можно назвать «тревожным». «Мы можем сказать, что мы находимся на разных, совершенно разных путях. Это нехорошо, и это вызывает опасение», — констатировал он, добавив, что дипломатическое решение должно быть найдено в ближайшее время, а переговоры «не должны длиться месяц или год».

В текущих условиях, которые «чрезвычайно опасны для континента», Кремль хочет получить «очень конкретный ответ» на выдвинутые в декабре «очень конкретные предложения», подчеркнул пресс-секретарь.

«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы», — предостерег он.

Кибератаки на госсайты

Песков также отверг обвинения в причастности России к кибератакам на госсайты Украины, произошедшим 14 января, назвав из «бездоказательными». Тогда на главных страницах правительственных ресурсов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные пользователя «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются без возможности восстановления».

В Кремле видели «данные сообщения» и «слышали обвинения, что Россия стоит за этим», но рассматривают их «как продолжение других бездоказательных обвинений».

«Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране», — заявил пресс-секретарь.

«Под чужим флагом»

В пятницу, 14 января, администрация американского президента Джо Байдена сообщила об имеющихся свидетельствах подготовки Россией провокаций для вторжения на Украину. Данный сценарий Москва якобы будет использовать в случае неудачи дипломатии на переговорах с США и НАТО.

«У нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину», - заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он уточнил, что провокацию готовит «группа оперативников». «Операцию» якобы проведут «под чужим флагом».

Украинская разведка также сообщала о том, что получила информацию о совещании на российском военном объекте в Приднестровье, на котором, по имеющимся у Киева данным, обсуждались возможные провокации. В Кремле назвали обвинения «голословными».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее указывала, что российское вторжение, если оно произойдет, «может начаться между серединой января и серединой февраля». В США подготовили 18 сценариев действий на случай предполагаемого вторжения. Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд подчеркивала, что Вашингтон готов «быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо агрессивный шаг». При этом, по ее словам, «дверь для дипломатического решения» все еще открыта. Накануне Госдеп заявил о желании США и НАТО продолжить переговоры по безопасности.

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