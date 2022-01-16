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Политика

«Все сделали выводы». Нового обострения в Казахстане не ожидается

Генсек ОДКБ назвал невозможным новый всплеск беспорядков в Казахстане

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Российские миротворцы во время патрулирования одной из улиц Алма-Аты, 11 января 2022 года

Российские миротворцы во время патрулирования одной из улиц Алма-Аты, 11 января 2022 года

Валерий Шарифулин/ТАСС
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась считает, что ситуацию в республике удалось взять под контроль, поэтому опасности «какого-то реванша» либо нового всплеска беспорядков нет. Он подчеркнул, что массовые протесты и последующий ввод в страну миротворцев стали «уроком» и для самой организации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По мнению главы ОДКБ, властям Казахстана удалось полностью стабилизировать ситуацию, и он постепенно стал возвращаться к нормальной жизни. «Буквально в последние дни там произошел перелом, и сейчас можно говорить, что по всей стране ситуация взята под контроль государственными органами и силовыми структурами», — заявил он в интервью RT.

Тем не менее, в столице и ряде регионов страны по-прежнему действует режим чрезвычайного положения. Накануне его сняли в Акмолинской, Туркестанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях и Шымкенте. «К сожалению, еще преждевременно говорить о нормализации обстановки. Режим чрезвычайного положения действует, ограничительные меры есть», — отметил Зась.

По мнению генсека организации, Казахстану вряд ли грозит новое обострение и столкновение с возможной потерей государственности. «Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно», — подчеркнул он.

Власти страны проводят работу по выяснению всей картины произошедших в начале января событий. В дальнейшем могут быть внесены какие-либо изменения в законодательство, добавил Зась.

«И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации — не только казахский народ, но и руководство страны», — отметил он.

«Появление миротворцев имело отрезвляющий эффект»

Участие миротворцев ОДКБ в урегулировании протестов было их первым применением в странах-участницах Организации Договора о коллективной безопасности. Операция стала «уроком для всех нас», по ее итогам будут сделаны выводы и, возможно, внесены корректировки в работу ОДКБ, но в серьезной перестройке деятельности организации необходимости нет, подчеркнул Зась.

«Потому что та система, те механизмы, которые мы создали в ОДКБ, сейчас реально сработали — и неплохо сработали», — сказал он.

Генсек организации указал, что ввод миротворческой миссии был очень своевременным, а запрос на оказание помощи от президента Касым-Жомарта Токаева соответствовал серьезности ситуации. Существовала реальная угроза для государства, его стабильности и территориальной целостности, поэтому «ввод был осуществлен быстро». После этого в ситуации с беспорядками произошел некоторый перелом, а власти смогли высвободить и перераспределить собственные силы для решения других задач. Зась подчеркнул, что в ОДКБ были готовы направить контингент для участия в силовых операциях и операциях в горячих точках, но «запроса такого не было».

По словам Зася, во время операции миротворцев не было зафиксировано ни одного прямого столкновения с протестующими или мародерами на тех объектах, которые были взяты под охрану.

Потери из-за беспорядков

Массовые протесты начались 2 января из-за резкого повышения цен на топливо. Токаев попросил ОДКБ ввести миротворческий контингент 5 января. Во вторник, 11 января, было объявлено, что миссия завершена. Военнослужащие начали покидать республику 13 января. В российском Минобороны сегодня заявили о возвращении 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС с миротворцами и техникой. Таджикистан, Киргизия и Армения уже сообщили о выводе войск.

В Генпрокуратуре Казахстана заявили, что во время протестов погибли 225 человек, среди жертв — 19 силовиков. Пострадали более 4,5 тыс. человек (из них 3,3 тыс. — сотрудники силовых ведомств).

В отношении участников беспорядков возбуждено 546 уголовных дел, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам, 15 — по убийствам.

Экономика страны также пострадала от беспорядков: власти предварительно оценили ущерб в $2-3 млрд. Участники протестов атаковали около ста торговых центров и около 1300 объектов предпринимательства.

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