«Научились у прибалтов». В Думе раскритиковали украинский закон против СМИ на русском

На Украине вступило в силу новое требование к печатным СМИ. Власти ужесточили правила для изданий, которые выпускались не на украинском языке. Теперь такие газеты и журналы, в том числе русскоязычные, обязаны выходить сразу в двух версиях: на оригинальном языке и на украинском. Ужесточение связано с украинизацией всего медиапространства на Украине, которую Киев проводит уже не первый год. Нововведение вызвало опасения у экспертов. Они отмечали, что у некоторых изданий просто нет денег дублировать и так затратный печатный тираж сразу на два языка. Госдума со своей стороны видит в законе ущемление русскоговорящих.

На Украине вступила в силу 25-я статья закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Теперь общеукраинские печатные СМИ могут выходить на иностранном языке только, если читатели могут одновременно купить их версию на государственном языке. Для СМИ местного распространения требование вступит в силу с 16 июля 2024 года.

Согласно закону, версии печатного СМИ на всех языках должны «соответствовать друг другу в плане содержания, по объему и по способу печати», их выпуски должны иметь одинаковый порядковый номер и публиковаться в один день. Украинская версия должна составлять не менее половины от каждого тиража, который СМИ отправляет в ту или иную точку распространения. В Госдуме раскритиковали украинские законы против русского языка В руководстве комитета Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям... 16 января 15:21

Как подчеркнула пресс-служба Госкомтелерадио, тираж на украинском языке должен изготавливаться даже, если у редакции нет шансов продать ни один экземпляр на нем. «Тираж на украинском языке должен быть изготовлен, и обязательные экземпляры должны быть направлены в соответствии с законодательством, даже если, кроме обязательных экземпляров, больше ни один экземпляр на украинском не удастся распространить», — указала пресс-служба.

Распространять печатные СМИ на иностранных языках по подписке можно при условии, что читатели имеют возможность также выписывать их версию на государственном языке.

Закон делает исключение для наречий коренных народов Украины и официальных языков Евросоюза, например, для крымско-татарского и английского. Издания, которые выходят в печать на этих языках, могут не дублироваться на украинский.

Санкции за нарушение требований могут наступить с 16 июля 2022 года. Сумма штрафа достигает от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, за повторное нарушение — от 500 до 700 минимумов. Печатные СМИ Украины будут вынуждены отказаться от версий на русском языке Печатные издания Украины вынуждены будут отказываться от своих русскоязычных версий из-за новых норм... 27 декабря 00:15

Русского в списке исключений нет, поскольку власти Украины не считают русскоязычное население коренным. Летом Верховная рада приняла соответствующий закон, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ признал коренными народами Украины всего три нацменьшинства: караимов, крымских татар (около 90% из них живут на территории Крыма) и крымчаков. Дело в том, что закон определяет как «коренной народ» только те этнические сообщества, которые сформировались на территории Украины, и у кого за пределами страны нет собственного государства (кроме того, представители этноса должны обладать «самосознанием коренного народа Украины»).

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что у печатных СМИ было достаточно времени, чтобы подготовиться к ужесточению правил.

«Об этой норме Закона мы предупредили все печатные медиа общегосударственного и регионального уровня. В рамках проведения информационно-разъяснительной кампании мы еще в прошлом году обратились с соответствующими письмами к учредителям всех медиа, которые по данным Книжной палаты выходили только на русском языке, и отдельно к руководителям крупнейших изданий, субъектов, осуществляющих распространение печатных СМИ, в т.ч. к руководству АО «Укрпочта». Надеюсь, что никаких сюрпризов не будет и все будут неукоснительно соблюдать закон и, самое главное, обеспечивать право граждан на получение информации и услуг на государственном языке», — указал он.

Как уточнил Креминь со ссылкой на Книжную палату Украины, в 2021 году среди общеукраинских и региональных изданий выходили на другом языке и не имели украиноязычной версии 217 газет и 107 журналов.

«Ласковая украинизация» или удар по бизнесу?

Креминь считает новые требования «важным информационным, политическим, конституционным шагом по утверждению украинского языка как государственного». Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко называл происходящее «ласковой украинизацией». «Это не принудительная украинизация», — заявил он.

Медиаэксперты Сергей Чернявский и Лариса Дроздова в то же время отмечали, что изменение законодательства ощутимо ударит по бюджету СМИ, которые раньше не выходили на украинском.

«Часть изданий просто не потянет финансово и закроется. Я за то, чтобы люди изучали украинский язык, но я против, чтобы их ломали таким образом через колено», — говорила Дроздова.

Подобные опасения подтверждала главный редактор газеты «Комсомольская правда на Украине», которая издавалась на русском языке, Оксана Богданова. «Две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать, потому что основные расходы - бумага, печать и реализация. То есть расходы вырастут в два раза, если делать две версии одновременно», — пояснила она. Киев утвердил концепцию «ласковой украинизации» Правительство Украины одобрило концепцию по развитию украинского языка, которая получила название «ласковая... 19 мая 22:14

Некоторые эксперты прогнозировали, что переход газет на украинскую версию может привести к увеличению на прилавках страны объема контрабандной печатной продукции из России. «У нас сейчас расцвет контрабанды. Это реальность. Контрабанду везут килограммами, поэтому им без разницы, что в мешке: на что будет спрос, то и привезут. Раньше они привозили килограммами только книги, а теперь вместе с книгами привезут килограммами кроссворды», — предположила издатель книг Алена Лазуткина.

Нововведение раскритиковали в Государственной Думе России. «Идет та самая украинизация, о которой Украина все время, оправдываясь в разных европейских институтах, говорит всегда демагогически, но при этом подобные документы вступают в силу. Это то, чему они научились у прибалтов, которые с 90-х годов не давали паспорта русскоязычным, но при этом говорили, что ничего такого не происходит», — заявил председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Первый зампред комитета Константин Затулин сообщил, что «любые насильственные ограничения такого рода приводят только к безграмотности, невежеству», и что украинские власти таким образом стесняют собственных граждан.