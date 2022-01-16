«НАТО предлагает России объедки. США могут предложить более крупные «куски мяса»

В ряде стран НАТО остались недовольны тем, как США провели переговоры с Россией по гарантиям безопасности, узнала американская газета The Wall Street Journal. Союзники Вашингтона обеспокоены из-за того, что Белый дом выдвинул на встрече ряд идей, предварительно не обсудив их. Официально в США неоднократно обещали, что во время переговоров будут тесно консультироваться с партнерами по НАТО и ЕС.

Особенно забеспокоились из-за идей американской стороны страны, расположенные наиболее близко к России пишет WSJ со ссылкой на анонимных дипломатов НАТО. По словам собеседников издания, опасения вызвало предложение «взаимно сократить масштабы военных учений». Как отмечают источники газеты, некоторые в НАТО узнали, что США подняли на переговорах эту идею, только из СМИ.

Помимо темы военных учений, партнеры США по альянсу также хотели бы большей ясности по поводу предложений Вашингтона о восстановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого страна официально вышла в августе 2019 года.

Источники газеты считают, что поскольку НАТО отвергает основные требования России, США могут пойти на незначительные уступки, пытаясь успокоить Москву.

«НАТО предлагает объедки. США могли бы предложить более крупные «куски мяса», — заявил один из анонимных собеседников. По его мнению, такие уступки Вашингтон мог бы сделать на востоке Европы. США и НАТО выразили готовность снова встретиться с Россией Госсекретарь США Энтони Блинкен провел 14 января телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО... 15 января 08:23

Что предложили США на переговорах в Женеве

Переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности прошли 9-10 января в Женеве. 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, ради этого Совет собрался впервые за два с половиной года.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс 10 января указал, что «предварительные идеи», которые США выдвинули на встрече в Женеве, включают вопрос ограничения размещения ракет на европейской территории.

«Мы ясно дали понять, что США открыты для обсуждения будущего некоторых ракетных систем в Европе — в духе ныне несуществующего Договора о РСМД между США и Россией. Мы также поделились тем, что открыты для обсуждения способов установления взаимных ограничений на размер и размах военных учений, а также для повышения прозрачности этих учений, опять же на взаимной основе», — уточнил он. В Госдуме высказались о переговорах России и США в Женеве Прошедшие в Женеве переговоры между Россией и США показали, что американские власти, проводя... 12 января 09:39

Кроме того, 11 января Прайс сообщил, что американская делегация в Женеве «выложила на стол предварительные идеи, в том числе в отношении военной транспарентности, мер по снижению риска и касательно [военных] учений». «И, как вы знаете, Соединенные Штаты уже давно заинтересованы в обсуждении с русскими контроля над вооружениями, включая как стратегические, так и нестратегические ядерные вооружения», — добавил он.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 12 января на брифинге в Брюсселе сообщила, что на встрече в Женеве США «выдвинули несколько предварительных идей, по которым обе наши страны могли бы работать вместе, которые отвечают интересам нашей безопасности и могут улучшить стратегическую стабильность».

«Мы заявили российской делегации, что готовы более подробно обсудить эти идеи в любое время», — пояснила она.

Замгоссекретаря подчеркивала, что речь пока идет именно об «идеях», а не о «предложениях». «[В Женеве] мы предложили несколько идей. Это не были предложения; мы не начинали переговоры. По сути, мы говорили русским: «Некоторые вещи, которые вы выложили на стол, нам не подходят». <...> [Но] мы можем много над чем работать вместе в области прозрачности, разрешения конфликтов, связи, контроля над вооружениями и целого ряда других областей, где мы могли бы двигаться вперед», — сказала Шерман.

Она добавила, что США обсуждают некоторые из этих идей с партнерами по НАТО, Евросоюзу и с ОБСЕ, «чтобы посмотреть, что может получить поддержку, где может возникнуть интерес». В Польше считают, что США хотят втянуть Россию в войну Обозреватель Адам Смех в статье для польского издания Myl Polska объяснил, какие цели... 12 января 19:40

Источники NBC News еще до переговоров в Женеве говорили, что официальные лица США готовы обсудить сокращение развертывания американских и российских войск и военных учений в Восточной Европе. Обсуждения могут потенциально касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, количества американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, заблаговременного уведомления о передвижении сил и российских ракет «Искандер», способных нести ядерное оружие, на российской территории в Калининграде между Польшей и Литвой, отметили собеседники телеканала.

В то же время представители США неоднократно подчеркивали, что Вашингтон не может согласиться с одним из ключевых требований Москвы, которая хочет, чтобы в НАТО не принимали бывшие страны СССР. Не согласны США и с тем, что Россия просит НАТО больше не расширяться на восток. Шерман также заверяла, что США будут плотно консультироваться с партнерами во время обсуждения идей касательно безопасности в Европе.

«Я хочу повторить сейчас еще раз, что Соединенные Штаты твердо придерживаются политики «ничего о вас без вас», когда речь идет о наших союзниках и партнерах, включая Украину. Мы не будем принимать решения ни об Украине без Украины, ни о Европе без Европы, ни о НАТО без НАТО, ни об ОБСЕ без ОБСЕ», — резюмировала она.