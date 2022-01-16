«Варварское проявление». Что ждет пассажира автобуса, пообещавшего «бить русских»

Мужчина, пообещавший в автобусе «бить русских», должен принести извинения не только тем, кого оскорбил, но и всему дагестанскому народу, от лица которого он выступал, заявил глава региона Сергей Меликов. СК возбудил уголовное дело, пассажиру теперь грозит до шести лет лишения свободы за разжигание межнациональной розни.

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент, в котором называющий себя дагестанцем мужчина оскорблял пассажиров автобуса в Москве и пообещал «бить русских». Поведение пассажира должны оценить в правоохранительных органах, заявил руководитель региона в воскресенье, 16 января. «Ветераны России» требуют наказать приезжего из Дагестана, пообещавшего «бить русских» Движение «Ветераны России» попросит Генпрокуратуру и Следственный комитет провести проверку и привлечь... 16 января 19:14

«Накануне в соцсетях был распространен видеоролик, в котором молодой человек (предположительно, уроженец одной из кавказских республик), называющий себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса, позволяя себе при этом националистические высказывания», — говорится на официальном сайте главы Дагестана.

Что именно произошло

Об инциденте стало известно в субботу, 15 января. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который отказался высаживать его в неположенном месте. Другие пассажиры попросили его вести себя приличнее, но тот назвал всех нацистами и стал оскорблять женщин и пожилого мужчину. Он представился дагестанцем и заявил, что «с вами, русскими, надо себя так вести».

«Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — заявил он, добавив, что находится «у себя дома», поскольку является гражданином России.

Видео с места событий быстро распространилось в социальных сетях.

Как отреагировали в Дагестане...

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Глава региона подчеркнул, что поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит «исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим».

«Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления», — указал Меликов.

Он считает, что «этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить».

«В Дагестане в мире и дружбе живут десятки народов. Республика является образцом вековых гармоничных отношений между представителями разных этносов, религий и культур. Каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи.

В гостеприимстве дагестанцев лично могли убедиться тысячи россиян, которые ежегодно посещают республику, а оценку поведению молодого человека могут и должны дать правоохранительные органы», — заключил глава Дагестана.

...и в Москве

Представители движения «Ветераны России», в свою очередь, сообщили, что обратятся в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку и привлечь мужчину к ответственности за разжигание межнациональной розни. Глава Дагестана возмутился инцидентом с уроженцем региона в московском автобусе Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент в московском автобусе, в котором называющий... 16 января 19:14

«В понедельник направим обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку. Разжигание межнациональной розни — это весьма серьезное преступление, которое несет общественную опасность. Этот молодой человек должен принести публичное извинение за данный поступок перед российскими гражданами. Ну и сами уроженцы Дагестана должны с ним провести разъяснительную работу. Видимо его родители упустили возможность полноценного воспитания и уважения к старшим», — рассказал «Газете.Ru» председатель организации Ильдар Резяпов, обратив внимание, что это не первый случай перепалки уроженцев Дагестана с пассажирами столичного транспорта.

Однако обращаться в органы уже не придется — в воскресенье вечером стало известно, что уголовное дело возбуждено.

«В СМИ распространилось видео, на котором запечатлено, как в столичном общественном транспорте мужчина агрессивно высказывается в адрес других пассажиров. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия. По указанию руководства ГСУ СК России по г. Москве по данному факту возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается», — проинформировали в столичном управлении СК.

Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.