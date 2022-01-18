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Политика

«Ничто не может возместить те страдания, которые немцы причинили народам СССР»

О чем говорили Лавров и Бербок на встрече в Москве

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам встречи в Доме приемов МИД РФ, 18 января 2022 года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам встречи в Доме приемов МИД РФ, 18 января 2022 года

Пресс-служба МИД РФ
Москву с первым официальным визитом посетила новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Восточноевропейское турне главы МИД ФРГ началось днем ранее — в Киеве, — где она еще раз выразила поддержку Украине на фоне обострения отношений с Кремлем. В Москве же новоиспеченный министр вспомнила об исторических связях между Германией и Россией. «Газета.Ru» рассказывает о результатах переговоров Бербок и Сергея Лаврова и перспективах российско-германских отношений.

В Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. Это первая встреча на уровне глав МИД после обновления состава правительства ФРГ. Примечательно, что Бербок, известная своей достаточной жесткой позицией по отношению к Москве, прилетела в российскую столицу из Украины, где она провела переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом республики Владимиром Зеленским.

Отношения России и Украины занимают умы политиков в Берлине, о чем вчера признавалась Бербок. При этом она сделала два аналогичных жеста и в украинской, и в российской столице. В частности, в Киеве она возложила цветы к монументу, посвященному памяти «героев небесной сотни» (жертвам событий «евромайдана» зимой 2013/14 года). В Москве же германский дипломат возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата.

«Быть там, будучи министром иностранных дел Германии, наполняет меня стыдом и благоговением. Ничто не может возместить те страдания, которые мы причинили народам Советского Союза», — призналась Бербок по итогам встречи с Лавровым.

17 января ее риторика по отношению к Украине была схожей. «Я благодарна за тесную и особую дружбу со страной, которой мы, немцы, причинили столько страданий», — цитировались слова германского министра на встрече с Зеленским в Facebook посольства ФРГ на Украине.

Такой подход позволил Бербок уйти от выделения более «важной» страны для Берлина. Тем не менее было очевидно, что противоречий в отношениях с Россией у Германии на текущий момент больше. Поэтому неудивительно, что и перечень тем для обсуждений был значительно шире. Стороны говорили об Украине и НАТО, «Северном потоке — 2», энергетике и здравоохранении, Афганистане, гарантиях безопасности и другом.

Сергей Лавров по итогам встречи назвал переговоры полезными, а также отметил, что страны, несмотря на расхождения, могут «постепенно двигаться вперед».

Напомнили о гарантиях

Одна из ключевых проблем, которая интересует РФ на текущий момент, — переговоры со странами Запада о предложениях Москвы по гарантиям безопасности, которые Россия опубликовала под занавес 2021 года.

«Выразили озабоченность курсом НАТО на сдерживание Российской Федерации, и в этой связи привлекли внимание и достаточно подробно поговорили о тех инициативах, которые выдвинула российская сторона относительно согласования надежных правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности», — заявил Лавров.

Кроме того, российский министр подчеркнул, что Москва ждет ответа со стороны западных партнеров в течение недели. Лавров отметил, что именно действия США и НАТО во многом определят характер развития дальнейшего диалога.

Бербок ответила, что Берлин готов к «серьезному диалогу о взаимных договоренностях и шагах, которые укрепят общую европейскую безопасность». Примечательно, что среди перечня городов, где такая безопасность должна быть обеспечена, она упомянула Санкт-Петербург, что прямо указывает на готовность Германии подтвердить позицию предыдущего правительства о необходимости построения общей архитектуры безопасности на европейском континенте, из которой не будет исключаться и Россия.

В контексте гарантий безопасности не обошлось и без очередного обсуждения той темы, которая не сходит со страниц западной прессы и о которой постоянно говорят иностранные политики — об озабоченности подготовкой России к «вторжению на Украину».

«Мы объяснили также, что под эскалацией, которая сейчас звучит из уст многих западных политиков и имеется в виду при этом наличие наших собственных войск на собственной территории и проведение необходимых мероприятий по боевой подготовке, чем занимается любая страна,

и объяснили, что мы не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий наших вооруженных сил и нашей собственной земли», — сказал Лавров по итогам встречи.

Российский министр вновь подчеркнул, что Москва не имеет планов по эскалации кризиса на востоке Украины, а также отметил, что РФ будет приветствовать возможное содействие США урегулированию этого конфликта.

В свою очередь Бербок прилетела в Москву и с собственной повесткой — она еще в Киеве дала понять, что в ее планах активизация «нормандского процесса». 18 января она связала этот процесс с «продвижением по линии имплементации минских договоренностей».

«Это был бы вклад в укрепление безопасности в Европе и укрепление безопасности для всех нас. Вчера в Киеве и сегодня здесь, в Москве, я обсуждала эти шаги. Мы взвешивали взаимные предложения и обсуждали, как на всех уровнях вновь запустить этот процесс», — сказала Бербок, тем самым все же несколько отступив от планов «не обсуждать Украину без Украины».

Политика вошла в «поток»

Одной из значимых для Москвы тем стала сертификация газопровода «Северный поток — 2». И в Германии, и в США (которые выступают против запуска газопровода) заявляют, что СП-2 можно использовать в качестве инструмента давления на Москву. Россия же изначально придерживается позиции, что этот проект является исключительно экономическим.

«Мы обратили внимание немецких коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта», — заявил Лавров.

Бербок в ответ сама обвинила Москву в использовании энергетики в качестве оружия — немецкий министр предупредила, что такие действия будут иметь последствия. «… В том числе и в связи с этим трубопроводом», — добавила она.

На данный момент сертификация газопровода приостановлена немецкими властями. ФРГ настаивает на необходимости создания дочернего предприятия Nord Stream 2 на территории страны и его последующую сертификацию.

«Мы обменялись мнениями по вопросам сертификации и предстоящему вводу в эксплуатацию «Северного потока — 2», — сказал Лавров и добавил, что Россия воспринимает этот проект как направленный на поддержку энергетической безопасности Германии и всей Европы.

Бербок же не преминула в очередной раз обозначить свою позицию в рамках экологической политики, которой она придерживается как представитель партии «Зеленых», от которой вошла в коалиционное правительство ФРГ.

«Только за счет выращивания новых лесов Россия могла бы внести огромный вклад в нейтрализацию углекислого газа, — заявила дипломат. — Нам нужна надежная Россия, чтобы обеспечивать Европу газом, в котором она будет нуждаться. Нам нужна Россия, чтобы работать над преодолением климатического кризиса».

Куда идут Москва и Берлин

Новое германское правительство состоит из трех партий — Социал-демократической партии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии. Эти три силы не обладают единой позицией по ряду вопросов, в том числе — по отношениям с Россией до подписания коалиционного договора они имели достаточно разнящиеся позиции. Именно этим определяются достаточно осторожные оценки, которые еще будут уточняться в процессе взаимной «притирки», считает преподаватель кафедры новейшей истории исторического факультета МГУ Александр Ватлин.

«Есть вещи, которые сильнее личных пристрастий и амбиций тех или иных политиков. Историческое прошлое и современный масштаб общественных и экономических связей делают Россию и Германию взаимозависимыми партнерами, и резкий поворот руля в их отношениях просто невозможен», — сказал эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Именно такое положение дел не позволяет ожидать от визита Бербок в Москву ни прорывов вперед, ни откатов назад.

Ватлин считает, что встречу можно назвать «политической разведкой боем», победителями из которой могут выйти обе стороны.

«Реальное состояние российско-германских отношений должно определяться не диагнозами (партнерство или угроза), а рецептами на будущее, и в данном случае оптимальным будет возрождение делового и беспристрастного диалога», — заключил эксперт.

В немецких политических кругах также сдержано относятся к оценке переговоров. За несколько часов до начала встречи, член комитета Бундестага по международной политике и «Левой партии» Андрей Хунко отметил, что успешность визита Бербок будет зависеть от переговорного процесса по перспективам решения украинской проблематики в «нормандском формате», поскольку других альтернатив нет.

По его словам, «большим успехом» бы стало успешное возобновление работы «нормандского формата» при условии «серьезного обсуждения» реализации достигнутых ранее соглашений.

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