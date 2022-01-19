«Зеленский проиграл битву, не войну». Порошенко избежал тюрьмы и спел

В Печерском суде Киева состоялось слушание по избранию меры пресечения Петру Порошенко в деле о государственной измене. Политика, к удивлению многих, не стали заключать в СИЗО и отпустили под личное обязательство. Как «угольное дело» повлияет на исход внутриполитической борьбы в стране накануне президентских выборов 2024 года, и что стоит за возвращением экс-президента в разгар преследования — разбиралась «Газета.Ru».

Порошенко не пресекли

Экс-президент Украины Петр Порошенко останется на свободе на время расследования так называемого «угольного дела». Суд избрал личное обязательство в качестве меры пресечения, политик должен будет «являться к определенному должностному лицу с установленной периодичностью» и «не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или пребывает, без разрешения следователя, прокурора или суда».

Политик не скрывал эмоций после оглашения вердикта. Зеленского он назвал «полным неадекватом»; публику заверил в своей победе. А потом спел гимн Украины.

Экс-президент также не удержался от упоминания президента России Владимира Путина, заявив, что врагом для него является именно он, а не Владимир Зеленский. Действующего главу украинского государства он считает лишь своим «оппонентом». В чем обвиняют Порошенко? Об обвинениях в отношении Порошенко стало известно в конце декабря. Правоохранители подозревают экс-президента в госизмене из-за так называемого «угольного дела», а именно покупки угля у самопровозглашенных ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. По украинскому законодательству, республики признаны террористическими организациями, поэтому любая экономическая деятельность с их участием расценивается как финансирование терроризма. Читать дальше

Российского президента Порошенко упоминал и до заседания, общаясь с телеканалом CNN. Говоря о Путине, он посоветовал международному сообществу не верить, не бояться и объединяться — такова, по его словам, формула для противодействия «российской угрозе».

В обращении экс-президента также прозвучал призыв к госсекретарю США Энтони Блинкену, которому Порошенко посоветовал встретиться со всеми демократическими силами в стране, а не только с действующим президентом Зеленским.

За несколько часов до начала слушания политик заглянул в церковь, чтобы освятить воду, которая, по его словам, способна «смыть все дьявольские деяния».

Глупо спланированная акция

В деле Порошенко власть демонстрирует свое «ничтожество», поскольку по аналогичным обвинениям Виктор Медведчук получил домашний арест, считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По словам эксперта, вердикт выглядит сомнительно, потому что Порошенко уже удалось «сбежать» раньше.

«Он презирает власть, топчется по ней ногами и объявляет президента наркоманом. Нельзя же так», — отметил Погребинский.

По словам эксперта, президент Зеленский в этой ситуации рассматривает два сценария развития событий. Изначально офис главы государства рассчитывал, что Порошенко «сбежит и не вернется». Согласно другому сценарию, из Порошенко хотели сделать соучастника в преступлении и показать его связь с «пророссийским» Медведчуком, тем самым понизив рейтинг экс-президента.

«Зеленский столкнулся с тем, что план нельзя в полной мере реализовать, поэтому он отпускает Порошенко, и все. Тогда не будет проблем с американцами, которые видимо дали какие-то обещания Порошенко. Это еще одно свидетельство, что Украина Зеленского находится под полным контролем американцев», — констатировал эксперт.

Погребинский также выразил мнение, что история с «угольным делом» несколько преувеличена, а у офиса президента остаются и другие возможности разобраться со своим оппонентом.

«Зеленский проиграл битву, но не войну. В конце концов он может предъявить обвинения по важным делам, в которых Порошенко будет сложно отстаивать непричастность.

Например, в делах, прямо связанных с коррупцией по военным заказам. Если президент действительно будет играть на повышении ставок против Порошенко — будет шанс. Но надо отказаться от политизированности. Надо действовать в юридических рамках. И тогда Зеленский может выиграть у Порошенко как у олигарха-коррупционера. Тогда американцы особо не будут мешать Зеленскому», — объяснил Погребинский. Каннибализм и растраты: каких президентов, кроме Порошенко, осудили после правления На Украине сегодня огласят решение об избрании меры пресечения бывшему президенту страны Петру Порошенко... 19 января 10:08

В представлении самого Порошенко, мягкая мера пресечения выглядит как возможность вернуться в президентскую гонку, отметил эксперт. Однако реальных шансов у него нет.

«Порошенко будет оставаться в политике и сделает ставку на кого-то другого. Если Порошенко и Зеленский будут участвовать в выборах, то они могут оба не попасть во второй тур.

И тогда может появится кто-нибудь третий. В игру он вернулся, но это игра арьергардная — двух неудачников», — заключил специалист.

Глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что вся история с возвращением Порошенко была создана для того, чтобы снять напряжение на фоне слухов о новой эскалации на Юго-Востоке Украины. И все же Фесенко придерживается мнения, что «угольное дело» необходимо расследовать дальше.

«Когда ты передаешь наличку за линию фронта в разгар боевых действий — это вызывает много вопросов и требует разбирательства. Кто-то решил из президентской команды, что надо напугать Порошенко. Но сделано это было в грубой и примитивной тупой форме. Поэтому результат получился противоположный», — объяснил Фесенко.

По словам эксперта, команда Зеленского создала условия, в которых Порошенко продемонстрировал «громкий спектакль».

«Они преподнесли Порошенко пиар-подарок, а в итоге Зеленский расплатился за собственные ошибки. Но дело не закрыто. Это не реабилитация. Надо продолжать расследование, но уже в более в гибкой форме», — заключил Фесенко. «Украине нужен Порох!». Как Порошенко встретили в Киеве Бывший президент Украины Петр Порошенко, как и обещал, вернулся на родину, где его обвиняют... 17 января 13:13

«Защити Пороха — защити Украину»

17 января первое заседание по избранию меры пресечения экс-президенту продлилось 12 часов. Все это время сторонники Порошенко, включая руководство партии «Европейская солидарность», активно митинговали у здания суда. Глава штаба партии Алексей Турчинов в какой-то момент призвал собравшихся приготовиться к выполнению определенных действий.

Нынешнее заседание также прошло при участии сторонников Порошенко, которые начали собираться у здания суда задолго до начала слушания. Активисты учли переменчивость погоды, с которой они столкнулись в понедельник, и попытались установить средства обогрева прямо на улице. Правоохранители, однако, не позволили собравшимся установить бочки с открытым огнем, что привело к небольшой потасовке. В какой-то момент собравшиеся перекрыли дорогу к зданию суда, но с началом заседания страсти поутихли.

Более того, активисты попытались привлечь внимание американского Госдепартамента к суду над Порошенко.

Сторонники экс-президента вывесили напротив гостиницы, где предположительно остановился Энтони Блинкен, плакат с надписью: «Зе! Game over». Как проходили заседания Первое слушание по избранию меры пресечения, которое состоялось в понедельник, началось с задержкой в 40 минут. По данным портала «Страна», неделю назад Порошенко подал ходатайство в Апелляционный суд Киева, чтобы поменять суд, который должен был избирать ему меру пресечения, с Печерского на Шевченковский. В ходатайстве было отказано. Читать дальше

Как возвращался Порошенко

Петр Порошенко вернулся на Украину 17 января. По разным данным, около 15 тысяч человек приехали к зданию аэропорта, чтобы встретить политика. В украинской прессе событие активно сравнивали с возвращением Михаила Саакашвили, который впоследствии оказался в тюрьме. Порошенко же на время удалось избежать этой участи.

По прибытии в украинскую столицу бывший президент принял участие в стихийном митинге. Где объявил о «первой победе» своих сторонников и в очередной раз обвинил действующие власти в политизации своего преследования.

Бывшему президенту не сразу вернули паспорт на пограничном контроле. Затем он отказался брать из рук приставов повестку в суд.

«Я приехал в Украину для того, чтобы защищать. И вы тут для того, чтобы защищать. Но не защищать Порошенко, а защищать Украину», — оповестил политик своих сторонников с порога здания суда. Там же Порошенко обвинил официальный Киев в предательстве.