«Надо прекращать вакханалию в отношении русских»: в Госдуме займутся «сложными» странами

В Госдуме образованы группы по связям с США, Великобританией, Украиной и прибалтийскими странами. Как объясняют координаторы этих групп, они будут заниматься налаживанием контактов с парламентариями этих стран и защитой их русского населения. О целях, задачах и перспективах новых групп в Госдуме — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме нового созыва сформировались группы по взаимодействию с парламентами других стран. Их число по сравнению с прошлым созывом уменьшилось, но при этом появились группы по связям с США, Великобританией, Украиной и прибалтийскими странами.

Координатором группы по связям с Соединенными Штатами стал первый зампредседателя комитета по международным делам, единорос Вячеслав Никонов, с Великобританией — председатель комитета по финансовому рынку, депутат от «Справедливой России — За Правду» Анатолий Аксаков, с Украиной — замглавы комитета по информационной политике, парламентарий от «Единой России» Евгений Попов, по связям со странами Прибалтики, то есть с Латвией, Литвой и Эстонией — вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. «Приведет к разрыву минских соглашений»: может ли Россия признать ЛНР и ДНР Непрекращающаяся в российском обществе дискуссия на тему возможности признания самопровозглашенных... 20 января 17:28

Евгений Попов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что его группу ждет много работы. Он считает, что на Украине есть, с кем разговаривать, а главное — есть, о чем разговаривать.

Он напомнил, что очень хорошо знает Украину, долгое время был представителем ВГТРК в этой стране, видел все современные украинские революции и хорошо знает местных политиков и общественные организации, которые до сих пор «сохранили нормальное, адекватное» отношение к России.

«В Верховной раде тоже есть адекватные люди, с которыми можно и нужно разговаривать, однако мы не будем ограничиваться только Верховной радой.

В местных советах есть внепарламентские партии, например, партия Шария. Есть «Оппозиционная платформа — За жизнь», есть отколовшиеся от оппозиционного блока отдельные депутаты, есть отколовшиеся от «Слуги народа» депутаты, которые сохраняют адекватный взгляд на жизнь и на взаимоотношения с Россией», — сказал он.

Депутат отметил, что его группа будет налаживать и восстанавливать те связи, которые были утеряны. Он выразил мнение, что он и его коллеги многое смогут сделать на этом направлении.

«Понятно, что ту вакханалию, которая там творится в отношении русских людей и русского языка, надо прекращать.

Главная цель — восстановить хотя бы на 1-2% отношения, которых не существует на данный момент, выйти на долгосрочное сотрудничество хотя бы в нескольких областях, которое потеряно из-за глупости украинских политиков и неадекватности большинства украинских партий, восстановить связи с людьми, с общественными организациями и политиками, которые до сих пор исповедуют нормальные адекватные отношения с Москвой и всей нашей страной», — сказал Евгений Попов. Легкое вооружение, жесткие санкции: чем Запад поможет Украине Западные страны по-разному готовятся к «российскому вторжению на Украину» —... 19 января 19:18

Как рассказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР, координатор группы по связям со странами Прибалтики Борис Чернышов, его группа будет заниматься налаживанием и поддерживанием дружеских отношений с теми парламентариями и общественными организациями, которые видят своей целью нормальное взаимодействие с Россией, защиту русскоговорящих граждан на территории этих стран и поддержку имиджа России.

«Всех будем приглашать к сотрудничеству вне зависимости от того, какую позицию они занимают сейчас.

Также будем менять отношение к России среди парламентариев, которые выступают против нашей страны.

Уверен, что мы сможем добиться позитивного эффекта. Будем отстаивать наших русскоговорящих граждан и поддерживать их, защищать их права — это самое главное», — сказал парламентарий «Газете.Ru».

Для чего нужны эти группы?

По мнению директора Института стратегических оценок Сергея Ознобищева, эти группы нужно было создать уже давно. Он напомнил, что ранее они уже существовали, например, Государственная дума регулярно контактировала с Конгрессом США.

«На мой взгляд, диалог парламентариев и парламентов не должен прерываться ни на секунду вне зависимости от политической погоды. В нашем случае, думаю, это решение было принято по согласованию с администрацией президента.

Отсутствие таких групп или прекращение их существования — шаг абсолютно недальновидный.

Еще более недальновидным шагом было прекращение диалога в рамках Совета Россия — НАТО, потому что такого рода структуры должны работать постоянно и способствовать возобновлению диалога и его продолжению. А иначе возникает опасность принятия необоснованных решений», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, возобновление таких институтов взаимодействия и постоянных связей, безусловно, будет способствовать налаживанию отношений.

«На первой встрече они обменяются уже официально озвученными претензиями, этот портфель претензий быстро кончится, а дальше надо работать. Надо ликвидировать взаимное чрезмерно гипертрофированное восприятие угроз, которые исходят друг от друга», — отметил Сергей Ознобищев.