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Политика

«Не поощрять к новому нападению». Киев выразил разочарование в позиции ФРГ

Кулеба прокомментировал отказ Германии поставлять Украине оружие

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Alex Brandon/Reuters
В Киеве обвинили Берлин в непоследовательности высказываний, усомнившись в том, что ФРГ действительно готова оказать любую поддержку украинским партнерам, как это декларировалось ранее. Поводом стала блокировка германской стороной поставок вооружения из Эстонии. Пока Таллин пытался уговорить немцев, в Жулянах сел самолет с американским оружием общим весом 90 тонн.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отказ ФРГ от поставок оружия Киеву и сомнения в необходимости антироссийских санкций «идут вразрез» с ранее высказываемыми заверениями в абсолютной поддержке.

«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, в частности через предоставление разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации в сфере безопасности», — написал он в Twitter.

Кулеба выразил благодарность Берлину за уже оказываемую с 2014 года поддержку и дипломатические усилия по деэскалации ситуации на российско-украинской границе. «Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями», — подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что Украина и поддерживающие ее страны прилагают огромные усилия для «сдерживания России» и призвал Германию «перестать поощрять президента Владимира Путина к новому нападению».

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал отказ продавать Киеву оружие «разочаровывающим». «К сожалению, в ФРГ все еще не хватает политической воли, что очень прискорбно, учитывая большую опасность войны в Европе», — подчеркнул он в интервью агентству DPA. По его словам, Германия использует «вопрос об исторической ответственности» в качестве аргумента для отказа в военной помощи.

Дипломат ранее неоднократно обращался к немецким властям с требованием продать оружие, а в случае отказа угрожал «серьезными последствиями» для отношений Киева и Берлина.

Украина надеется получить немецкие боевые корабли для защиты протяженного побережья Черного и Азовских морей, а также современные системы противовоздушной обороны, производимые германскими военно-промышленными концернами.

Советские гаубицы

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами.

Накануне Германия заблокировала передачу Украине артиллерийских орудий, ранее полученных Эстонией из Берлина. По данным газеты The Wall Street Journal, речь идет о 122-миллиметровых гаубицах Д-30, которые СССР разместил в Восточной Германии. После падения берлинской стены артиллерию передали Финляндии, а затем Эстонии. В ФРГ настаивают, что не давали специального разрешения на передачу оружия Украине. Таллин надеется, что Берлин все-таки разрешит поставки.

Глава МИД Германии Анналена Бербок полагает, что дисбаланс военных сил Украины и России не способна исправить никакая военная помощь Запада. «Если другие государства готовы поставлять оборонительные вооружения, то не нам критиковать их. Но я не считаю реалистичным, что такими поставками возможно изменить военный дисбаланс», — заявила она в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Во вторник с официальным заявлением по вопросу поставок выступил канцлер Олаф Шольц. Он вновь подчеркнул, что позиция ФРГ не изменилась со сменой правительства: Берлин не поставляет летальное оружие. Глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот отметил, что немецкая сторона может продать украинским партнерам «каски и бронежилеты, но не оружие».

В субботу стало известно, что Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для украинских военнослужащих. «Я понимаю желание поддержать Украину, именно это мы делаем», — заявила глава Минобороны Кристине Ламбрехт в интервью Welt am Sonntag. В Германии также пообещали обучить возведению и использованию госпиталя. «Также мы поставили аппараты искусственной вентиляции легких, лечим раненых солдат в наших госпиталях. Это значит, что мы на стороне Киева», — отметила Ламбрехт.

«Теперь нужно сделать все возможное для деэскалации. Поставки оружия в данный момент бесполезны — таково единое мнение федерального правительства», — заключила министр.

SWIFT и «Северный поток — 2»

Сомнения в необходимости жестких санкций против России, о которых упомянул Кулеба, ранее высказывал премьер Баварии Маркус Зёдер. Политик говорил о «малой эффективности» ограничительных мер и подчеркивал, что в первую очередь они могут нанести вред самой Германии. «Например, отключение России от системы SWIFT. Отказ от газопровода «Северный поток — 2» или вообще прекращение всех поставок газа из РФ коснулось бы и нашей страны», — указывал он, одновременно призывая Запад к мирному диалогу с Москвой.

Зёдер подчеркивал, что обязательства Германии как страны-члена НАТО не распространяются на Украину, так как государство не входит в альянс. «Россия — сложный партнер, но не враг Европы, большинство немцев хотят стабильных и мирных отношений с РФ. При этом ясно, что Россия — не региональная страна. Россия остается крупной державой», — цитирует политика Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Канцлер Шольц ранее допустил возможную блокировку «Северного потока — 2» в случае российской военной агрессии. «Цена будет высокой, и если будет военная агрессия против Украины, обсуждаться будет все», — сказал он, добавив что хотел бы иметь «конструктивные и стабильные отношения» с Россией.

«Беспрецедентные объемы военной помощи»

Ряд европейских стран на фоне обострения ситуации вокруг Украины начали военные поставки в эту страну. Администрация США разрешила Эстонии, Латвии и Литве направить на Украину противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger. О поставках противотанкового оружия на этой неделе также объявила Великобритания.

В ночь на субботу, 22 января, в Киев прибыл самолет с американским оружием. «Это груз военной помощи весом около 200 тыс. фунтов (90 тонн), в том числе включает боеприпасы для защитников Украины на передовой», — сообщили в американском посольстве в Киеве, подчеркнув готовность «предоставить гораздо больше».

С 2014 года США предоставили Украине военную помощь на сумму $2,7 млрд, в 2021 году было поставлено военной техники и боеприпасов более чем на $650 млн.

Минобороны Украины в четверг заявило о получении «беспрецедентного объема» военной помощи от Запада. Киев «упорно работает над увеличением объема и расширением номенклатуры средств обороны, предоставляемых Украине», подчеркнули в ведомстве.

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