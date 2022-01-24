«Кадыров не в первый раз объявляет меня врагом»

Члена СПЧ Игоря Каляпина и сотрудницу «Новой газеты» Елену Милашину нужно задержать за пособничество террористам. С таким призывом глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к правоохранительным органам. Каляпин заявил «Газете.Ru», что у руководителя республики реакции «как у пятилетнего ребенка». Конфликт между ними начался после задержания чеченскими силовиками жены экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «террористами» члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. С соответствующим утверждением он выступил в своем Telegram-канале. Кадыров пообещал найти покинувшего Россию экс-судью республики Янгулбаева и его семью Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением... 24 января 12:24

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов», — написал руководитель региона.

Свое заявление Кадыров сделал на фоне отъезда бывшего судьи Верховного суда Сайди Янгулбаева из России после задержания его супруги Заремы Мусаевой. Самого судью Кадыров назвал «предателем». «Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей. И вместо того, чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал», — утверждает Кадыров.

Похищение жены судьи

20 января в нижегородскую квартиру судьи в отставке пришли представители чеченского ГУ МВД по городу Грозному. Они увезли в неизвестном направлении его супругу, страдающую диабетом второго типа, без одежды и необходимых лекарств. Семья бывшего чеченского судьи Янгулбаева покинула Россию из-за угрозы жизни Бывший судья Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию из-за угрозы жизни. Об... 24 января 12:24

Позднее чеченский омбудсмен Мансур Солтаев распространил кадры беседы с Мусаевой, на котором она говорит, что полицейские «купили лекарства, никакого насилия не применялось». Министр печати республики Ахмед Дудаев, в свою очередь, заявил, что женщину задержали в качестве свидетеля, а затем арестовали на 15 суток по административному нарушению — она якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».

По оценкам главы Чечни, Янгулбаевы якобы поддерживают экстремизм и терроризм, из-за чего их необходимо задержать, а в случае сопротивления — уничтожить. «Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня», — сказал он, после чего муж и дочь Мусаевой покинули Россию.

«Судья Янгулбаев — отец экс-сотрудника северокавказского филиала «Комитета против пыток» (признан иноагентом и ликвидирован, работает под тем же названием без образования юрлица — прим. ред.) Абубакара Янгулбаева. Правозащитники связывают похищение Заремы Мусаевой с его деятельностью. Самого мужчину ранее несколько раз вызывали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), у него дома проходил обыск», — пишет «Новая газета», добавляя, что комментарий редакции по поводу высказываний Кадырова последует позднее.

«Рамзан, ты не прав»

В свою очередь, Игорь Каляпин уже отреагировал, отметив в беседе с «Газетой.Ru», что никуда уезжать он не собирается.

«Это нормальная, совершенно обычная реакция Кадырова на то, что ему кто-то осмелился сказать: «Рамзан, ты не прав». То есть в Чечне Рамзан сказал — это самый главный закон, это выше всего и уж Конституции РФ тем более. А тут в связи со всей этой безобразной ситуацией с Янгулбаевыми кто-то посмел сказать, что они действуют неправильно, незаконно, подло и т.д. «Семейку Янгулбаевых ждет место либо в тюрьме, либо под землей» Жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которую, по словам супруга, накануне похитили... 22 января 11:29

Обычная кадыровская обзывалка, то есть каждый, кто с ним не согласен, немедленно наделяется титулом террориста, пособника террористов — задержать, уничтожить, расстрелять, закопать под землю. Ничего необычного. У него реакции пятилетнего ребенка, у которого конфетку отобрали, все. Я давно занимаюсь проблемами прав человека и нарушений прав человека, в частности, в Чеченской республике. Кадыров не в первый раз меня обвиняет в пособничестве террористам, Кадыров не в первый раз объявляет меня врагом. Никогда не уезжал, не планирую. Я замучился бы уезжать каждый раз, когда Рамзан Ахматович изволит недовольство выражать. Мне лень так часто ездить куда-то», — признался правозащитник, возглавляющий межрегиональную общественную организацию «Комитет против пыток».

По оценке комиссара Совета Европы по правам человека, «Игорь Каляпин — солидная фигура, лучший эксперт по проблемам в Чечне, связанным с пытками и похищениями людей». Ранее он создал Общество российско-чеченской дружбы в Нижнем Новгороде, которое в 2006 году было ликвидировано за экстремизм.

Чем известна Милашина

Застреленная в лифте собственного дома Анна Политковская была одним из наставников Елены Милашиной, начавшей работать в «Новой газете» в 1997 году. Милашина расследует темы коррупции, нарушения прав человека на Северном Кавказе и в Чечне в частности, теракт в Беслане, убийства Анны Политковской и Натальи Эстемировой, войны в Южной Осетии. В октябре 2009 года Елена Милашина стала лауреатом ежегодной премии международной правозащитной организации Human Rights Watch.

16 февраля 2006 года на Милашину было совершено нападение в Беслане. Кадыров объявил террористами члена СПЧ и журналистку «Новой газеты» Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал террористами члена Совета по правам человека при президенте России... 24 января 12:24

5 апреля 2012 года журналистку жестоко избили и ограбили в Балашихе. По ее словам, подъехавший спустя полтора часа полицейский патруль не оказал помощи.

В 2015 году Милашина занималась расследованием резонансного дела о свадьбе начальника РОВД Ножай-Юртовского района Чечни и несовершеннолетней девушки. В связи с этим делом она получала угрозы убийства.

В 2017 году она стала автором расследования о массовых преследованиях геев в Чечне, в связи с чем получила большое количество угроз.

В 2019 году Европейский суд по правам человека по делу «Новой газеты» и Милашиной против России констатировал нарушение свободы слова в российском судебном разбирательстве по статье Милашиной «Дело «Курска» надо открывать заново» (2003 год).