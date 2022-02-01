«Братья-соседи не оставят в беде»: Донбасс готовится к вторжению войск Украины

Украина завершает подготовку силовой операции против республик Донбасса, предупредили в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Хотя официально Киев отрицает наличие планов по нападению на ДНР и ЛНР, в самих республиках угрозу считают вполне реальной. В разговоре с «Газетой.Ru» политики из Луганска и Донецка рассказали, что ждет украинскую армию в случае нападения на Донбасс.

Генштаб ВСУ завершает подготовку наступательной операции в Донбассе, объявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. По его словам, в скором времени план силовой операции будет представлен руководством ВСУ, а затем должен быть одобрен Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«По данным нашей агентурной разведки, украинским Генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе. О его подготовке мы ранее уже сообщали. На этой неделе должно состояться совещание под руководством генерала (Сергея) Шаптала, начальника генштаба ВСУ <…> в ходе которого будет представлен данный план украинской агрессии против независимых республик. В дальнейшем этот план должен быть одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины», — пояснил Басурин.

Как отметил представитель Народной милиции ДНР, разведка республики продолжает фиксировать активные действия Киева по подготовке к наступательным действиям. В частности, наблюдается усиление интенсивности полетов на линии соприкосновения.

«Считаем, что командование операцией объединенных сил таким способом пытается провести разведку наших позиций на переднем крае обороны, в рамках уточнения целей и подготовки к их огневому поражению», — добавил Басурин, указав на прямое нарушение мер по контролю за перемирием за счет применения БПЛА со стороны Киева. «Не потому, что скоро война». Зачем Зеленский усилил армию Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий увеличение численности армии страны... 01 февраля 19:41

Отдельно представитель ДНР отметил прибытие новых украинских разведывательно-диверсионных групп в зону конфликта, прошедших обучение по ведению боя в городских условиях у иностранных инструкторов, а также заявил о скорой переброске в регион 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Подобные предупреждения в отношении возможных агрессивных действий Украины со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) звучат не впервые.

Более того, в России не исключают, что Киев готовит нападение на республики Донбасса под прикрытием западных опасений о скором «российском вторжении» на украинскую территорию.

На Украине официально отрицают наличие каких-либо планов по нападению на ЛДНР. Так, постпред Киева при ООН Сергей Кислица в рамках заседания СБ ООН по украинскому вопросу прямо заявил, что Украина не собирается начинать наступление «ни в Донбассе, ни в Крыму, ни где-либо еще».

Параллельно с этим в руководстве страны исключают и выполнение минских соглашений, реализация которых необходима для урегулирования конфликта на юго-востоке государства. В частности, секретарь СНБО Александр Данилов объявил, что выполнение этих документов «уничтожит» Украину.

Как в Донбассе оценивают угрозу нападения Украины

Подход Киева к вопросу урегулирования конфликта в последнее время сводится к последовательному отказу от диалога с представителями республик. Параллельно наблюдается усиление военной поддержки Украины со стороны Запада под предлогом помощи из-за угрозы «российского вторжения».

Опрошенные «Газетой.Ru» политики из Донецка и Луганска сходятся на том, что в текущих обстоятельствах более реальным выглядит возможное нападение Украины на республики, чем «агрессия» России против Киева. Так, глава комитета Народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны Олег Попов уверен, что угроза украинского нападения действительно существует.

«Агрессия Украины в Донбассе есть, вероятность нападения всегда была и будет, но она мала. Потому что украинская армия точно знает, что наши братья-соседи нам помогут и не оставят в беде.

Мы не сомневаемся, что в случае агрессии со стороны Украины, вхождения на нашу территорию сил ее армии и многочисленной гибели жителей ЛНР — а здесь уже более 700 тыс. человек являются гражданами России, — к нам войдут миротворческие силы РФ, чтобы предотвратить массовые жертвы среди населения.

При необходимости, чтобы не быть агрессором для Запада, мы имеем право обратиться и к России, и к Белоруссии, и к ОДКБ. Мы можем сделать это как обычные нормальные граждане по конституционному праву, проведшие референдум. Поэтому если будет массовая и масштабная силовая агрессия в отношении республик Донбасса, то не исключено, что к российским миротворцам могут присоединиться и силы ОДКБ», — отметил депутат. «Если продолжать нагнетать, Украина скоро обанкротится» Панические публикации в западных и украинских СМИ насчет якобы готовящегося «вторжения» России в эту... 01 февраля 10:19

Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко указал, что вероятность вторжения Украины существует, поскольку перманентное обострение ситуации в регионе наблюдается с осени прошлого года.

«Украинская сторона после госпереворота получила легитимизацию от коллективного Запада и теперь очень зависима от него. При этом последние месяцы со стороны США и ее сателлитов в Европе идет истерия по поводу так называемой «российской агрессии».

Создается впечатление, что Украину буквально толкают на повторение грузинского сценария 2008 года, который известно, чем закончился.

На данный момент все происходит один в один, поскольку Запад часто действует шаблонно — от «революции роз» в Грузии до «оранжевой» на Украине. Одним из их сценариев является подготовка военной агрессии и провокаций, что мы также наблюдали между Грузией, Южной Осетией и Абхазией в 2008 году. Теперь тоже самое происходит на Украине», — добавил депутат.

По мнению Руденко, сама риторика Украины в последнее время как никогда агрессивна — «такой она не была долгие годы», а обстановка в целом достаточно взрывоопасна, в том числе из-за отправки украинских нацистских формирований к линии фронта.

«Котлы 2014-2015 года остудили пыл украинский властей, а теперь они снова бьют в барабаны войны. Тревожных сигналов очень много, поэтому угроза нападения абсолютно реальна. Агрессивная риторика, демонстративные военные приготовления, все это заставляет нас насторожиться», — подчеркнул депутат.

Чем ЛДНР ответит на возможную агрессию

При этом политики из ЛНР и ДНР не сомневаются, что власти республик готовы к подобному сценарию. С точки зрения Олега Попова из Народного совета Луганской народной республики, Народная милиция страны все 8 лет конфликта находится на боевом дежурстве, в том числе по линии разведки для обеспечения обороноспособности и защиты страны — «мы всегда наготове и знаем, что украинская армия может напасть в любой момент».

«Как гражданин и ополченец первой волны я бы давным-давно поставил бы точку в этой войне, пойдя вперед по команде освобождать именно наши территории, согласно конституции Луганской народной республики.

И мы на это имеем право, сдерживают нас только минские договоренности и естественный страх людей из-за возможных жертв среди гражданского населения на той стороне», — указал депутат.

По словам Попова, какой бы ни была агрессия Украины против республик Донбасса, она печально закончится для Киева, о чем прекрасно осведомлены представители украинского руководства.

«Политики и руководители Украины понимают, что если они попробуют что-то сделать в отношении нас, то закончится это все как минимум под Харьковом — и то, если нам дадут команду: «Стойте ребята». А вообще если там вспыхнет Харьков, поддержит нас Днепропетровск и Запорожье, то дойдем до Киева. Именно поэтому в Киеве сейчас идет скрытая мобилизация и из города уезжают послы различных государств», — отметил депутат. «Мне страшно, что малыш может слышать взрывы»: жители Донбасса о жизни под угрозой нападения Сообщения о «российском вторжении» на Украину теперь идут параллельно... 29 января 09:42

В свою очередь Мирослав Руденко из Народного совета ДНР также указал на готовность Донецка дать ответ возможному украинскому вторжению. По его словам, Народные милиции республик Донбасса прорабатывали все возможные варианты и готовились к любым агрессивным действиям со стороны Украины.

«В случае начала полномасштабной агрессии на нее будет дан адекватный ответ. Прежде всего идет поиск политического пути для урегулирования конфликта, но если Украина сама его нивелирует, постоянно говоря о том, что минские соглашения ничего для нее не значат, то она получит адекватный и соразмерный ответ.

У сил ДНР есть большой опыт военных действий, республика восьмой год живет в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. В частности, есть опыт 2014-2015 годов, когда были и котлы, и успешные наступательные операции. И все это будет учтено при отражении возможной вооруженной агрессии со стороны Украины», — резюмировал депутат.