«Если продолжать нагнетать, Украина скоро обанкротится»

Панические публикации в западных и украинских СМИ насчет якобы готовящегося «вторжения» России в эту страну пока что вредят лишь самому Киеву. Политические лидеры Украины уже просят «успокоиться» — по словам президента Владимира Зеленского, совокупный ущерб из-за раздувания угрозы уже составил $12,5 млрд. «Газета.Ru» вместе с российскими и украинскими экономистами разбиралась, к каким еще последствиям на Украине может привести виртуальная «атака» России.

Украина уже испытывает экономические сложности из-за паники в обществе даже без прямого вмешательства России, о котором с осени много пишут в местных и западных СМИ. Это признал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью изданию Vice.

«Мы уже страдаем экономически и становимся слабее из-за распространяемой в обществе паники. (…) Мы не должны позволить президенту Путину получить то, что он хочет получить, даже без перехода через красные линии», — сказал глава МИД. «Привычка клянчить»: как Украина справляется с долгами Сергей Лавров рассказал о привычке Украины все время «что-то клянчить у Запада». Это заявление было... 16 сентября 12:17

Это заявление созвучно словам президента Украины Владимира Зеленского, который 28 января на встрече с представителями иностранных СМИ сказал, что из экономики страны выведено $12,5 млрд из-за тревожной информации последних месяцев. Глава страны также попросил журналистов снизить накал страстей.

«Наше государство не может само справиться с такими вызовами. Из госрезервов мы стабилизируем нашу национальную валюту, поэтому это очень дорого стоит для Украины, эта немножко невзвешенная информационная политика», — пожаловался он.

Он также заявил, что для стабилизации экономики необходимо будет потратить около $4−5 млрд, сказав, что некие партнеры готовы помочь с этим, так как «верят в устойчивость экономики Украины».

Экономист Никита Кричевский считает, что упомянутые $12,5 млрд — общая сумма ущерба, а не прямые убытки от «информационной истерии», которые, по примерным оценкам экспертов, оценивают примерно в $1,5 млрд.

«А выход иностранных инвесторов и отсутствие новых инвестиций сложно посчитать — никто не знает, какие он закладывали в это деньги. Кроме того, не очень понятно, кто вообще собирался вкладывать. На Украине же проблемы во всех отраслях: и в промышленности, и в сфере услуг, и в аграрном комплексе», — сказал эксперт.

Украинский экономист Андрей Шевчишин в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что Зеленский при озвучивании суммы в $12,5 млрд, скорее всего, опирался на оперативные данные НБУ и Минфина.

«Оценить их с точностью достаточно тяжело, а причину нынешнего оттока тяжело указать. Но динамика и панический уход инвесторов-нерезидентов ускорился по сравнению с 2021 годом, и, конечно, это в том числе результат кампании в СМИ о возможной эскалации конфликта.

Для украинской экономики $12,5 млрд — достаточно существенная сумма. Тем более, это происходит в довольно короткий промежуток времени, да еще и сразу после праздников, когда еще экспортеры и импортеры не проявляют существенной активности. В результате НБУ пришлось осуществлять валютные интервенции для сглаживания спроса в $1,5 млрд, чтобы смягчить движения курса», — сказал он.

При этом в золотовалютных резервах НБУ, по официальным данным, значится около $30 млрд.

По мнению экономиста Никиты Кричевского, этого не хватит даже на погашение текущих обязательств государства. При этом он не ожидает официального объявления дефолта, так как Украина занимается реструктуризацией долгов. «Признаки биполярного расстройства»: США просят Украину снять накал страстей Президент Украины Владимир Зеленский сразу после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном записал... 31 января 12:00

«Здесь им идут навстречу, потому что они бедные и несчастные, а «кровавый медведь» им угрожает с Востока. Конечно, им идут навстречу и реструктурируют их долги», — говорит Кричевский.

Иного мнения придерживается Андрей Шевчишин, который считает резервы Нацбанка достаточными при нынешней ситуации.

«О дефолте еще речь не идет. Да, с начала года нерезиденты сократили свои портфели более, чем на 11 млрд гривен в облигациях внутреннего государственного валютного займа (ОВГЗ), это меньше, чем $0,5 млрд по номиналу. Аналогичная ситуация произошла в стоимости еврооблигаций. Все это ограничивает возможности заимствования на внешних рынках, но в последнее время ситуация стабилизировалась», — сказал аналитик.

Кто подаст

В условиях дорогих валютных заимствований, Украине снова будет необходимо рассчитывать на помощь ее партнеров — в частности, Евросоюза и МВФ, говорит Шевчишин.

К слову, 24 января глава Еврокомиссия в лице ее главы Урсулы фон дер Ляйен уже объявила о том, что предоставит Украине €1,2 млрд Украине из-за угрозы «вторжения» России.

«Еврокомиссия предлагает [Украине] новую неотложную макрофинансовую помощь на сумму €1,2 млрд. Этот пакет поможет удовлетворить потребности в финансировании из-за конфликта», — сказала она, добавив, что рассчитывает на то, что Европейский парламент и Совет ЕС как можно скорее согласуют предоставление первого транша в размере €600 млн.

Кроме того, Евросоюз разработает программу финансирования, чтобы поддержать программу модернизации экономики страны в виде грантов Украине на еще €120 млн. Наконец, Евросоюз в будущем планирует продолжить инвестировать в экономику этой страны на сумму более €6 млрд.

Всего, по словам фон дер Ляйен, Евросоюз с 2014 года уже выделил Украине более €17 млрд помощи.

Сложнее обстоят дела со следующим траншем МВФ в рамках программы кредитования Stand-by (помощь странам с низкими доходами на закрытие краткосрочных потребностей в финансировании платежного баланса). В феврале или марте 2022 года ожидается пересмотр ее условий. Согласно прошлым договоренностям, Украина должна была направить выделенные ей средства на борьбу с COVID-19, восстановление экономики и продвижение структурных реформ, а также сделать Нацбанк более независимым и снизить роль государства в экономике.

«МВФ каждый раз выставляет определенные условия, «структурные маяки, на которые он будет ориентироваться при принятии условий. Но с учетом нынешней сложности ситуации, не исключаю, что МВФ смягчит свои требования», — сказал Шевчишин.

Население не испугать

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с «Газетой.Ru» пояснил, что $12,5 млрд, о которых говорил Зеленский на пресс-конференции, включают в себя также оценку потерь в результате продажи акций украинских компаний или просто понижения стоимости их акций на бирже.

«Их все начинают продавать, они падают в цене, и, соответственно, это все тоже относится к выводу капитала.

Кроме того, покупка долларов тоже считается выводом средств, неважно кто это делает, — население, банки или компании, все паникуют. Конечно, это большие деньги для Украины за несколько дней.

В основном пугает не столько сама сумма, сколько тенденция. Если продолжать каждый день нагнетать, Украина каждый день будет терять миллиарды, и они скоро обанкротятся. Но я не берусь сказать, как скоро», — сказал он.

Украинский экономист же Всеволод Степанюк и вовсе считает, что серьезную оценку потерь государства от последствий кампании в СМИ о неизбежной «войне» никто не делал.

«Думаю, что озвучиваемые цифры взяты с потолка, так как какого-то серьезного анализа и учета в экономике в Украине давно не ведется, здесь даже цифры госбюджета, оказывается, носят рекомендательный и прогнозный характер. Думаю, что прямые потери гораздо меньше, чем $12,5 млрд. Так, вложения в ОВГЗ нерезидентов оценивались около $2 млрд, инвестиционная активность в реальном секторе носила в основном вынужденный производственный характер. Вот потери от отказа нормально торговать со странами СНГ и Россией, действительно оценивались в $15 млрд в год», — напомнил эксперт. «Нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО» В Женеве прошли переговоры России и США на уровне замов внешнеполитических ведомств. Представитель... 11 января 08:32

За январь 2022 года курс гривны «просел» с 27,2 до 28,3 за $1. Основной причиной обвала стали именно слухи о предстоящем вторжении, из-за чего, к примеру, резко вырос спрос на валюту.

По мнению Степанюка, гораздо опасней для Украины сейчас выглядит последствия возможного отключения российской и белорусской электроэнергии в зимний период.

Он отметил, что население страны «трудно удивить» после девальвации гривны в три раза в 2014 году, — сейчас же девальвация в сравнении с тем кризисом всего «на уровне 10%».

Заплатят за страхи европейцев

Юшков рассказал, что еще одним негативным последствием для Украины от постоянного инфошума о грядущем «вторжении» России становится то, что она косвенно переплачивает за поставки газа.

«Стоимость импортного газа на Украину определяется в зависимости от стоимости газа на европейских спотовых площадках. Спотовый рынок — это рынок краткосрочных контрактов, каждый день меняются цены в зависимости от баланса спроса и предложений, но в том числе в зависимости от настроений инвесторов. На фоне всех этих сообщений, что Россия сейчас нападает на Украину зачем-то — сразу возникает вопрос, а будет ли дальше транзит газа через Украину? И если начинается паника по вопросу сокращения поставок, дефицита газа и т.п., то стоимость газа, естественно, возрастает», — сказал эксперт.

Кроме того, европейцы переживают, что Россия, в ответ на анонсированные жесткие санкции против нее, может ввести свои, которые могут заключаться в сокращении поставок газа в Европу.

«Хотя Россия даже никогда не говорила об этом, но у них есть такие страхи. Разновидность этого страха, которая более обоснована, — если введут ограничения против «Газпрома», запретят, например, экономическое взаимодействие с ним. А это значит, что покупатели не смогут перечислять ему деньги за поставки газа, — и тогда он же не будет бесплатно поставлять газ. Или если Россию отключат от SWIFT, европейцы тоже не смогут рассчитываться с «Газпромом». Все эти страхи ведут к тому, что цены на газовых биржах растут, а поставки газа на Украину привязаны как раз к биржевой торговле. В итоге цена на газ для них возрастает, что, естественно, ударяет по их экономике», — объяснил Юшков.