«Блокирует пиар Порошенко». Почему Зеленский отменяет срочную службу

Владимир Зеленский решил отметить на Украине призыв на срочную военную службу. По указу украинского лидера, армия страны должна практически полностью перейти на контрактную основу к 2024 году, попутно увеличив свою численность на 100 тыс. человек. Эксперты усматривают в решении Зеленского политический мотив, поскольку через два года в стране ожидаются новые президентские выборы. При этом сам отказ от срочников выглядит реальным, но достаточно сложным из-за финансовой стороны вопроса.

Новый указ президента Украины Владимира Зеленского под номером №36/2022 предполагает увеличение численности ВСУ на 100 тыс. человек к 2025 году, в том числе за счет создания 20 новых бригад профессионального состава. При этом приказ предусматривает полный отказ от призыва граждан государства на срочную военную службу.

Согласно официальным данным, численность украинской армии составляет около 261 тыс. человек, то есть указ Зеленского требует ее увеличения практически на треть. Одновременная отмена срочной службы в пользу контрактной фактически превращает ВСУ в полностью профессиональную армию. При этом кабмин Украины должен внедрить модель интенсивной системы военной подготовки, что, по сути, станет альтернативной срочной военной службе. «Не потому, что скоро война». Зачем Зеленский усилил армию Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий увеличение численности армии страны... 01 февраля 19:41

Отдельно в документе упоминается увеличение сроков службы по контракту, а также повышение зарплат для военных-контрактников как минимум до уровня трех минимальных зарплат, разработка программы для получения военными жилья и введение системы оценки военнослужащих.

Зачем Зеленскому отмена срочной службы

Решение об отказе от срочной военной службы вряд ли можно назвать чем-то революционным для Украины. Обсуждение такого шага началось еще в начале нулевых, а к 2013 году было реализовано украинским лидером Виктором Януковичем. Правда, без обязательного призыва страна просуществовала не слишком долго — в 2014 году после госпереворота и начала войны в Донбассе срочная служба была восстановлена.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что в текущей ситуации отказ от срочной службы во многом обусловлен предвыборными интересами Зеленского. Так, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что в 2023-2024 годах в стране должны пройти парламентские и президентские выборы.

«Отмена призыва, вероятно, повлияет на лояльность молодежи к Зеленскому и власти в целом. Поскольку подобные планы очень популярны среди молодых людей, которые по большей части не хотят служить. Скорее всего, именно поэтому Зеленский и принял этот указ сейчас.

Кроме того, президент Украины пытается выбить «военную карту» у Петра Порошенко, который в последнее время проводил кампанию о повышении доходов военнослужащих. Своим указом Зеленский в какой-то мере заблокировал пиар Порошенко на армейской тематике», — добавил эксперт. Как проходит срочная служба на Украине На данный момент правила призыва на срочную военную службу на Украине во многом совпадают с российскими. Соответствующая обязанность существует у молодых людей в возрасте с 18 до 27 лет, сам призыв осуществляется дважды в год весной и осенью. Правда, срок службы у украинских срочников несколько отличается. Если в России служба ограничена одним годом, то на Украине все зависит от образования — призывники с высшим образованием... Читать дальше

С этим мнением отчасти согласен и глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. По его словам, у данного указа действительно есть определенные политические мотивы.

«В 2024 году в стране должны пройти президентские выборы. Тема отмены военного призыва всегда находила отклик, особенно у женщин избирательниц. Так что мотивация такого решения идет не только в плане военной политики, но и с точки зрения настроений части общества», — указал эксперт.

Откажется ли Украина от срочников

Полный отказ от срочной службы и перевод армии на контрактную основу к 2024 году предполагает существенное усиление финансирования армии, в особенности с учетом планов по увеличению численности ВСУ и подъема размера зарплат для военных.

С точки зрения Владимира Фесенко из Центра прикладных политических исследований «Пента», финансовый вопрос играет решающие значение, поэтому планы украинских властей могут так и не реализоваться.

«Быстро перейти на профессиональную армию невозможно.

Дискуссия об этом идет давно, еще в 2006 году это продвигала Юлия Тимошенко. Однако реализовать это не так просто, поскольку требует серьезной организационной перестройки и крупных финансовых резервов. Финансы тут — самый главный и сложный вопрос. Сам процесс отказа от призыва, скорее всего, будет идти поэтапно», — пояснил эксперт. «Братья-соседи не оставят в беде»: Донбасс готовится к вторжению войск Украины Украина завершает подготовку силовой операции против республик Донбасса, предупредили... 01 февраля 18:56

Наличие данной проблемы отмечает и Руслан Бортник из Украинского института анализа и менеджмента политики. По его словам, это решение увеличивает издержки, так как контрактная служба — дороже призывной.

«Потенциально только 20% военнослужащих ВСУ призывники, а остальные — контрактники или вольнонаемные граждане. Поэтому в принципе отмена военного призыва вещь вполне возможна, хотя это и увеличивает издержки, так как контрактная служба дороже призывной.

Более того, власть обещает отказ от срочников компенсировать с усиленной военной подготовкой старшеклассников и студентов. То есть вырастет цена доармейской подготовки украинской молодежи», — добавил эксперт.

Как отразится на мобилизации

Говоря о каких-либо изменениях Украины в контексте формирования армии страны нельзя забывать о вооруженном конфликте на ее территории, который продолжается уже 8 лет. За это время Киев несколько раз прибегал к мобилизации своих граждан и может ли отказ от срочников повлиять на подобные меры в будущем — момент важный. «Кишка тонка на нас напасть»: как украинцы готовятся к «российскому вторжению» Последние месяцы западные СМИ и политики постоянно говорят об «угрозе российского вторжения» на Украину... 23 января 10:34

По мнению Руслана Бортника, для ответа на этот вопрос указ Зеленского следует рассматривать в контексте новой политики Украины по учету военнослужащих, в том числе женщин, нововведений по территориальной обороне и подготовке старшеклассников и студентов.

«Если удастся достигнуть прогресса по всем направлениям, то никакого негативного влияния на мобилизационные способности Украины не будет. Однако, если работа по этим направлениям будет провалена, то отказ от срочной службы может повлиять на мобилизацию страны.

Потенциально же Украина к 2025 году сможет существенно нарастить армию и увеличить свои мобилизационные резервы — приблизительно до 2-3 млн человек.

То есть страна станет очень военизированным и мобилизованным государством», — указал эксперт. Как поменяли военную политику на Украине В 2021 году Киев пошел на ряд неоднозначных шагов, касающихся как службы в армии, так и общего учета мобилизационных резервов украинского государства. Одним из первых изменений стал закон, разрешающий президенту без решения Верховной рады за одни сутки призывать в любые войска резервистов — украинцев, которые заключили контракты о службе в резерве или были зачислены в оперативный резерв. Читать дальше

С точки зрения Бортника, реализация всех нововведений даже может косвенно повлиять на взаимодействие Украины с Россией. По его словам, это связано с тем, что Киев может стать более серьезным противником.

«Это может повысить вероятность военного решения конфликта в Донбассе или, наоборот, увеличит возможность достижения компромисса между сторонами, поскольку военные эксперименты станут слишком дорогими и сложными», — добавил эксперт.

В свою очередь Владимир Фесенко из Центра прикладных политических исследований «Пента» согласен с тем, что отмена срочной службы, вероятно, никак не скажется на мобилизации.

«Отказ от срочной службы не отменяет мобилизацию в случае военного положения. Тем более сейчас в стране создается институт территориальной обороны или национального сопротивления, который станет постоянно действующим резервом для армии — в особенности на случай начала полномасштабной войны. Также тут (в отмене срочного призыва) речь не идет о каких-то проблемах для мобилизации в случае войны», — резюмировал эксперт.