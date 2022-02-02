«Попытка вильнуть хвостиком»: как в России оценивают ответы США и НАТО

США и НАТО проигнорировали ключевые для России предложения по безопасности — такой позиции придерживается Москва. Это подтверждают и сливы конфиденциальных документов в СМИ, достоверность которых, впрочем, пока не подтверждена. Что значит ответ США и НАТО для России и продолжится ли переговорный процесс — в материале «Газеты.Ru».

Каким был ответ США и НАТО…

Испанская газета Pais обнародовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Данный файл опубликован на онлайн-странице издания под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное Россией 17 декабря».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии «Газете.Ru» отказалась подтверждать подлинность ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

«Попросите американскую сторону подтвердить или опровергнуть — это их документ», — сказала Захарова. Вместе с тем дипломатический источник РИА «Новости» подтвердил, что

речь идет о настоящих ответах США и НАТО на предложения РФ по безопасности.

От передачи этих данных изданию уже открестились в Пентагоне, заявив, что США не публиковали свой ответ России. «Их невозможно реализовать». Что будет с минскими соглашениями На Украине в очередной раз выступили против реализации минских соглашений. Такой позиции... 02 февраля 11:01

Издание Pais отмечает, что речь идет о двух документах на английском языке: ответе альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах.

В материалах говорится, что США готовы обсуждать с Россией механизм для неразмещения крылатых ракет «Томагавк» в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия и контроль за ракетами средней и меньшей дальности, а также дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе.

В ответе также указано, что страны-члены НАТО воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

Американская сторона и Североатлантический альянс в целом выразили готовность обсуждать подписание с Россией документа по вопросам безопасности, но в НАТО заявили, что не пойдут на компромисс по принципиальным для себя вопросам.

В частности, организация не готова давать гарантии отказа от расширения НАТО на восток.

США назвали объем сил альянса пропорциональным российскому и заверили, что не размещают беспокоящие Москву ударные группировки и ядерное оружие в Восточной Европе, а усиление войск блока связали с концентрацией российских военных на границе с Украиной.

Требование Москвы о возвращении инфраструктуры НАТО к границам 1997 года Запад проигнорировал.

В ответ на призыв отказаться от любой военной деятельности в Закавказье, Центральной Азии и Восточной Европе, включая Украину, от России потребовали «отвести войска с территории Украины, Грузии и Молдавии». «Мне страшно, что малыш может слышать взрывы»: жители Донбасса о жизни под угрозой нападения Сообщения о «российском вторжении» на Украину теперь идут параллельно... 29 января 09:42

В альянсе заверили, что блок остается оборонительным и не представляет угрозы для России, но не предложили закрепить это в соответствующем договоре.

… и что об этом думают в Москве

Как отметил накануне президент России Владимир Путин, из ответов США и НАТО исходит, что они проигнорировали ключевые для России положения по безопасности.

Речь идет о трех ключевых вопросах — непродвижении НАТО на восток, неразмещении ударных комплексов вблизи российских границ и возвращении к договору 1997 года.

«Я считаю, что эти ответы в данном случае никчемные, не устраивающие нашу страну, это попытка вильнуть хвостиком»,

— сказал «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он отметил, что дальнейшие действия по гарантиям безопасности уже будут определяться в рамках переговорных процессов, от которых Россия не уходит.

«Но нам важен конечный результат, а самое важное — юридически закрепленные ответы. В любом случае я ставлю под сомнение информацию испанского издания и располагаю теми данными, которые озвучивал президент России», — констатировал Юрий Швыткин.

Как обратил внимание замглавы Института США и Канады, генерал-майор, эксперт РВСН Павел Золотарев, США и НАТО прокомментировали второстепенные моменты, которые могут быть реализованы и будут полезны — эти предложения в свое время звучали с российской стороны, но тогда на них реакции не было, а сейчас она есть. При этом четко просматривается, что ответа на главную проблему, которая волнует Россию, — расширение НАТО -— нет, отметил он.

«Урегулировать ключевые для России вопросы возможно, но нужно желание Запада. Если в начале 1990-х годов было обещание, что НАТО не расширяется, то почему сегодня появились факторы, которые не позволяют им принять такое решение?

Если будет желание с той стороны, то и решение будет», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Российская позиция по многим вопросам неприемлема для США и многих стран-членов НАТО, но это не влияет на оценку реалистичности перспектив этих позиций, считает руководитель отдела Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. «Блокирует пиар Порошенко». Почему Зеленский отменяет срочную службу Владимир Зеленский решил отметить на Украине призыв на срочную военную службу. По указу... 02 февраля 19:11

«Речь идет о том, что нужно сделать реальный стратегический выбор, от которого в будущем зависит ситуация в сфере российской безопасности.

В этом заключается реалистичность российской позиции: нельзя по-прежнему вести дипломатические маневры вокруг конкретных вопросов безопасности, включая разоруженческую проблематику, не ответив на главный вопрос — нас действительно устраивает ситуация, которую описывают параметрами контролируемой конфронтации, или это точка невозврата, которая приведет к еще большей деградации ситуации вплоть до рисков, связанных с вооруженными конфликтами в Европе? Этот выбор мы и предлагаем сделать западным партнерам», — объяснил он «Газете.Ru».

По его словам, нужно принять решение: либо каким-то образом развернуть ситуацию в обратную сторону, либо не делать этого, и тогда Россия будет в своем политическом и стратегическом планировании учитывать перспективу неконтролируемой конфронтации и принимать соответствующие меры реагирования на раскручивание конфронтационной спирали.