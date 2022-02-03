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Политика

«Планы на весь год должны строиться весной». Путин вспомнил китайскую мудрость

Президент России поздравил китайцев с годом Тигра и пожелал успехов сборной КНР

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин высоко оценил партнерство России и Китая. По его мнению, между странами сложись эффективные, образцово-показательные отношения. В том числе в сфере энергетики и экономики. Так, Россия продает Китаю углеводороды, помогает улучшить работу китайских АЭС. По итогам 2021-го, несмотря на пандемию, взаимный товарооборот РФ и КНР достиг рекордных 140 миллиардов долларов.

Об успешном сотрудничестве с Китаем и его перспективах Путин написал статью для китайского информационного агентства «Синьхуа». Она вышла в преддверии встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, материал также опубликовали на сайте Кремля.

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности», — отметил российский президент.

Он пояснил, что у России с Китаем особые отношения, поскольку они близкие соседи и связанны «многовековыми традициями дружбы и доверия». По словам Путина, страны стараются взаимно учитывать интересы друг друга, действовать на равных и быть свободными от политической и идеологической конъюнктуры, «пережитков прошлого».

О сотрудничестве России и Китая

Путин отдельно выделил успехи, которых уже удалось добиться в работе с Китаем. Президент указал, что по результатам прошлого года взаимный товарооборот между странами вырос больше чем на треть. Он превысил рекордные 140 миллиардов долларов.

«Уверенно движемся к поставленной цели – довести объем торговли до 200 миллиардов долларов в год», — подчеркнул Путин.

Реализовать это помогут в том числе инвестиционные проекты. «В частности, в «портфеле» Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству – 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов», — уточнил Путин.

Россия и Китай собираются развивать проекты по добыче полезных ископаемых, строить объекты инфраструктуры, сообща работать в сфере сельского хозяйства. Также Москву хочет сотрудничать с Пекином в освоении космоса, в том числе при строительстве Международной научной лунной станции, а также в медицинской сфере.

Страны стремятся увеличить использование своей национальной валюты в торговле, то есть, вытеснить доллар из расчетов. Это должно позволить снизить негативное влияние санкций. В 2020 году американская валюта впервые заняла менее половины расчетов между РФ и КНР, упав до 46%.

«Между нашими странами складывается взаимовыгодный энергетический альянс. Наряду с долгосрочными поставками российских углеводородов в Китай планируем реализовать целый ряд крупных совместных проектов», — добавил Путин. Так, российские специалисты «Росатома» помогают возвести на китайских АЭС четыре новых энергоблока.

Президент указал на необходимость развивать Сибирь и российский Дальний Восток, соседствующие с Китаем. Этому поможет привлечение китайских инвестиций, строительство новой торговой инфраструктуры, расширение торговых путей. Сейчас Россия модернизирует Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали. «К 2024 году их пропускная способность должна увеличиться в полтора раза за счет роста объемов транзитных грузов и сокращения времени перевозок», — резюмировал Путин.

Что касается сотрудничества в области медицины, президент поблагодарил китайских коллег за налаживание в Китае производства российских вакцин против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», за поставку средств защиты.

О встрече с Си Цзиньпином

Путин рассказал, что во время встречи с лидером КНР хочет обсудить ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.

«Символично, что наша встреча состоится во время Праздника весны – Нового года по лунному календарю. Ведь, как гласит китайская мудрость, «планы на весь год должны строиться весной», — отметил Путин.

Президент сообщил, что политики особо затронут вопросы развития деловых связей.

На повестке также «широкий круг гуманитарных тем», в том числе сохранение природы. Политики обсудят и актуальные международные темы. Путин подчеркнул, что у России с Китаем совпадают взгляды на то, как надо решать глобальные и региональные проблемы.

«Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений», — указал Путин.

Он добавил, что Китай и Россия придерживают одинаковых позиций по поводу свободной международной торговли. Страны поддерживают сохранение открытой и многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации. Также они выступают за то, чтобы перезапустить глобальные цепочки поставок. «Еще в марте 2020 года Россия предложила инициативу о «зеленых коридорах» в торговле, исключающих любые санкции, политические и административные барьеры. Ее реализация – хорошее подспорье для преодоления экономических последствий пандемии», — пояснил Путин.

В заключении он обратился ко всему китайскому народу.

«Передаю дружественному китайскому народу самые теплые поздравления по случаю Праздника весны, знаменующего наступление года Тигра. Желаю здоровья, благополучия и успехов», — резюмировал Путин.

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