Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала обвинения России в причастности к утечке в СМИ секретного документа с ответами Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Дипломат указала, что Россия в вопросах безопасности играет в открытую, в то время как «американские игроки сдают крапленые» карты.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на заявления замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что российские власти передали газете El Pais конфиденциальный документ США с ответами на предложения по безопасности.

«Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые карты. Ничего нового, но от Вас это слышать приятно», — написала Захарова в Telegram. «Попытка вильнуть хвостиком»: как в России оценивают ответы США и НАТО США и НАТО проигнорировали ключевые для России предложения по безопасности — такой позиции... 02 февраля 21:59

Замглавы МИД России Александр Грушко рассказал агентству РИА «Новости», что попытки США «переложить ответственность на Россию за утечку ответа США» не были неожиданностью. По логике Вашингтона, заявил дипломат, Москва «за все несет ответственность».

В российском посольстве в США выразили недоумение в связи с утверждениями Нуланд об ответственности России за утечку. Об этом дипломаты написали в Facebook дипмиссии.

«Утверждения Нуланд о том, что Москва организовала «утечку» в СМИ письменных ответов США и НАТО на российские инициативы по гарантиям безопасности, вызывают недоумение», — подчеркнули российские дипломаты.

В дипмиссии отметили, что в качестве доказательства вины Москвы «американский дипломат приводит тот факт, что в опубликованных документах содержались некие «пометки, предназначенные для России». «С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с «пометками», которая в итоге и была передана журналистам», — указали в посольстве.

Дипломаты напомнили, что обнародование материалов произошло через газету государства — члена НАТО.

По их словам, американская сторона занимается конспирологией вместо того, чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей. Они призвали власти США отказаться от пропаганды и «заняться серьезной работой по укреплению европейской безопасности».

Суть обвинений

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил подлинность обнародованных данных. «Даже если они говорят о гарантиях, они имеют в виду гарантии против России» Переброска войск США в Румынию, Польшу и Германию стала одной из самых обсуждаемых тем после... 03 февраля 23:12

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд вслед за этим обвинила Москву в передаче El Pais секретного документа, заявив в интервью ТАСС, что российская сторона «предала огласке» ответы Вашингтона.

«Мы почти уверены [в том, что утечку устроила Москва] в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки», — заявила Нуланд.

Из обнародованного документа следует, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Кроме того, США и НАТО призвали Россию вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе, включить новые виды межконтинентального ядерного оружия в договоренности по контролю над вооружениями и проводить инспекции на объектах противоракетной обороны в Румынии и Польше.

По данным El Pais, основное отличие ответов США и НАТО состоит в разных мнениях по поводу принципа ОБСЕ о неделимости безопасности. Опираясь на этот принцип, Россия утверждала, что возможное вступление Украины в НАТО угрожает ее безопасности. США указали, что не разделяют эту точку зрения России, но готовы обсудить «интерпретации» этого принципа.