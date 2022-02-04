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Политика

Венгрия помешала Украине вступить в Кибер-НАТО

Венгрия заблокировала вступление Украины в центр НАТО по киберобороне

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Kenzo Tribouillard/Pool/AP
Киев направил официальный запрос о присоединении к работе центра по киберобороне НАТО в августе 2021 года. Процедура одобрения заявки началась в октябре. Украина могла стать членом центра уже с 1 января 2022 года, если бы процедура прошла успешно, однако Венгрия выступила против присоединения Украины к работе центра.

Венгрия заблокировала вступление Украины в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источник, участвовавший в подаче заявки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил в эфире телеканала «1+1», что одна из стран-членов Европейского союза выступила против присоединения Украины к киберцентру НАТО, штаб-квартира которого находится в Таллине.

«Есть такая институция, которая называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все соответствующие проверки. И там так же, как в НАТО, консенсусом принимаются решения. Так вот, одна из европейских стран нам отказала в нашем участии в этой уважаемой институции», - рассказал он.

Данилов считает такой шаг проявлением неискреннего партнерства со стороны государства-члена ЕС. «Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали. <...> Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорят, искренние?» — задался вопросом секретарь СНБО.

По словам источника «Европейской правды», процедура одобрения украинской заявки началась в октябре. В случае успеха Украина могла бы уже с 1 января 2022 года стать участницей киберцентра НАТО.

Собеседник издания рассказал, что правила позволяют государствам НАТО вернуться к рассмотрению украинской заявки. Он также допустил, что другие члены альянса могут убедить Будапешт изменить свое решение.

Если венгерское правительство пересмотрит свою позицию и снимет возражения, Украина присоединится к киберцентру не раньше второго полугодия 2022 года, считает источник украинского издания. Это связано с тем, что решение о вступлении новых стран-членов принимает Совет Киберцентра НАТО, который собирается два раза в год.

Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности был основан в 2008 году по инициативе Эстонии. На данный момент в нем принимают участие 20 стран — 17 членов НАТО и три страны-партнера.

Почему Венгрия против?

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя в интервью ТАСС вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, указал, что Киев должен осуществить несколько значительных изменений, если он всерьез думает о евроатлантической интеграции. Министр также сообщил, что в Будапеште не удовлетворены ситуацией с правами этнических венгров на Украине.

В интервью «Известиям» Сийярто заявлял, что, если бы Киев включил венгров в новый закон о коренных народах, это помогло бы устранить противоречия между странами относительно положения венгерских меньшинств на Украине.

Также после принятия Киевом образовательного закона в 2017 году Венгрия наложила вето на предложение провести саммит Украина - НАТО и пообещала блокировать процедуру вступления Украины в альянс.

Может ли Украина вступить в НАТО?

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что украинская армия не слабее уровня НАТО, так как имеет военную практику.

Он также призывал страны Запада «открыто сказать», примут ли его страну в НАТО, и обозначить конкретные сроки вступления в альянс. При этом Зеленский указал, что Украина будет развивать собственную армию вне зависимости от того, вступит ли государство в НАТО.

26 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Украина пока не достигла точки для передачи стране плана действий для членства в НАТО.

Бывший генеральный секретарь альянса Яап де Хооп Схеффер в интервью Financial Times выразил мнение, что Украина не станет членом НАТО ни в ближайшем будущем, ни в «необозримом».

22 января американский политический обозреватель Росс Даутат в статье New York Times отметил, что США нужно отложить идею принятия Украины в НАТО на несколько десятков лет, поскольку Украина разобщена и экономически слаба.

Киев давно выражает стремление вступить в НАТО. Украина уже получила статус партнера альянса с расширенными возможностями. В начале января 2021 года стало известно, что в украинской армии внедрят перечень кодов военных рангов НАТО. Переход призван изменить систему управления воинской карьерой советского образца на современную.

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