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Политика

«Это будет разгром». экс-офицер предсказал исход войны США и РФ

Бывший разведчик Риттер назвал «самоубийством» для армии США возможный конфликт с Россией

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Mark Wilson/Getty Images
Если американская армия выступит против России на стороне Украины — это станет для нее самоубийством, считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его мнению, американские войска недостаточно организованы и плохо обучены для борьбы с россиянами. Риттер заявил, что американцы просто не представляют, что их ждет в случае возможного конфликта.

Американские силы, пояснил Риттер для RT, недостаточно многочисленны, чтобы выдержать длительную военную кампанию. В частности, по оценкам бывшего морпеха, Россия превосходит США в плане артиллерии. Из-за артиллерийских обстрелов США потеряют большую часть своих сил, прежде чем смогут сблизиться с российским противником. У России также больше танков и других наземных боевых машин.

Ранее США не приходилось сражаться с противником, подобным России, добавил он, поэтому у них нет и необходимого опыта. Как напомнил Риттер, в Афганистане и Ираке американцы вели «вялотекущий конфликт» и контролировали обстановку, где велись боевые действия. Это убедило США, что «жизнь каждого американца бесценна», что каждого раненого американского военного эвакуируют, и в короткие сроки окажут ему медицинскую помощь.

«Однако в условиях крупномасштабной общевойсковой войны это чистая фикция. Медико-эвакуационных вертолетов, летящих на помощь, не будет — даже если бы они взлетели, их бы сбили.

Выездных машин скорой помощи не будет – даже если они приедут на место, их быстро уничтожат. Полевых госпиталей не будет – даже если бы они были созданы, их бы захватили российские мобильные силы», — предупредил Риттер.

По его словам, все, что ждет американцев при войне с Россией — это «смерть и разрушение». Эксперт добавил, что вооруженные силы США не организованы, не обучены и не оснащены для борьбы с российскими коллегами.

Кроме того, указал бывший офицер, американская доктрина не предполагает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте.

В качестве подтверждения собственных слов, эксперт привел результаты исследования внутри американской армии 2017 года. Оно показало, что вооруженные силы США не в состоянии победить равного противника. Помимо плохой организации и недостаточного оснащения, армия США чрезмерно зависима от спутниковой связи, а российские специалисты могут ее разрушить.

«Из-за подавляющего превосходства России в средствах радиоэлектронной борьбы американские силы на земле будут глухими, немыми и слепыми к тому, что происходит вокруг них, неспособными общаться, получать разведданные, и даже работать», — резюмировал Риттер.

Он отметил, что война с Россией окончится для США полным крахом.

«Как человек, который когда-то обучался воевать с советской армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы. <...> Если бы США втянулись в наземную войну с Россией <...>, они столкнулись бы с беспрецедентным в американской военной истории поражением. Короче говоря, это будет разгром. <...> Это самоубийство», — уверен Риттер.

Он оценивал исход столкновения России и США исходя из того, что американцы выступят на стороне Украины. Как пояснил Риттер, если Украину примут в НАТО, Киев осмелится на «гибридный конфликт» против России и попытается вернуть Крым. В итоге между Россией и Украиной вспыхнет конфликт, а членство Украины в альянсе втянет в него США. Пятая статья устава НАТО о коллективной обороне вынудит Вашингтон вмешаться.

Ранее профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран морской пехоты США Роберт Ли заявил, что в случае войны Украины с Россией значительная часть украинских сил будет уничтожена менее чем за час.

«Они [россияне] могут нанести огромный ущерб за очень короткий период времени. Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30–40 минут», — рассказал эксперт.

В свою очередь бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес говорил, что сейчас Украина не способна причинить значительный вред России.

«К сожалению, хотя украинские воины и проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремленность в последние годы, они не подготовились и не готовы к маневренной войне», — считает генерал.

Он пояснял, что украинской армии потребуется «сильная артиллерия и высокомобильные механизированные силы, способные быстро реагировать на российские удары с разных направлений». Однако у Киева нет достаточно сил. В то же время «у Кремля уже все готово к движению».

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