«Нет топлива и боеприпасов». Готова ли армия Украины к войне

Несмотря на беспрецедентные объемы военной помощи, оказываемой Украине странами Запада, армия страны по-прежнему страдает от дефицита боеприпасов, топлива, касок и бронежилетов, заявил генерал-полковник Игорь Колесник. Чтобы увеличить численность армии, президент Владимир Зеленский был вынужден существенно поднять зарплаты военнослужащих. Тем временем, в Донбассе сообщают, что Киев направил в регион солдат-срочников.

Генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник заявил, что украинская армия испытывает серьезный дефицит бронежилетов, касок, горючего и многих видов боеприпасов. «Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект», — заявил он в эфире канала «Апостроф».

Колесник выразил надежду на помощь Запада в покрытии нехватки боеприпасов. «У нас были проблемы со «Смерчами», с артиллерийскими боеприпасами, с выстрелами к гранатометам», — указал он. Шольц заявил, что Германия не собирается поставлять оружие Украине Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире телеканала ARD , что Берлин не собирается поставлять оружие... 06 февраля 19:14

В воскресенье, 6 февраля, также стало известно, что Киев направляет в Донбасс военнослужащих из числа призывников и резервистов из-за недостатка личного состава из числа контрактников.

«Несмотря на заявления военно-политического руководства Украины о том, что украинские призывники не будут выполнять задачи в Донбассе, отмечено прибытие в зону ответственности 25-й воздушно-десантной бригады сорока украинских военнослужащих по призыву», — сообщил Telegram-канал Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Срочники направлены в тыловые подразделения обеспечения и охраны. «Не исключаем, что киевский режим официально разрешит командованию ВСУ направлять призывников на Донбасс», — добавили в ДНР.

За последние пять лет из вооруженных сил Украины уволились около 130 тыс. человек, сообщил генерал ВСУ Сергей Кривонос. При этом Киев утверждает, что численность армии выросла с 210 до 250 тыс. Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля подписал закон об увеличении армии еще на 100 тыс. человек в течение следующих трех лет. Денежное довольствие всех военных будет увеличено до уровня не ниже трех минимальных зарплат. «Этот указ — не потому, что скоро война. Этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир», — подчеркнул политик.

Какую помощь уже получает Украина

Украинские власти активно закупают списанное иностранное оружие, а также получают военную помощь от стран Запада. НАТО уже несколько лет отправляет военных инструкторов для помощи ВСУ. 6 февраля газета The Mirror сообщила об отправке более 100 бойцов британского спецназа на Украину для обучения украинских военных. Недавно своих солдат туда также отправили Канада и Латвия, ранее сообщалось о присутствии в стране военных из США, Литвы и других государств.

Однако не все страны готовы оказывать Киеву военную поддержку, по крайней мере в том объеме, в котором этого просит украинская сторона. Так, Германия отказывается поставлять Украине летальное оружие и даже заблокировала поставки в страну гаубиц из Эстонии, ранее принадлежавших ФРГ. Три дня, а не два. В США обсуждают, как долго Украина продержится против России В США предсказали падение Киева за три дня в случае начала российского «вторжения»... 06 февраля 17:31

Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал предоставить его стране «германские военные корабли, которые являются одними из лучших в мире», и «самые современные системы противовоздушной обороны». Кроме того, Киев, по данным газеты Süddeutsche Zeitung, хочет получить «боеприпасы для автоматических пушек калибром 23 и 30 мм», зенитные ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК и стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками.

Украина также намерена добиться от Германии поставок бронированных автомобилей, роботизированных систем разминирования и дистанционного управления подрывом снарядов. В Бундестаге в ответ попросили Украину «умерить запросы» и напомнили, что Берлин с 2014 года выделил Киеву €2 млрд на реализацию различных гражданских проектов и военную реформу.

В конце января министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт пообещала отправить Украине 5 тыс. касок в качестве гуманитарной помощи. Также немецкая сторона обязалась предоставить помощь в восстановлении бункера под Одессой. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в ответ, что Германия могла бы и должна была сделать для Киева больше. «Каски в сложившейся ситуации — это досадно», — заключил он.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников позже сообщил, что Украина так и не получила ни одного документа, в котором правительство ФРГ засвидетельствовало бы, что передаст обещанные каски. В США рассказали о сценарии возможного начала конфликта между Россией и Украиной Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest (NI) Дмитрий Саймс предсказал... 06 февраля 17:31

Только за последние дни США и НАТО отправили на Украину несколько партий оружия. Из Вашингтона прислали туда 80 тонн военных грузов, в том числе 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Великобритания, в свою очередь, поставила Украине 2200 современных переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). Помимо этого, Лондон перебросил на Украину несколько сотен ручных одноразовых гранатометов M141 Bunker Defeat Munition.

Канада направила на Украину нелетальное военное оборудование, включая бронежилеты, металлоискатели, тепловизионные бинокли, лазерные дальномеры, медицинские сумки и технические средства наблюдения.

Польша начнет поставки оружия на Украину на следующей неделе. Страна отправит на Украину новейшие переносные зенитно-ракетные комплексы «Перун» (в оригинале Piorun), которые являются глубокой модернизацией ПЗРК «Гром», разработанных на основе советских ПЗРК «Игла» и «Игла-1». Вместе с комплексами Варшава также поставит боеприпасы для них.