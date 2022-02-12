«Отчетливо слышно в центре». Что известно о взрыве в Донецке

Пользователи соцсетей и ряд СМИ сообщили о взрыве в субботу в Донецке. Предположительно, он произошел в районе местного аэропорта, на подконтрольной Киеву территории. В то же время уже появились сообщения, опровергающие сам факт взрыва. Утверждается, что речь идет об информационной диверсии.

Около 15:15 (16:15 мск) в субботу по всему Донецку жители города услышали звук очень громкого взрыва. «Если у вас есть информация о вторжении, дайте нам ее» В информационном пространстве слишком много сведений на тему предполагаемого «вторжения»... 12 февраля 18:24

«Взрыв сравнивают со звуком «прилета» 152-мм артиллерии. Что произошло — пока неизвестно», — передает Telegram-канал издания Страна.ua.

По предварительным данным, взрыв произошел в районе донецкого аэропорта. Сведения о погибших и пострадавших пока не поступали.

Как сообщил корреспондент «Известий» с места событий, взрыв был слышан в центре Донецка, хотя эпицентр, вероятно, был на окраине города.

Как пишет издание «Донбасс Сегодня», до Донецка могла докатиться взрывная волна.

«Только что из центра Донецка я услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре», — рассказал журналист Патрик Ланкастер.

В свою очередь, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донецке находится под контролем. По его словам, взрыв произошел на территории, подконтрольной украинским силовикам. В ДНР отреагировали на сообщения о взрыве в Донецке Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг информацию о взрыве... 12 февраля 18:52

На линии соприкосновения наблюдается, как выразился Пушилин, «небольшая движуха». Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что не слышал никакого взрыва.

Telegram-канал «Донбасс решает» предполагает, что инцидент якобы связан со «вбросом дезинформации украинской стороной». Утверждается, что целью «информационной диверсии» является нагнетание напряженности, в том числе в самом взрывоопасном регионе — в Донбассе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном «вторжении» России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Как живут в Донецке

Просыпаясь утром, жители города прислушиваются, не слышны ли звуки выстрелов с передовой: линия соприкосновения, которая разделила регион на две части, проходит всего в 10 км от Донецка. И любое обострение на ней мгновенно ощущается в центре города, отмечается в репортаже ТАСС. В Донецке произошел мощный взрыв Жители Донецка в соцсетях написали, что услышали звук очень громкого взрыва. Об этом сообщает... 12 февраля 18:52

«Война уже в печенках сидит! Конечно, и в интернете, и по телевизору идет нагнетание обстановки, киевская власть опять войны хочет. А у нас все только налаживаться стало», — говорит Виктор Тихонов. Сам он дончанин, но сейчас работает в Макеевке на металлургическом заводе им. С.М. Кирова нагревальщиком металла: «Катаем потихоньку проволоку. Часть идет на местный завод «Силур» в Харцызске, а часть даже на экспорт поставляем. Зарплату, опять же, подняли». Виктор признался, что ждет «мира и нормальной жизни, когда не нужно экономить на самом необходимом». «Хочется, чтобы наши заводы и шахты не простаивали, а работали. Ведь это наши же деньги», — цитирует его агентство.

Донецк, как утверждает корреспондент ТАСС, сумел справиться с тем ощущением заброшенности, которое возникло в осажденном городе весной и летом 2014 года и достигло особенной остроты зимой 2015 года, в самый разгар боев. «Сейчас широкие улицы, площади и проспекты столицы ДНР полны людей и машин. Возле корпусов Донецкого национального университета ходят толпы шумных студентов. Если бы не напряженный информационный фон, можно было бы подумать, что город живет обычной жизнью: люди, погруженные исключительно в свои повседневные заботы и хлопоты, торопятся по делам», — отмечается в материале.