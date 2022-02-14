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Политика

«Максимальное раздражение для Путина»: с чем Шольц летит из Киева в Москву

Шольц заявил об обещании Зеленского представить проект по статусу Донбасса

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Олаф Шольц впервые встретился с Владимиром Зеленским. Канцлер подтвердил поддержку Украины со стороны Германии, признал, что сроков вступления страны в НАТО нет, и анонсировал скорое появление проектов по «особому статусу» и выборам в Донбассе. На переговорах в Киеве стороны уделили внимание угрозе «вторжения» России, новым санкциям и предстоящему визиту Шольца в Кремль. Как прошла встреча канцлера ФРГ с главой Украины и с чем он поедет в Москву — в материале «Газеты.Ru».

Предупреждение России и пауза по НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля впервые посетил Украину в качестве главы немецкого кабмина и провел двухчасовые переговоры с главой государства Владимиром Зеленским. Ключевой темой визита стали вопросы безопасности на фоне угрозы «вторжения» России на украинскую территорию, о чем сообщают США и что вызывает опасения в Берлине.

«Мы ожидаем от России конкретных шагов по деэскалации ситуации текущей напряженности. Для федерального правительства очевидно, что

любая дальнейшая военная агрессия против Украины имела бы тяжелые политические, экономические и геостратегические последствия. Я сделаю на этом акцент завтра в Москве», — объявил Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским.

Какие именно последствия Германия и Запад готовят для России, канцлер ФРГ раскрывать не стал даже президенту Украины, что отметил сам Зеленский. По его словам, Шольц не дал ему ответа на вопрос, какие санкции ждут Москву в случае «вторжения».

При этом на пресс-конференции Шольц четко обозначил, что на данный момент вопрос о вступлении Киева в НАТО не стоит на повестке дня.

Это подтвердил президент Украины, заметивший, что Киеву «немножко намекают» не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в альянсе из-за реакции России.

«Может, действительно, вопрос открытых дверей (в НАТО) для нас — это такая история, вроде мечты, такой сигнал, куда мы идем, а когда там будем, никто не знает, не только Украина, но даже некоторые члены НАТО. Поэтому я считаю, мы должны двигаться тем путем, который мы выбрали, все равно на этом пути главное — чтобы наша армия была сильной, а куда этот путь приведет и когда — посмотрим», — указал Зеленский.

Прогресс по Донбассу и шанс на оружие

Шольц на пресс-конференции сделал акцент на процессе урегулирования в Донбассе, приветствовав возобновление диалога в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция). Канцлер ФРГ объявил, что Зеленский пообещал представить в минском формате законопроекты по особому статусу Донбассу, по конституционной реформе, по избирательному праву.

«Вместе с Францией мы активизировали наши усилия в последние недели. «Нормандский формат» является важным вкладом в процесс диалога, поскольку эти переговоры были продолжены посредством двух встреч советников, последняя состоялась в прошлый четверг в Берлине. Это есть и останется трудным процессом, однако я убежден что будут приложены все усилия, эти усилия того стоят», — добавил Шольц, также призвав Киев к диалогу с Москвой.

Зеленский же объявил, что Украина и Германия обладают общим видением подходов к мирным переговорам по Донбассу.

Как ожидает украинский лидер, в ближайшее время удастся провести новые переговоры в «нормандском формате», а, возможно, и встречу глав государств-участников процесса.

Шольц в своей речи подчеркнул готовность Германии к диалогу с Россией по вопросам европейской безопасности. А украинский президент заметил, что именно на Украине «решается будущая архитектура европейской безопасности», в которую стоит включить конкретные юридические гарантии для защиты государства.

В плане поддержки Киева со стороны Берлина поступило подтверждение о продолжении финансовой помощи и готовности гарантировать энергетическую безопасность украинской стороны на фоне возможного запуска «Северного потока — 2». Кроме того, Шольц формально допустил поставки оружия Украине, о чем Зеленский не раз просил Германию.

«Германия оказывает самую большую финансовую поддержку Украине, и это с нашей стороны так и останется. Что касается отдельных возможностей [по поставкам оружия], которые у нас есть, мы изучаем все запросы по-новому, и когда проверка будет завершена, мы сможем что-то сказать», — резюмировал канцлер ФРГ.

Что ждать от визита в Москву

Красной нитью через визит Шольца в Киев проходила тема предстоящих переговоров канцлера ФРГ с президентом России Владимиром Путиным. Встреча с Зеленским стала подтверждением позиций Германии по ключевым вопросам перед визитом главы немецкого кабмина в Москву.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты оценивают будущие переговоры Шольца и Путина с большой долей скепсиса, не рассчитывая на прорыв по украинскому кризису. Так, руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов считает, что канцлер ФРГ вряд ли привезет президенту России что-то существенное из Киева.

«С точки зрения украинского кризиса Шольц пока ничего не добился, поскольку «бомба» тут заложена на линии соприкосновения, а позиция коллективного Запада видит опасность только со стороны российских войск.

Изнутри ситуацию никто не анализирует, и канцлер ФРГ также не пытался этого сделать. Шольц идет на встречу с президентом России, изучая список того, что Германия может поставить Украине. Судя по пресс-конференции с Зеленским, идет попытка перевести стрелки на экономические реформы и помощь, чему Украина радуется. Поэтому вряд ли Шольц что-то привезет Путину — то есть никаких минских соглашений, никаких подвижек по кризису», — добавил эксперт.

По мнению Белова, на переговорах в Москве Шольц изложит позицию коллективного Запада по ситуации вокруг Украины, в том числе в отношении санкций против РФ в случае «агрессии».

«Можно сказать, что только ленивый не постарался сделать так, чтобы Шольц приехал в Россию максимально раздражающим политиком для Путина. Он прокачен на максимальное раздражение, в том числе после встречи с американским президентом Джо Байденом, к чему президент России готов. Однако не исключено, что Шольц все же попытается обсудить весь комплекс вопросов взаимодействия Москвы и Берлина. В таких условиях можно будет говорить, что он видит дальше, чем желают его западные партнеры. А если этого не будет, то фактически приезд в Москву станет повторением визита Шольца в Вашингтон, где обсуждались только вопросы Украины и «Северного потока — 2», — отметил эксперт.

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов уверен, что переговоры Шольца с Зеленским прошли ожидаемо, позиция Германии по ситуации вокруг Украины не изменилась.

«ФРГ подтвердила отсутствие намерений поставлять вооружения на украинскую территорию и продолжает поддерживать ввод в работу «Северного потока — 2».

Однако, по словам Шольца, украинская сторона анонсировала предоставление каких-то документов, связанных с проработкой вопроса о проведении выборов в Донбассе и об «особом статусе» региона. Это можно рассматривать как следствие определенного давления немецкой дипломатии. То есть то, к чему президент России призывал западных партнеров, а именно — оказать давление на Украину, чтобы она начала выполнять минские соглашения. Возможно, анонс Киева как раз первые шаги в этом направлении», — указал эксперт.

Однако, с точки зрения Соколова, от самого визита Шольца в Москву все же не стоит ожидать каких-то прорывных результатов. По его словам, вероятно, это в большей степени будет встреча-знакомство.

«В Москву Шольц впервые едет в качестве канцлера, хотя он уже неоднократно бывал в России, когда занимал пост первого бургомистра Гамбурга (с 2011 по 2018 год). Так что в лучшем случае Москва и Берлин смогут обсудить проблемы, которые накопились в двусторонних отношениях, и достичь какого-то компромисса по ряду вопросов», — резюмировал эксперт.

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