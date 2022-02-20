«Запад не может вечно предлагать оливковую ветвь, будут введены санкции»

В Евросоюзе заявили, что не видят шагов России по деэскалации ситуации вокруг Украины. Брюссель предупредил, что не может бесконечно пытаться урегулировать ситуацию путем переговоров и может ввести масштабные санкции. Ранее ввести санкции против РФ, не дожидаясь того, как «начнут стрелять», призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Запад не может все время предлагать России «оливковую ветвь» и пытаться договориться: в случае «продолжения эскалации» ситуации вокруг Украины будут наложены масштабные санкции. Александр Бородай: Россия вмешается, если Украина нападет В Донбассе ждут нападения Вооруженных сил Украины. В непризнанных Донецкой и Луганской народных... 20 февраля 15:21

«Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, мы не видим никаких признаков деэскалации», — отметил Мишель, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — пригрозил он (цитата по ТАСС).

По мнению политика, Москва, несмотря на желание «разделить Запад», добилась противоположного — страны Евросоюза, США, Канада и их партнеры, в том числе Япония, наоборот, сплотились еще сильнее.

В то же время Мишель признал, что если Евросоюз введет новые значимые санкции против России, то сам будет страдать от этого. «Если будет дальнейшая военная агрессия, то мы пойдем на введение массивных санкций и цена для России должна быть и будет суровой. Однако давайте будем откровенными, свою цену будем платить и мы в Европе», — отметил он.

В четверг, 17 февраля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже подготовил «очень жесткий» пакет санкций, главным образом он затронет сферу энергетики. Когда будут введены ограничительные меры, Боррель не сообщил.

«Повод будет найден»

Президент России Владимир Путин ранее выражал уверенность в том, что ограничительные меры будут введены в любом случае и поводом для них может стать что угодно.

«Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода — он будет найден, потому что цель в другом, цель — затормозить развитие, в данном случае — России и Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные нелегитимные ограничения, и это не что иное как недобросовестная конкуренция», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Евросовете предупредили о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что если Евросоюз введет новые значимые санкции против России, то сам... 20 февраля 14:14

Российский лидер подчеркнул, что санкционное давление «является абсолютно нелегитимным». «Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом, заботятся только тогда, когда им это выгодно», — добавил он.

Спикер палаты Вячеслав Володин также полагает, что санкции будут введены вне зависимости от развития ситуации вокруг Украины. «Во-первых, они никого не пугают — в таких условиях мы живем уже 8 лет. Да, это создает проблемы, лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать. Но ввести ограничения был не наш выбор», — сказал Володин.

«Во-вторых, ко всем пришло понимание: санкции против России все равно будут», — заключил он, отметив, что Вашингтон и Брюссель всегда найдут, в чем обвинить Москву.

Госдума на пленарном заседании, намеченном на 22 февраля, обсудит ситуацию вокруг Украины.

«Санкции не нужны после того, как начнут бомбить»

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада ввести санкции прямо сейчас.

«Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю, ок, примените сегодня санкции. Мне говорят, мы применим санкции, если будет война. Я говорю, ок, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Чего вы ждете?» — рассказал политик о споре, который у него состоялся с одним из лидеров ведущих стран о санкционной политике «в случае агрессии со стороны России».

«Нам не нужны ваши санкции после того, как начнется бомбардировка, как будут стрелять по нашей стране», — резюмировал Зеленский в ходе Мюнхенской конференции безопасности в субботу.