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Политика

«Это не начало, а окончание войны». Российские политики — о военной операции на Украине

Матвиенко осудила противников военной операции в Донбассе

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Жители Армянска приветствуют колонну военной техники ВС РФ, 24 февраля 2022 года

Жители Армянска приветствуют колонну военной техники ВС РФ, 24 февраля 2022 года

Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Российские политики высказались о проведении спецоперации на Украине. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что критикующие военные действия россияне думают о «сиюминутных проблемах», а председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что спецоперация является не началом войны, а предотвращением войны глобальной.

Матвиенко: украинский народ был, есть и будет для нас братским

По мнению спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, те, кто выступает против военной операции России на Украине, «заблуждаются».

«Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое — о чем мы неоднократно слышали — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — вот этого нельзя допустить», — цитирует спикера Совфеда «РИА Новости».

Она подчеркнула, что Москва не воюет с украинским народом, который «всегда был, есть и будет для нас братским и дружественным».

По словам спикера, Россия, как и любое другое государство, имеет право отстаивать свои национальные интересы и свою безопасность.

«Сейчас делается все для того, чтобы в нашей стране было мирное небо», — заявила Матвиенко.

Володин: Россия никогда не была врагом Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к украинцам.

«Мы считали и считаем вас братским народом. Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель», — написал он в Telegram и заверил, что мирным гражданам ничего не угрожает.

«Мы один народ. Вспомните о нашей общей истории. У нас общие победы. Одна культура, одна вера», — сказал Володин. —

Попросите своих близких, кто служит в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не нужно участвовать в защите интересов НАТО и США».

Политик призвал депутатов Верховной Рады «проявить благоразумие».

«Россия никогда не была врагом Украины, — написал Володин. — Помощи от нашей страны ждут граждане Украины — ваши избиратели».

Захарова: наш народ, наших граждан, нашу элиту пытались друг с другом стравить

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что военная операция РФ на Украине является не началом войны, а предотвращением войны глобальной.

«Это не начало войны, это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которые могли бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны. А война, кто не знает, велась восемь лет. Кровопролитная, с потерями среди гражданского населения», — сказала дипломат.

«Война велась на различных фронтах: на санкционных — на нас давили санкциями, на информационном фронте — когда в отношении нас вбрасывали такие чудовищные фейки, что даже ни в одном учебнике об этом нельзя было прочитать, психологическая война — когда в том числе наш народ, наших граждан, нашу элиту пытались друг с другом стравить», — заявила Захарова.

Поклонская: пусть киевская власть не прячется за спинами простых людей

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского сложить оружие.

«Зеленский прекрасно понимает, что сегодня толкает свой собственный народ в пучину кровопролития. Оценив обстановку, ему следует сложить оружие и сесть за стол переговоров, привлечь к ответственности государственных военных преступников, — написала Поклонская в Telegram. — По всей видимости, он не может этого сделать, потому что сам является заложником в руках этих преступников».

«Не берите оружие, а сдавайте его. Пусть киевская власть не прячется за спинами простых людей, а несет ответственность за преступления, совершаемые против украинцев с 2014 года», — подчеркнула она.

Водолацкий: из Украины пытались сделать полигон для уничтожения России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что Запад хотел превратить Украину в полигон для уничтожения России

«Из Украины пытались сделать полигон для уничтожения России, это было в планах Запада, англосаксов, и этому есть документальные подтверждения, материалы. Нам ничего не оставалось, кроме как спасать свою безопасность», — цитирует депутата ТАСС.

«У нас там проживает 775 620 граждан Российской Федерации и 3,5 миллиона наших соотечественников, ни одна страна в мире никогда бы не бросила такое количество людей в беде. Поэтому мы признали суверенитет республик, мы сейчас оказываем помощь в операции по освобождению всей территории Донбасса от нацистов», — подчеркнул Водолацкий.

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