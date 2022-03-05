«Американцы умывают руки». Зачем США вновь понадобилась ядерная сделка с Ираном

Иран готовится повторно подписать ядерную сделку, по которой он обязуется развивать свой ядерный потенциал исключительно в мирных целях, в ответ на это с Исламской республики будут сняты санкции. Сообщения, что сделка может быть подписана в ближайшее время, в последнее время постоянно появляются в СМИ, но эксперты подходят к этой информации с осторожным оптимизмом.

Иранская ядерная сделка близится к подписанию, пишет The New Arab со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза. По его словам, на столе уже есть текст, который очень близок к тому, что станет окончательным документом.

Переговоры с Ираном, направленные на его отказ от дальнейших разработок ядерного оружия, вот уже более трех лет ведут представители России, Китая, Великобритании, Франции, Германии, Европейского союза и США.

Сейчас вероятность, что эта сделка будет подписана, довольно высока, тем более с учетом того, что это один из приоритетов администрации президента США Джо Байдена,

обратил внимание старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков. Он отметил, что США сегодня сталкиваются с вызовами на других направлениях, Белому дому было бы удобно закрыть хотя бы вопрос с иранской ядерной программой. «Слишком мягок с Россией»: сможет ли Макрон остаться на второй срок Президент Франции Эммануэль Макрон начал предвыборную кампанию по избранию на второй президентский... 04 марта 09:56

«Другое дело, что, судя по всему, это не очень устраивает региональных союзников. Можно ожидать, что напряженность на региональном уровне сохранится, просто они будут работать уже своими силами, будет, скорее всего, некий неофициальный альянс между Израилем и монархиями залива. То есть задача сдерживания Ирана остается актуальной. Со стороны это выглядит так, что американцы условно умывают руки и передают ответственность за это региональным союзникам. Это, конечно, не бегство из Афганистана, но, в целом, это передача ответственности за сдерживание Ирана на уровень региона», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

Подписание новой сделки, безусловно, было бы очень большим движением вперед во всех отношениях, считает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Сажин. Впрочем, некоторые противоречия по этой сделке все же существуют, что может помешать ее заключению, обратил внимание эксперт.

Иран даже уже грозил США последствиями, если переговоры в Вене не завершатся хорошей сделкой.

Как говорил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, при таком раскладе нынешняя администрация США в скором времени осознает свое поражение и упущенные возможности применения дипломатических методов.

Проваленная сделка

Иран и шестерка посредников (США, Франция, Великобритания, Китай, РФ и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) еще 14 июля 2015 года. По нему Тегеран брал на себя обязательство осуществлять исключительно мирную ядерную программу, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 кг низкообогащенного урана (до 3,67%), не производить высокообогащенный уран и оружейный плутоний, снизить число ядерных центрифуг с 19 тыс. до 6,1 тыс., перепрофилировать обогатительный завод в Фордо в технологический центр, допустить на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ и использовать реактор в Араке только в мирных целях. «Союз против России»: что даст Украине членство в ЕС Украина сделала очередной шаг на пути к закрепленной в конституции страны евроинтеграции... 02 марта 10:38

«Шестерка» в обмен на это соглашалась отменить все связанные с иранской ядерной программой санкции — и Совбеза ООН, и национальные — включая ограничения по доступу в сферы торговли, технологий, финансов и энергетики. Санкции могли быть возвращены в течение 65 дней в случае нарушения условий сделки Ираном.

«СВПД был одним из важнейших документов, который способствовал сохранению режима нераспространения ядерного оружия. СВПД укладывал в рамки требований МАГАТЭ ядерные амбиции Ирана. СВПД давал уверенность, что в ближайшие с 2015 года 25 лет Иран не превратится в обладателя ядерного оружия. Это была победа мировой дипломатии. Переговоры по этой теме велись с 2003 года — 12 лет», — отметил кандидат исторических наук Владимир Сажин.

Но экс-президента США Дональда Трампа заключение СВПД, которое считалось одним из главных внешнеполитических достижений президентства Барака Обамы, не устраивало: он называл его «ужасной сделкой». «Тут ночью тишина, а там взрывы»: истории беженцев из Донбасса Ростовская область продолжает принимать беженцев из ЛНР и ДНР, но теперь их ощутимо меньше, чем... 26 февраля 14:00

В итоге 8 мая 2018 года Трамп официально объявил о выходе из нее, заявив, что сделка «основана на лжи». Он руководствовался данными Израиля, который 30 апреля того же года обнародовал доказательства существования у Ирана секретной программы по разработке ядерного оружия. Тогдашний израильский премьер Биньямин Нетаньяху утверждал, что о нем стало известно в результате операции израильской разведки. По его словам, она похитила у Ирана «полтонны материалов», включая 55 тыс. документов и 183 компактных диска с информацией.

Возвращение к обогащению урана

Процесс обогащения урана выше уровня ограничений, предусмотренных СВПД, Иран запустил не сразу, а лишь через год, в июле 2019 года, вызвав тем самым беспокойство ряда иностранных государств.

В настоящее время Иран способен за несколько месяцев обогатить уран до 90%, но на то, чтобы подойти к созданию ядерного оружия, ему понадобится несколько лет,

объяснил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Сажин.

«Но фактически обогащение до 90% — это последний шаг перед ядерной бомбой. Конечно, этого никто не хочет — ни США, ни Россия, ни Китай, ни уж тем более Израиль. Заключение новой ядерной сделки — это очень большой шаг вперед в обеспечении режима нераспространения ядерного оружия», — сказал он.

При этом, как отметил эксперт, если сейчас СВПД будет заключен без временной коррекции, без коррекции на то, какого уровня в развитии своих ядерных технологий за последние 2,5 года добился Иран, то его значение будет несколько снижено.