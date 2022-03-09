«Россия не пойдет на такие условия». Какие требования готовы выполнить в Киеве

Новое заявление партии «Слуга народа» о членстве Украины в НАТО истолковали как готовность страны признать свой нейтральный статус — это одно из условий, которые ставит перед Киевом Москва. Вместе с тем по другим ключевым вопросам — территориальным — Украина категорически отказывается вести диалог. Эксперты убеждены, что готовности украинских властей признать нейтральный статус недостаточно для прекращения российской военной операции.

Украина впервые с начала российской военной спецоперации представила видение своего возможного нейтрального статуса — это одно из ключевых требований со стороны России.

Партия «Слуга народа» опубликовала официальное заявление, в котором признала, что в НАТО не готовы принимать Украину в ближайшие 15 лет и четко об этом говорят. Политики также отметили, что в текущей ситуации не получают поддержки от альянса — только от отдельных государств.

«Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в альянс. Курс — это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства», — сказано в заявлении.

Вместе с тем в документе отмечается необходимость принятия договора, который «может обеспечить Украине полную безопасность» до тех пор, пока НАТО не будет готова принять ее. Этот договор, согласно заявлению, «должен отличаться от Будапештского меморандума», в частности, он должен предусматривать «конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов» (США, Турция, Россия и соседние государства) безопасности Украины.

Вместе с тем обсуждать территориальные вопросы — а именно независимость ЛНР и ДНР и юрисдикцию России над Крымом — украинская сторона отказывается категорически.

«Мы даже теоретически не рассматриваем возможность пересмотра нашей территории или отказа от каких-либо частей нашей территории. Это недопустимо. Наша Украина — это и Донецк, и Луганск, и Крым», — указано в заявлении.

В документе отмечается, что Киев слышит требование России признать ЛНР и ДНР и российскую принадлежность Крыма, но делать это украинская сторона отказывается. «Как только Путин выступил, сразу началось» Заявление о начале военной операции России по защите Донбасса стало тревожной новостью... 26 февраля 11:26

Украинская пресса трактует это заявление партии как объявление о готовности Киева согласиться на нейтральный статус государства. В целом сам президент Украины Владимир Зеленский ранее уже говорил об этом. В интервью американскому телеканалу ABC News он сказал, что «охладел» к вопросу о вступлении страны в Североатлантический альянс и считает, что НАТО не готово принять Украину, чтобы не идти на конфронтацию с Россией.

Такая риторика отличается от того курса на вступление в ЕС и НАТО, который украинская власть продвигала последние годы и который с 2019 года закреплен в Конституции страны. Но едва ли можно говорить о смягчении позиций Киева на фоне проведения Россией военной операции на Украине. Как обратил внимание в комментарии «Газете.Ru» глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, о нейтральном статусе Украины говорили еще до начала российской операции, в этом вопросе ничего нового нет.

«Глядя на масштабы, которые это уже приняло и принимает, становится понятно, что России уже нейтрального статуса недостаточно. Понимание Украиной ее территориальной целостности — это самый больной вопрос. Ничего утешительного в нем пока не предвидится, поэтому российская операция будет продолжаться», — сказал эксперт.

России нужен нейтральный статус Украины, который будет зафиксирован в Конституции, но все равно решение территориальных вопросов останется обязательным условием, объяснил «Газете.Ru» политолог Андрей Суздальцев.

«Россия не пойдет на такие условия (только нейтральный статус — «Газета.Ru»). У нас уже погибло очень много людей, именно чтобы добиться мира. Признание независимости ДНР и ЛНР — это обязательное условие, там 15 тыс. человек за 8 лет погибли — это невозможные цифры. Территориальную целостность России, разумеется, тоже нужно признавать. Российские территориальные претензии совершенно обоснованы, Россия от них не отойдет», — отметил он. «Тут ночью тишина, а там взрывы»: истории беженцев из Донбасса Ростовская область продолжает принимать беженцев из ЛНР и ДНР, но теперь их ощутимо меньше, чем... 26 февраля 14:00

По словам эксперта, с российской стороны есть еще ряд более выполнимых претензий. Например, вопрос о водоснабжении Крыма, возвращение Украины в зону свободной торговли стран СНГ, возобновление транспортного сообщения, в том числе воздушного, вопрос о доступе к территории Приднестровья.

Украинская сторона, по его словам, ставит условие немедленно прекратить огонь и вывести войска и только потом садиться за стол переговоров.

«То есть она пытается втянуть нас вот в эту бесконечность, которая уже была с «Минском-2». Бесконечные встречи и бесконечное невыполнение соглашений», — объяснил Андрей Суздальцев.

По его мнению, в конечном итоге Киев все же пойдет на признание автономии ДНР и ЛНР, а также Крыма в составе России, но при нескольких условиях.