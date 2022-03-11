«Украина все меняет»: как Россия повлияет на новые выборы в США

В Польше высадился тандем крупных американских политиков. Бывший вице-президент Майк Пенс и его преемница Камалла Харрис прибыли в страну практически одновременно. Оба — потенциальные кандидаты на пост президента, что придает их визиту особое значение. «Газета.Ru» поговорила с американистами-политологами, чтобы выяснить — станет ли украинский кризис во главу повестки американский внутриполитической борьбы, и при здесь выборы в Конгресс.

Польское турне

Первым делом Майк Пенс посетил украинско-польскую границу и встретился с беженцами, которые наводнили Польшу после начала российской спецоперации на Украине. Согласно последним данным, более 1,5 млн человек уже пересекли границу.

Пенс прибыл в страну в составе евангельской христианской гуманитарной организацией Samaritan's Purse. Политика сопровождала супруга Карен. Ранее он уже охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «душераздирающую» для украинских семей и призвал людей делать пожертвования в гуманитарный фонд.

Пока чета Пенсов раздавала гуманитарную помощь, вице-президент Харрис проводила встречу с польским президентом Анджеем Дудой.

Среди прочего, стороны обсуждали возможность передачи украинцам польских истребителей МиГ-29 через США, а также иные пути расширения помощи Украине.

И хотя визит политиков вряд ли обернется мгновенными дивидендами для Украины, польское турне двух «вице» обретает символическое значение для внутриполитической повестки в США, где избирателям в скором времени предстоит выбрать новых конгрессменов. Не за горами и президентская гонка, ключевой драмой в которой вполне может стать соперничество между Пенсом и Харрис. «Никто не вступает в ЕС за ночь»: европейские лидеры решили пока не принимать Украину в союз Саммит ЕС подтвердил приверженность Украины европейскому пути в ответ на заявку Киева... 11 марта 14:52

Из «предателей» в кандидаты

Еще недавно Майк Пенс в среде республиканцев носил клеймо «предателя» из-за своего нежелания оспаривать поражение Дональда Трампа на президентских выборов. Тогда бывший вице-президент заявил главе государства, что не обладает необходимыми полномочиями для того, чтобы приостановить утверждение голосов выборщиков на совместной сессии Конгресса США 6 января. Позднее Пенс добавил, что попытка вмешаться в утверждение голосов противоречила бы конституции.

За последние полгода ситуация изменилась. Пенс активизировал политическую деятельность, последовательно высказываясь по насущным вопросам внутриполитической кухни. Слухи о его планах выставить кандидатуру на пост президента ходили давно, но только на прошлой неделе он подтвердил в эфире Fox News готовность участвовать в выборах:

«… в нужное время мы с семьей решим, как мы могли бы участвовать в этом процессе», — заявил он.

Примечательно, что самый сильный толчок Пенса к выдвижению в президенты обеспечил никто иной как Дональд Трамп, чьи ремарки о «гениальных» шагах Владимира Путина по признанию ЛДНР вызвали недовольство в среде американского истеблишмента. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» озвучил главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

«Последние заявления Трампа о Путине значительно снизили его шансы на возвращение в большую политику. Республиканцы убедились, что Трамп — это прошлое; надо искать альтернативу. В этом плане оживился Пенс, который ранее дистанцировался от Трампа.

Он уже давно вынашивает свои планы по возвращению в большую политику. И если в последнее время он нечасто мелькал, то «Украина» все меняет. Его президентские амбиции вспыхнули. И тот факт, что он не пошел за Трампом 6 января, может помочь ему вернуться в большую политику», — объяснил Васильев.

Новый Афганистан для Байдена

Эксперт также поделился мнением, что в глазах Республиканской партии США украинский кризис становится для администрации Байдена такой же большой проблемой, как война в Афганистане для президента Джимми Картера.

«При любом раскладе республиканцы спишут Украину и Афганистан на внешнеполитический провал Байдена, что может сыграть им на руку во время ноябрьских выборов 2022 года в Конгресс. Байден уже сказал, что демократам надо иметь ввиду такую перспективу. Даже его администрация считает, что это может быть катастрофой для президента, если демократы потеряют контроль над Палатой представителей или Сенатом. В таком случае администрация Байдена станет хромой уткой. Над ее внутриполитической повесткой дня можно будет поставить крест», — добавил он.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что кризис на Украине будет одним из лейтмотивов в ходе грядущей предвыборной кампании и демократов, и республиканцев.

«Украина — важный вопрос для администрации Байдена. Они заинтересованы в том, чтобы подчеркивать и выпячивать ту роль, которую США играют в противостоянии с Россией. Демократы поставят это на первое место в предвыборной борьбе, потому что мало чем могут похвастаться во внутренней политике. Более того, санкции ведут к ухудшению ситуации в самих Штатах, поэтому приходится оправдываться», — отметил Суслов.

Эксперт также обратил внимание на стратегию республиканцев, которые будут делать упор на внутренней политике и на провалах Байдена. Однако внешнеполитические сюжеты также останутся в фокусе консерваторов, считает Суслов. Как женщины запустили Февральскую революцию и управляли в СССР Для России 8 марта — особенный день. Именно в эту дату 105 лет назад антивоенная... 08 марта 17:21

«Поскольку Республиканцы традиционно играют роль внешнеполитических ястребов, они будут показывать, что не находятся в стороне и всячески выступают за поддержку Украине. Допускаю, что они будут обвинять Байдена в слабости и глупости», резюмировал он.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин уверен: события на Украине носят исторический характер и безусловно станут основным мотивом внутриполитической борьбы в США.

«Это не рядовое событие, оно уже вошло в историю. В контексте американской политики это имеет огромное значение. Республиканцы будут использовать бездействие США в этом кризисе как инструмент внутриполитической борьбы», — отметил он.