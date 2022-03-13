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Политика

Женщина-президент и сын вместо отца: где сменилась власть и поможет ли это России

В Южной Корее, Венгрии и Туркмении меняются главы государств

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Юн Сок Ёль, Каталин Новак, Сердар Бердымухамедов

Юн Сок Ёль, Каталин Новак, Сердар Бердымухамедов

Global Look Press/ТАСС
На этой неделе сразу в трех странах прошли выборы президента — в Южной Корее, Венгрии и Туркменистане. Южнокорейским лидером стал проамерикански настроенный политик, пост президента Венгрии впервые заняла женщина, а Туркмению, вероятно, возглавит сын действующего главы государства. Чего ожидать от новых глав государств и могут ли они изменить отношения своих стран с Россией — в материале «Газеты.Ru».

Новый президент Южной Кореи

В Южной Корее состоялись президентские выборы. В течение следующих пяти лет пост главы государства будет занимать бывший прокурор Юн Сок Ёль.

Согласно официальным данным, за кандидата от оппозиционной партии «Гражданская сила» проголосовали 48,56% избирателей. Его оппонент, Ли Чжэ Мён от Демократической партии «Тобуро», набрал 47,83% голосов.

Судя по предвыборной программе новоизбранного президента, его первоочередной задачей будет преодоление последствий пандемии COVID-19. По словам профессора Сеульского университета Кунмин Андрея Ланькова, почти наверняка будет пересмотрена политика в области недвижимости, поскольку цены на жилье «катастрофически росли» в последние годы.

Ланьков также отметил, что санкционное давление на Россию будет усилено.

«Настроения в Южной Корее однозначно проукраинские, везде развешаны флаги. В то же время при явных симпатиях по отношению к Украине, это чужая и далекая война для корейцев. Поэтому они не очень хотят участвовать в санкциях. Но Россия не является приоритетом ни во внешней политике, ни в торговых отношениях. Поэтому, если в интересах сохранения хороших отношения с США надо будет присоединится к санкциям, Юн Сок Ёль не будет думать и 30 секунд.

Так же поступил бы его оппонент. Для Южной Кореи Россия — это периферийная страна. На эмоциональном уровне симпатии также не на российской стороне», — объяснил эксперт.

«Военные действия для них чужие, особого рвения и инициативы политический истеблишмент проявлять не будут. Максимум, они сделают то, о чем попросят американцы и что-то символическое, чтобы понравится своей публике», — добавил он.

По словам Ланькова, особых изменений во внешней политике с приходом нового президента ожидать не следует.

«Юн Сок Ёль изначально позиционировал себя в качестве проамериканского кандидата. В стране будет проводится курс на укрепление союза с США. Возможно размещение дополнительных средств противоракетной обороной. Однако «возможно» не означает гарантированно.

Помимо этого, его администрация будет стараться свести к минимуму проблемы с Китаем, так что придется воздерживаться от шагов, которые будут вызывать раздражение Пекина»,

— сказал Ланьков.

Что касается политики в отношении Северной Кореи, то и здесь масштабных изменений не предвидится, считает профессор Сеульского университета Куннмин.

«Юн Сок Ёль говорил, что готов поддерживать отношения с Пхеньяном, если они сделают шаги в сторону ядерного разоружения, но Северная Корея никогда не пойдет на это. Скорее всего, отношения будут заблокированы. Возможно, Северная Корея напомнит о себе с помощью испытательных запусков ракет. Они также могут перезапустить центр по разработке ядерного орудия и, возможно. провести ядерные испытания. Но обе стороны будут заявлять, что подобные действия — реакция на те или иные шаги», — отметил Ланьков.

Первая женщина-президент Венгрии

В Венгрии президентом впервые стала женщина: парламент страны избрал новым главой государства министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. За нее проголосовали 137 из 199 депутатов. Ее соперником на выборах был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.

10 мая Новак сменит Яноша Адера, который в 2012 году также был выдвинут ФИДЕС-ВГС и находился у власти два пятилетних срока.

44-летняя Новак с осени 2017 года занимает пост вице-председателя правящей партии Фидес по иностранным делам. В 2018 году по результатам парламентских выборов она стала депутатом Национального собрания Венгрии, а два года спустя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Новак должность министра без портфеля по делам семьи и молодежи.

Она одна из основательниц и президент клуба «Женщины за Венгрию» и посол Венгерской реформатской благотворительной службы. Новак отстаивала принятый в июне 2021 года закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей, который вызывал недовольство ЛГБТ-сообщества. В ноябре 2020 года она заявила, что в Венгрии живут люди только двух полов — мужчины и женщины, — чем вызвала волну возмущения в либеральных европейских кругах.

Новак уже высказалась по поводу одного из наиболее беспокойных для Евросоюза вопросов — военной спецоперации России на Украине.

10 марта она осудила действия Москвы, назвав их «неоправданными и необъяснимыми». Она отметила, что Венгрия призывает к урегулированию ситуации на Украине дипломатическим путем.

Венгерские политологи, слова которых приводит ТАСС, полагают, что в целом Каталин Новак придерживается умеренных взглядов и не должна вызвать сильное отторжение у либеральной части избирателей.

Как объяснил «Газете.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, назначение Новак в целом не имеет большого значения в политической жизни Венгрии, поскольку это парламентская республика и основная власть сосредоточена в руках премьер-министра и правительства.

Президентские выборы в Туркменистане

Президентские выборы 12 марта прошли в Туркменистане. ЦИК зарегистрировал девять кандидатов на пост главы государства, но безусловным лидером считается сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова вице-премьер Сердар Бердымухамедов, выдвинутый от Демократической партии Туркменистана.

По данным ЦИК, голоса на выборах отдали 97,12% избирателей.

Ожидать серьезных изменений в стране после президентских выборов не стоит, поскольку власть и элиту полностью устраивает текущее положение дел, сказал в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

«Ресурсов не так много, поэтому никто не заинтересован в том, чтобы менять политическое устройство страны и повышать значимость гражданского общества. Декларативные вещи могут быть обозначены, но они не будут менять суть режима и суть экономической системы», — отметил Притчин.

Основной целью выборов он назвал запуск транзита и сохранение ситуации в том виде, в котором она есть, без серьезных изменений.

«Старший Бердымухамедов будет главой верхней палаты парламента. Он не собирается никуда уходить и просто подстраховывается под впечатлением от казахстанского кризиса, который показал, что лучше не задерживать запуск транзита», — объяснил эксперт.

По его словам, транзит власти готовился давно, о чем можно судить по ускорению карьеры Сердара.

«Реформы в предвыборной кампании Сердара нужны были для того, чтобы обосновать приход к власти. Объяснить обществу, почему нужна свежая кровь. Его предвыборная программа — это визитная карточка. Предыдущий президент тоже говорил о реформах, но все осталось как есть», — констатировал Притчин.

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