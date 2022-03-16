«Они не забудут и не простят». Смогут ли Армения и Турция установить дипотношения

В МИД Армении заявили, что страна готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границу с этой страной. Ее закрыли еще в 1993 году. С тех пор стороны неоднократно предпринимали попытки восстановить отношения, но все они были провалены из-за непримиримых противоречий. В частности, в вопросе признания геноцида армян. Удастся ли Анкаре и Еревану достичь заявленной цели и что может этому помешать — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью турецкому агентству Anadolu положительно оценил процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией. Дипломат также отметил, что был рад услышать от турецкого коллеги о стремлении Анкары к установлению дипломатических отношений и открытию границ.

По его словам, в социальных опросах население Армении также поддерживает сближение двух стран, хотя определенные группы и в армянском, и в турецком обществах скептически относятся к этой идее.

Армяно-турецкие наземная и воздушная границы закрыты с 1993 года из-за нагорно-карабахского конфликта. Только в феврале этого года Турция и Армения возобновили авиасообщение между Ереваном и Стамбулом. По словам Арарата Мирзояна, люди уже летают прямыми рейсами по такому маршруту, а открытие границ улучшит торгово-экономические связи, контакты между народами и стабильность в регионе в целом. «Сын будет прислушиваться к отцу»: Туркменистан сменил президента Новым президентом Туркменистана стал Сердар Бердымухамедов — сын туркменбаши Гурбангулы Бердымухамедова... 15 марта 11:36

С 1993 года стороны несколько раз пытались наладить отношения, но до сих пор ни одна из попыток не увенчалась успехом. В конце прошлого года они решили назначить специальных представителей по нормализации отношений.

«Думаю, сейчас, когда события в мире развиваются очень быстро, мы не должны медлить с конкретными шагами», — сказал глава армянского МИДа.

Но быстро достичь соглашения о дипломатических отношениях сторонам вряд ли удастся, считает директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

«Не думаю, что эти соглашения будут подписаны в ближайшее время, потому что на каком-то этапе процесса со стороны Турции могут появиться какие-то предусловия, которые сложно будет исполнить. Этот процесс очень сложный», — сказал он «Газете.Ru».

Эксперт напомнил, что стремление к установлению дипломатических отношений с Турцией было официальной позицией Армении при всех четырех ее лидерах с момента провозглашения ее независимости. По его словам, Ереван готов нормализовать отношения с Анкарой и открыть границы, но только без предварительных условий.

«А предусловия возникали всегда. Последняя попытка была в 2008-2011 годах, когда стороны зашли достаточно далеко, министры иностранных дел уже подписали протоколы, но возникли предусловия с турецкой стороны, и процесс был сорван», — напомнил он.

Речь идет об армяно-турецких протоколах, подписанных в 2009 году в Цюрихе, но так и не ратифицированных законодательными органами ни Армении, ни Турции. В итоге в 2018 году армянский президент Серж Саргсян заявил об аннулировании тех документов — «Протокола об установлении дипотношений» и «Протокола о развитии двусторонних отношений». «Ответа России по аналогии с Украиной не будет»: могут ли Финляндия и Швеция вступить в НАТО Население Швеции и Финляндии на фоне военной спецоперации России на Украине стало более активно... 15 марта 21:58

У Турции было одно очень важное требование, принципиально неприемлемое для большинства армян, — чтобы они не требовали осудить геноцида армян 1915-го года, пояснил «Газете.Ru» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

Речь идет об организованном турецким правительством Османской империи уничтожении в 1915 году более 1,5 млн армян. Турция настаивает, что это не было геноцидом, а только их вынужденным переселением.

«Это крайне важная часть в национальном самосознании армян. Они не могут забыть и простить. Но, наверное, забыли бы и простили в случае признания турками самого факта геноцида.

Турки пытались что-то такое делать. В 2014 году, за год до 100-летия геноцида армян, [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган выступил с заявлением, в котором признавал зверства, совершенные в то время, и осуждал их, и извинялся перед армянами. Но, как всегда в таких случаях, он не произносил слово «геноцид», говорил только о зверствах. Целая система научных учреждений старается доказать, что никакого геноцида не было, что мусульман было убито больше, чем армян», — отметил Надеин-Раевский.

Признать геноцид армян Турцию призывает не только Армения, но и Европарламент. Еще в мае прошлого года в докладе ЕП по Турции отмечалось, что это проложило бы путь к подлинному примирению между турецким и армянским народами. Тогда евродепутаты даже выражали обеспокоенность враждебной внешней политикой Турции, в том числе в конфликте в Нагорном Карабахе, «что постоянно противоречит приоритетам ЕС».

Кроме того, в отношениях Армении и Турции по-прежнему остается открытым вопрос Нагорного Карабаха: Армения считает его статус неурегулированным, а Турция и Азербайджан считают этот вопрос решенным.

По словам Надеина-Раевского, у армянских политических партий также есть значительные опасения, что открытие границ с Турцией приведет к тому, что турецкая промышленность задавит армянскую.

Эксперт обратил внимание на специфическую позицию премьера Армении Никола Пашиняна, который еще до прихода к власти предлагал не зацикливаться на прошлом, а развивать сотрудничество, за что был подвергнут очень жесткой критике.

Пока прогнозировать итоги переговоров очень сложно: Турция вряд ли пойдет на уступки Армении, так как чувствует себя победителем, а с армянской стороны все зависит от позиции Пашиняна и от того, как он сумеет надавить на своих противников и убедить сторонников, объяснил он.