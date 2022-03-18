Запад призвали ввести бесполетную зону над западом Украины. Почему это невозможно

Партнеры Украины должны всерьез рассмотреть возможность введения беспилотной зоны на западе страны, чтобы обеспечить безопасность вблизи границ НАТО. С такой идеей выступил бывший генеральный директор Airbus Том Эндерс в статье для издания Politico. Эксперты в области безопасности рассказали «Газете.Ru», насколько это реально и допустит ли такой сценарий Россия.

Украина выступает с требованием ввести бесполетную зону над своей территорией почти с начала российской военной спецоперации. Впрочем, западные страны и, в частности, США не готовы идти на этот шаг, поскольку это может привести к прямому столкновению между ВС РФ и блоком НАТО.

Накануне бывший директор Airbus Том Эндерс, который в настоящее время занимает должность президента Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), выступил с более компромиссной инициативой. Эндерс предложил ограничить воздушное пространство вблизи восточных границ НАТО, над 6-8 западными областями Украины. По словам Эндерса, необходимость этого шага обусловлена военно-оперативными и гуманитарными причинами.

«Создание такой бесполетной зоны над шестью-восьмью западными областями Украины не только обеспечило бы столь необходимую военную поддержку украинским силам на земле, но и принесло бы пользу с гуманитарной и логистической точек зрения», — написал Эндерс. Что такое бесполетная зона и для чего она нужна? Бесполетная зона — это территория, в границах которого запрещены любые полеты. Действие этого режима обеспечивают военные силы. Читать дальше

«Костер не тушат керосином»

Введение беспилотной зоны даже над частью украинского неба приведет к неминуемым катастрофическим последствиям для всех сторон, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Руководитель отдела Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов напомнил, что на прошедшей встрече министров обороны стран-членов НАТО идея о закрытии воздушного пространства над территорией Украины была решительно отвергнута.

«Совет министров обороны НАТО пришел к выводу, что введение бесполетной зоны категорически исключено, поскольку такой сценарий привел бы к полномасштабной войне на континенте», — сказал «Газете.Ru» Данилов.

«Россия контролирует критические объекты инфраструктуры и с помощью средств ПВО осуществляет контроль над воздушным пространством. Режим бесполетной зоны в этом случае невозможно ввести даже на отдельно взятом участке», — объяснил эксперт.

Предложения Эндерса Данилов назвал «провокационным вбросом».

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов обратил внимание, что воздушное пространство Западной Украины фактически никак не отделено от его центральной или восточной частей. Поэтому идея о закрытии только 6-8 западных областей выглядит неправдоподобной. «Ответа России по аналогии с Украиной не будет»: могут ли Финляндия и Швеция вступить в НАТО Население Швеции и Финляндии на фоне военной спецоперации России на Украине стало более активно... 15 марта 21:58

«Идея не пройдет, потому что западная Украина не имеет отдельную границу и отдельное воздушное пространств от остальной Украины — будь то центральная часть или восточная. Это целиком воздушное пространство Украины.

Если будет бесполетная зона, неизбежно начнутся воздушные бои с привлечением средств ПВО, удары по аэродромам. И тогда стороны пойдут со всеми остановками вплоть до ядерной войны», — заявил Арбатов.

«Идея нежизнеспособна. Это заведомо проигрышный вариант. Бесполетная зона устанавливается над территорией побежденного противника или противника, который вскоре будет побежден. Сейчас такой стороны на Украине пока нету. Надо понимать, что вооруженное столкновение между НАТО и РФ, если оно начнется, выйдет за пределы театра, и от Украины ничего не останется. Нельзя гасить костер керосином», — резюмировал эксперт.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также высказался против идеи Эндерса.

«Введение бесполетной зоны будет нести очень серьезную угрозу. Мы прекрасно видим, что в этой зоне будут концентрироваться наемники и центры управления. Там находятся склады со смертельными грузами. Все это концентрируется на определенном расстоянии от фронтовых действий. И любые создания свободных зон будут нести определенную угрозу для действий авиации, находящейся вблизи. Таким образом НАТО попросту втягивается в этот конфликт», — заявил Чепа.