Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Хачатурянц: не нужно быть Вангой, чтобы предсказать конфликт Слуцкого... 12:38
Президент Молдавии отрицает, что республика может стать целью... 12:35
Черногория ограничила безвизовое пребывание россиян в стране... 12:34
Британец за два года построил тоннель от своего дома... 12:34
Вице-премьер Борисов назвал сроки импортозамещения деталей... 12:33
В Москву на выходных вернется зима 12:32
Москалькова заявила о необходимости принятия Конвенции ШОС... 12:26
В ДНР заявили об освобождении 50% площади Мариуполя 12:25
«Ъ»: Red Wings планирует вернуть Airbus иностранным собственникам 12:22
Фигуристка Медведева высказалась об одной из самых эмоциональных... 12:20
Политика

«Компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум»

Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным вопросы Крыма и Донбасса

Слушать
Остановить
close
100%
Max Black/AP
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить вопрос Крыма и Донбасса на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Однако он считает, что решение принято не будет. По мнению Зеленского, для начала Украине нужно получить гарантии безопасности.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы Крыма и признания республик Донбасса после получения украинской стороной гарантий безопасности.

«Я считаю, что это очень тяжелая история для всех — и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал – гарантии безопасности, завершение войны. При этом договориться, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, но после этого», — сказал президент в интервью, опубликованном на сайте украинского Общественного телевидения.

«На первой встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальны, для нас они важны <...>. Но я уверен, что это решение будет не на этой встрече», — указал политик.

Он отметил, что в вопросах гарантий безопасности украинская сторона будет говорить о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства. «А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом, <...> [но] и Радой, и народом Украины», — сказал украинский лидер.

Зеленский напомнил, что в начале своего президентства обещал «сделать все, чтобы Донбасс и Крым вернулись». Он назвал это «вопросом времени», а также сказал, что первым шагом в этом процессе будет предоставление Киеву гарантий безопасности и окончание военной операции.

Заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов заявил агентству РИА «Новости», что крымчане и жители ЛНР и ДНР ожидают признания статуса регионов Киевом после завершения специальной военной операции.

Степанов отметил, что «общий ход событий, разворачивающихся в соседней стране, позволял с высокой долей вероятности предполагать, что все закончится именно так».

Референдум по компромиссам в переговорах

Украинский президент считает, что возможные компромиссные договоренности с Москвой необходимо вынести на референдум.

«Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум. Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма», — сказал Зеленский.

«Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией, — сказал глава государства. — Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом».

Зеленский отметил, что «компромисс — это вещь, при которой вы должны знать за какую цену он будет достигнут, а мы не можем отказаться ни от пяди нашей земли».

По его словам, Украина не согласится на выполнение ультиматумов, которые на переговорах выдвигает российская сторона.

«У нас есть ультиматум, вот есть пункты — выполняйте, и тогда мы закончим войну — это неправильно, ни к чему не приведет, ни к какому результату. Вопрос не во мне, вопрос опять-таки в том, что люди и власть объединены. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, не можем этого сделать», — сказал глава государства.

20 марта в интервью CNN Зеленский заявлял, что Киеву надо найти такую модель, при которой Украина не потеряет свой суверенитет и территориальную целостность, а также предотвратит новые конфликты.

Гарантии безопасности и взаимодействие с НАТО

Президент рассказал, что он считает «нормальным компромиссом» ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит гарантии безопасности от отдельных стран — членов альянса.

«Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам устроить стопроцентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс», — сказал Зеленский.

По его мнению, этот вариант приемлем как для Украины, которая хочет гарантий безопасности, так и для России, которая не хочет распространения НАТО.

Говоря о перспективе членства Украины в альянсе, Зеленский заявил: «Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут [в НАТО], потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать, что, окей, другие гарантии безопасности».

По словам президента, треть государств — членов НАТО не видят Украину в составе блока.

«Существует НАТО, в конституции [Украины] закреплено стремление вступить в НАТО, но некоторые страны [альянса] видят иначе [украинские перспективы], — напомнил Зеленский. — В рамках НАТО примерно одна треть стран, которые нас там не видят. Они даже это открыто заявили». Украинский лидер отметил, что двери НАТО останутся для страны открытыми.

Кремль о перспективах встречи президентов

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на переговорах еще нет существенного продвижения, поэтому рано говорить о встрече лидеров двух стран.

«Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров. Нет договоренностей, которые они [Путин и Зеленский] могут отфиксировать», — сказал пресс-секретарь президента.

Зеленский неоднократно заявлял о готовности встретиться с Путиным еще до начала военной спецоперации на Украине, и после 24 февраля продолжил настаивать на прямых переговорах лидеров государств.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+