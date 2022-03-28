Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Евросоюз расширил санкции в отношении РФ за счет «правила... 17:03
Kyodo: страны G7 отклонили требование России платить за газ... 17:02
Лавров назвал текущую ситуацию в мире переломным этапом истории 17:01
ЦБ разрешил россиянам снимать проценты с валютных вкладов только... 16:59
Уткин: чемпионат мира без Италии – это как каша... 16:56
Минцифры предложило распространить меры поддержки на российских... 16:53
Попавший под санкции Фридман пожаловался на нехватку денег... 16:52
Салихова: удивительно читать журналистов, которые раньше писали... 16:49
Минюст Казахстана исключил арест Назарбаева и его дочери 16:44
Суд вынес приговор блогерше Ирине Волковой за откровенное фото... 16:43
Политика

«Мы с вами продержались 34 дня». Муратов объяснил временное закрытие «Новой газеты»

«Новая газета» приостановила работу до окончания спецоперации на Украине

Слушать
Остановить
close
100%
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
28 марта редакция «Новой газеты» получила второе предупреждение Роскомнадзора и заявила, что выпуск газеты на сайте, в соцсетях и на бумаге приостановлен — до окончания «специальной операции на территории Украины». Как пояснил читателям главный редактор издания Дмитрий Муратов, «другого выхода нет — надо сохранить нас друг для друга». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В понедельник, 28 марта, Роскомнадзор (РКН) сообщил, что вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение.

«Поводом для этого стало якобы «упоминание НКО-иноагента без маркировки». При этом представители РКН не уточнили ТАСС, о каком именно материале идет речь», — отмечается на сайте «Новой».

Вскоре после этого редакция проинформировала, что приостанавливает выпуск газеты как в электронном виде, на своем портале и в соцсетях, так и на бумаге — до окончания «специальной операции на территории Украины».

Первое предупреждение «Новой газете» Роскомнадзор вынес менее недели назад — 22 марта. «Оно, как заявили тогда в РКН, было также связано якобы с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал без маркировки и сообщить об этом. Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ», — напоминают в издании.

Главный редактор газеты Дмитрий Муратов прокомментировал ситуацию в письме, разосланном читателям — частным спонсорам «Новой» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»):

«Мы с вами продержались 34 дня в условиях «специальной операции», в условиях военной цензуры. Мы так вместе с вами решили, отвечая на вопрос: «закрываться или продолжать». 96% нас с вами проголосовало – продолжать. Не могла «Новая» покинуть аудиторию.

И мы работали. В местах проведения боевых действий, в приграничных районах. Мы оценивали потери и разрушения. <...> Мы вместе пережили самые трагичные дни в нашей истории. Бесследно это пройти не могло.

Мы получили второе предупреждение «Роскомнадзора». Что это значит? Это значит, мы вынуждены приостановить выпуск газеты и не обновлять сайт и наши социальные сети до окончания боевых действий на территории Украины. Другого выхода нет. Для нас, и, знаю, для вас – это страшное и тяжелое решение. Но надо сохранить нас друг для друга. Ваша поддержка важна как никогда. Без вас – не выживем. Спасибо, и до встречи!» — написал Муратов.

Он добавил, что полученную Нобелевскую медаль газета скоро продаст на аукционе: «много предложений, и мы поможем украинским беженцам и больным украинским детям».

Напомним, в октябре 2021 года Нобелевский комитет объявил о присуждении Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе премии мира за «их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной спецоперации по защите Донбасса» в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+