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Политика

Трижды генерал, единожды Герой. Какие звания есть у Кадырова

Кадыров получил от Путина новое звание

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Елена Афонина/ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадырова стал генерал-лейтенантом внутренних войск России. В чеченском парламенте отметили, что это достойная оценка за вклад Кадырова в борьбу с терроризмом и «сохранение целостности России». Ранее ему дважды присваивали звание генерал-майора — полиции и Росгвардии. Глава Чечни также имеет много почетных наград и титулов, некоторые связаны с силовой сферой.

Президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта внутренних войск, сообщил в Telegram спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

«От всей души поздравляю моего дорого брата, главу Чеченской республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова <...> Глава нашего государства достойно оценил заслуги Рамзана Ахматовича перед родиной. Мой глубокоуважаемый брат – пример истинного, самоотверженного и бескорыстного служения своему отечеству и народу. Его вклад в победу над международным терроризмом в Чеченской Республике и сохранение целостности России невозможно переоценить», — написал он.

Ранее Кадыров заявил, что среди российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, есть практически все мужчины из рода Кадыровых. «Дома остаются только молодые люди, не достигшие совершеннолетия, и мужчины, давно перешедшие порог молодости», — уточнил он.

Политик также сообщал, что отправил на задание на Украину одних из самых подготовленных и боеспособных чеченских силовиков, которые укомплектованы самым современным оружием и экипировкой.

Сам Кадыров лично приезжает в зону спецоперации на Украине. Сначала он рассказал, что был в Гостомеле под Киевом. Телеканал «Грозный» выкладывал видео его встречи с бойцами, на котором военные докладывали о текущей ситуации. Сейчас, как передал 28 марта министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, Кадыров находится в украинском Мариуполе, за который идут бои с украинскими силами. Дудаев пояснил, что Кадыров приехал туда, чтобы «поднять боевой дух наших бойцов», и привез дополнительное техническое оснащение.

Какие воинские звания есть у Кадырова

В 2009 году Кадыров получил от тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева звание генерал-майора МВД. В возрасте 33 лет он стал самым молодым генерал-майором в полиции.

Соответствующие погоны Кадырову торжественно вручил в Чечне на тот момент замминистра внутренних дел РФ Аркадий Еделев. Он также передал Кадырову приветственное послание и книгу в подарок от занимавшего пост главы МВД Рашида Нургалиева. В послании Нургалиев отметил «мужество, самоотверженность и принципиальность» Кадырова, а в дарственной надписи на книге указал, что Кадыров стоит на защите целостности и единства РФ, поддержании стабильности и правопорядка в Чечне.

В 2020 году Кадыров перешел из полиции в Росгвардию и получил звание генерал-майора Росгвардии. Политик рассказал, что Путин лично зачитал ему указ по телефону.

«Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке «смирно». Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — поделился Кадыров.

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов пояснял, что этом случае можно говорить о переаттестации Кадырова, поскольку он бы в том же звании в полиции.

В 2004 году глава Чечни получил высшую награду страны — звание Героя Российской Федерации. Кадыров был удостоен его за борьбу с незаконными вооруженными формированиями с 2000-го по 2004 год. В указе о награждении Путин отметил его мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

Кадыров также получал медаль «За воинскую доблесть» II степени, дважды медаль «За отличие в охране общественного порядка», орден Мужества, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга), дважды медаль Жукова, медаль «Доблесть и отвага», медали «За возвращение Крыма» и «За защиту Крыма».

Среди региональных наград у Кадырова есть медаль «Защитник Чеченской Республики» — «за заслуги в становлении Чеченской Республики» и орден им. Ахмата Кадырова — «за заслуги в восстановлении государственной власти и личный вклад в дело защиты отечества». В сообщении пресс-службы главы ЧР отмечалось, что поводом для награждения орденом им. Ахмата Кадырова стала деятельность Кадырова по «поддержанию законности, правопорядка и общественной безопасности в Чеченской Республике».

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