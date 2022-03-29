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Политика

Два шага навстречу. Итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

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В турецком Стамбуле завершились переговоры России и Украины. По мнению российской стороны, встреча прошла продуктивно, Украина впервые передала свои предложения в письменном виде и выразила «конкретно сформулированное стремление к компромиссу». Глава российской делегации Владимир Мединский пообещал, что Россия в ответ сделает «два шага» навстречу Украине в военном и политическом планах.

Переговоры в Стамбуле длились больше трех часов. Помимо общей встречи главы двух делегаций переговорили отдельно тет-а-тет — со стороны России это помощник президента Мединский, со стороны Украины — глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.

Мединский отметил, что переговоры «прошли конструктивно» и содержательно, Украина представила свою «понятно сформулированную позицию».

«Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск», — рассказал Мединский.

Взамен, по его словам, Киев хочет, чтобы Россия не возражала против вступления Украины в ЕС.

Член украинской делегации Александр Чалый заявил, это речь идет об отказе Украины от размещения на своей территории иностранных военных баз и военных контингентов, отказе от вступления в военно-политические союзы. Военные учения на территории Украины смогут проводиться только по согласию стран-гарантов. Ими Украина видит страны Совбеза ООН, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Мединский добавил, что Украина также передала «некоторые их подходы, как они считают, компромиссные, в отношении того, на какую часть территории, которую Украина считает своей, мы так не считаем, распространяются международные гарантии». Член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что предлагает решать статус Крыма исключительно дипломатическим, а не военным путем, на двусторонних переговорах между Украиной и Россией в следующие 15 лет. Вопросы насчет территорий ДНР и ЛНР Украина предлагает решить на встрече Путина и Зеленского.

Российская сторона в ближайшее время рассмотрит все предложения Украины и передаст их Путину.

«Будет дан соответствующий наш ответ. <...> Дадим наши встречные предложения, безусловно», — указал Мединский.

Шаги навстречу Украине

По мнению Мединского, Киев впервые за время переговоров показал, что готов к компромиссу. Поэтому Россия решила в ответ пойти навстречу.

«Это [предложения Украины] — по сути первое конкретно сформулированное письменное стремление Украины к компромиссу. Поэтому, увидев такой шаг, мы тоже сформулировали со своей стороны два больших ответных шага. <...> Повторю еще раз, Россия сделал два огромных шага к миру», — пояснил Мединский.

Он указал, что Россия рассматривает полученные сегодня «первые письменные предложения» Украины как «тоже шаг нам навстречу».

В качестве первого шага, как подтвердило Минобороны РФ, Россия «кардинально, в разы» сократит свою военную активность на киевском и черниговском направлениях.

«Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти хотя бы на этих направлениях. Тем более, мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решение [насчет договора с Россией]. Поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску», — пояснил помощник российского президента.

Замминистра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин уточнил, что переговоры Украины и России «переходят в практическую плоскость», и решение принято «в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров». «Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы», — сказал он.

Конкретные детали должен вскоре озвучить Генштаб России.

Как уточнил позднее Мединский в комментарии RT, деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня.

По его словам, такие меры приняты в том числе из-за того, что в Киеве находятся люди, которые должны принимать решения. «Мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решения, поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску», — сказал он.

Во-вторых, Россия назвала условие для встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Мединский сообщил, что она может произойти, когда министры иностранных дел России и Украины будут на стадии предварительного подписания договора между странами.

Встреча Путина и Зеленского

«Что касается вопросов встреч руководителей государств, мы с самого начала говорили, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор. Проработан переговорщиками и министрами иностранных дел», — напомнил Мединский.

Россия предполагала такой формат: сначала готовится проект договора, затем его утверждают переговорщики, а после них — министры иностранных дел во время личной встречи. И только после этого обсуждается возможность встречи глав государств, чтобы они подписали итоговый документ.

«Это не простой вопрос, тем более, что встреча, возможно, [будет] многосторонняя, с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине», — пояснил Мединский.

Однако после прошедшего в Стамбуле «содержательного разговора» Россия предложила, чтобы Путин и Зеленский встретились одновременно с тем, как министры иностранных дел будут предварительно утверждать договор между РФ и Украиной.

«При условии быстрой работы по договору и нахождения требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе», — резюмировал Мединский.

Однако, отметил глава российской делегации, чтобы подготовить договор, который устроит обе стороны, нужно «пройти еще большой путь». Дата новых переговоров пока неизвестна.

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